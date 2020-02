Niko Ranta-ahon apuriksi epäilty avautui poliisille: ”Cobra uhkasi, että minulta lähtee henki”

Törkeistä huumausainerikoksista syytetyn Niko Ranta-ahon epäilty rikoskumppani pelkäsi henkensä edestä. Siksi hän toimi kertomansa mukaan niin kuin Ranta-aho käski. Ei ollut muuta vaihtoehtoa.

Perjantaina julki tulleesta esitutkinta-aineistosta paljastui jälleen lisää mielenkiintoisia yksityiskohtia rikollisorganisaatiosta, jota syyttäjien mukaan johtivat Niko Ranta-aho sekä Janne ”Nacci” Tranberg. Molemmat ovat kiistäneet syytteet.

Kumpikin on syytettynä laajassa huumausaine- ja dopingainevyyhdissä, mikä tunnetaan julkisuudessa nimeltä katiska.

Julki tulleessa aineistossa näkemyksensä rikollisorganisaation toiminnasta kertoi Ranta-ahon epäilty apuri, 39-vuotias mies. Selvyyden vuoksi hänestä käytetään tässä jutussa nimeä MP.

Syytteiden mukaan MP osallistui huumausaineiden, huumaavien lääkkeiden ja dopingaineiden levittämiseen Etelä-Suomen alueella vuoden 2017 alusta lähtien. Hän toimi niin sanotun ”Järvenpään porukan” johtajana, ja tähän porukkaan kuului noin kymmenen henkilöä. Aineet Järvenpään porukka sai poliisin mukaan Ranta-aholta, joka tunnettiin ryhmässä Cobra-nimellä, ei omalla nimellään.

Edes MP ei tiennyt Ranta-ahon todellista henkilöllisyyttä.

– Tämä on satavarma, että minä en tiedä hänen henkilöllisyyttään. Tiedän vain, että hän kirjoittaa täydellistä suomenkieltä ja on valkoihoinen.

– Cobra puhuu todella asiallisesti eikä hän käytä mitään kadunkieltä tai slangia, MP sanoi.

Hän ei edes tiennyt, missä Cobra oleskeli.

– Cobra on aina välillä tavoittamattomissa ja kuitenkin ne aineet tulevat ulkomailta. Terminaaliin on tullut tavaraa ulkomaita ja eihän Suomessa valmistella niitä tuotteita, mitä meille on tullut. Ja olemme sitä porukalla pohtineet, että pakko Cobran on olla ulkomailla, että pystyy järjestämään tuollaisia ainemääriä ulkomailta Suomeen.

Poliisin mukaan Cobra johti toimintaa Espanjasta käsin.

Yhteydenpito Cobraan tapahtui Wickr-pikaviestisovelluksen tai BQ Aquaris -merkkisen puhelimen viestisovelluksen avulla.

Poliisin takavarikoimia hormoniampulleja.

MP ryhtyi dopingaineiden myyntiin kaverinsa kautta vuosien 2016 ja 2017 vaihteessa. MP:llä oli kertomansa mukaan tuolloin hankala elämäntilanne ja hänen isänsä oli juuri kuollut. Siksi hän lähti toimintaan mukaan.

MP:n kaveri hoiti käytännön tilausjärjestelyt. Ensimmäisen hormonierän katukauppa-arvo oli noin 30 000 euroa, ja MP:llä oli levitystä varten suorat yhteydet aineiden käyttäjiin salitaustansa takia.

Toisen Cobralta tilatun erän arvo oli niin ikään 30 000 euroa, ja sen MP levitti yhdessä kaverinsa kanssa. Rahaa jäi kuitenkin liivijengiltä saamatta, ja MP:n kaveri kuoli. MP:n kertoman mukaan hän jäi siten yksin velkaa Cobralle, joka uhkasi, että henki lähtee, ellei velkaa makseta. Tästä lähtien MP asioi suoraan Cobran kanssa. Velka piti maksaa tavalla tai toisella.

– Eli jäin Cobralle noin 30 000 euroa velkaa ja tuolloin Cobra uhkasi minua, että minulta lähtee henki, jos en maksa tuota velkaa, MP sanoi poliisille.

Poliisin takavarikoimia tsolpideemitabletteja.

MP:n mukaan Cobra tarjosi vaihtoehdoksi, että hän voisi kuitata velkansa myymällä kovia huumeita, kuten amfetamiinia ja kokaiinia. MP kieltäytyi jyrkästi. MP päätti jatkaa hormonien hankkimista ja välittämistä. Velka kasvoi.

– Joka täydennyksestä velkani on kasvanut 20 000–40 000 eurolla ja olen lyhentänyt sitä velkaa aina sen kuukauden välein noin 10 000 euron arvosta ja parhaimmillaan 20 000 euron arvosta. Ja aina tapahtui sitä, että ihmisiä jäi kiinni ja he menettivät eriä ja minulta jäi rahoja saamatta. Aina oli sitä hävikkiä, MP kertoi.

MP:n mukaan Cobralle oli tärkeää, että toimintaan osallistuvien henkilöiden taustat olivat nuhteettomia.

MP:llä oli noin 30 hormoniasiakasta.

– Asiakkaita minulla on poliiseissa varmaan noin viisi ja vartijoissa monin verroin enemmän kuin poliisissa. Näistä henkilöistä useimmat ottaa ihan pieniä eriä omaan käyttöön ja on vain yksi poliisi, kuka on ottanut lähes kuukausittain noin 2 000 eurolla, MP kertoi.

Kyseinen poliisi oli MP:n mukaan, Helsingin poliisissa työskennellyt vanhempi konstaapeli Kimmo Niemi. Aineet Niemelle menivät MP:n mukaan hänen välikäden kautta.

Niemi on syytteessä törkeästä dopingrikoksesta ja lääkerikoksesta. Syyttäjän mukaan Niemi on välittänyt ja myynyt erilaisia dopingaineita 35 000 eurolla vuodesta 2017 alkaen. Niemi on menestynyt kehonrakennuksessa. Hän on ollut pidätettynä virastaan. Hän ei halunnut kommentoida syytteitä aiemmin IS:lle.

Myöhemmin MP välitti epäilyjen mukaan myös ekstaasia ja huumaavia lääkeaineita. Häntä syytetään käräjäoikeudessa muun muassa törkeistä dopingrikoksista ja törkeistä huumausainerikoksista. Osan rikoksista hän myöntää, osan kiistää. Poliisi on arvioinut, että MP:n rikoshyöty oli noin 700 000-800 000 euroa.