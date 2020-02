Kaskisissa pidellään jo hatusta kiinni: ”Kyllä tästä tulee aika paha myrsky”

Iltapäivällä tuuli puhalsi jo 22 metriä sekunnissa.

Kaskisissa myrsky alkoi nousta sunnuntaina iltapäivällä. Kello 16 aikaan tuuli puhalsi noin 22 metriä sekunnissa, ja puuskissa se yltyi jo 24 m/s-lukemiin.

Pikkukaupungissa on totuttu koviin tuuliin ja myrskyihin, mutta lossiliikenteeseen Kaskisten kaupungin ja Eskilsön saaren välillä eivät myrskytuulet yleensä vaikuta. Sunnuntaina puhuri kävi etelän suunnasta niin kovaa, että liikennöinti jouduttiin välillä keskeyttämään.

Aino ja Mauri Virtaa eivät tuulet pelottaneet.

– Ei meitä tällaiset tuulet pelota, totesi Aino Virta, joka puolisonsa Mauri Virran kanssa vietti sunnuntai-iltapäivää ikäihmisten ystävänpäivätapahtumassa Svenska Gårdenilla.

– Pieni myrskyhän tämä vielä on, komppasi Mauri Virta ja piteli lakkiaan samalla, kun kiirehti Ainon kanssa autolle. Vettä vihmoi niin, että vaatteet kastuivat läpimäriksi parinkymmenen metrin matkalla. Myös lippalakki lähti lopulta lentoon.

Myrskytuuli puhalteli iltapäivällä 24 metrin sekuntivauhdilla.

Kaskisissa on viime aikoina riittänyt isompia ja pienempiä myrskyjä.

– Ennen joulua meni sähkötkin hetkeksi. Aika paljon näitä on nyt ollut, kertoo Aino.

Kaskisissa on totuttu koviin tuuliin ja myrskyihin.

Maurin mukaan talvi on ollut kaikin puolin todella erikoinen ja ainutlaatuinen. Hän ei muista toista samanlaista.

– Välillä tuli lunta 3-4 senttiä, mutta samana päivänä se suli pois. Melkein joka päivä on tuullut railakkaasti. Tyyntä ei ole ollut oikeastaan ollenkaan. Se on selvä, että tuulet ovat kovia, kun ilma on lämmin ja merivesi jonkin verran kylmää.

– Merivesikin on nyt noin metrin verran korkeammalla kuin normaalisti.

Raija ja Johan Björndahl ajelivat bongaamaan myrskyä luotsiasemalle.

Johan ja Raija Björndahl bongasivat myrskyä autonsa ikkunasta luotsiaseman takana, jossa aallot tyrskyivät rantaan kovalla vimmalla.

– Tuntuu, että tästä tulee aika paha myrsky. Vesikin on niin helkkarin korkealla, ja varmaan se nousee koko ajan lisää, tuumasi Johan.

Meren jäällä ei tänä talvena pilkitä.