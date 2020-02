Eläkeläismies Raimo kertoo, mistä tietää että daamia kiinnostaa tanssiseura – kieltäytymisellekin on oma merkkinsä: ”Se pitää oppia”

Eronnut eläkeläinen Raimo Simonen lähti näyttämään IS:lle, mitkä säännöt tansseissa pätevät, ja kertomaan omat vinkkinsä tanssiseuran löytämiseen.

Kun Raimo Simonen astuu Helsingin Oopperatalon aulaan, jättää hän ensimmäisenä bleiserinsä naulaan.

– Minulla on aina ollut alkurytmien aikana bleiseri, ja sitten kun aika äkkiä kuuma ottaa, niin olen käynyt viemässä sen narikkaan takasin. Nyt jätin sen tällä kertaa heti narikkaan, koska ajattelin että tulee kuumat tanssit, Simonen ennustaa.

Eronnut eläkeläinen ja 15-vuotiaan pojan yksinhuoltaja kertoi Ilta-Sanomille kuukausi sitten, miten eli vielä muutama vuosi takaperin yksinäistä ja tylsää elämää neljän seinän sisällä. Sitten hän keksi aloittaa tanssiharrastuksen, ja sosiaalinen elämä puhkesi kukkaan.

Viime viikon keskiviikkona Simonen lähti näyttämään IS:lle, mitkä säännöt tansseissa pätevät, ja kertomaan omat vinkkinsä tanssiseuran löytämiseen.

Alkamassa ovat kerran kuukaudessa järjestettävät Oopperan teetanssit.

Vaikka Simonen on jo parin vuoden ajan kiertänyt tansseista toiseen monta kertaa viikossa, pyörivät mielessä ennen parketille astumista usein samat kysymykset.

– Ihan rehellisesti sanottuna päässä pyörii se, että tuleeko sinne daameja, minkä näköisiä ja minkälaisia. Ja ovatko he minkälaisia tanssimaan. Joskus ei mene jonkun naisen kanssa ollenkaan askeleet yhteen, ei sitten millään. Mutta siihenkin pitää tottua, että mennään sitten sen rytmin mukaan.

Suomen kansallisbaletin viestintäsuunnittelija Jussi Iltanen kertoo, että päivätanssien kävijämäärä on yleensä noin 500–600 henkeä. Ensimmäisen kerran tanssit järjestettiin jo vuonna 2013.

Teetanssien solistina on useimmiten Kansallisoopperan laulajia tai muita Oopperataloon kytkeytyviä laulajia, Iltanen kertoo.

Viime keskiviikkona Oopperatalon aulan valtasi Kimmo Leppälän orkesteri solistinaan Kansallisoopperan kuoron basso Jarmo Ojala ja vieläpä valssilla Muistojen bulevardi. Pian tanssilattia orkesterin edustalla on viimeistä neliötä myöten täynnä.

Oopperan teetanssit järjestetään Helsingin Oopperatalolla kerran kuukaudessa.

Raimo Simosen mukaan askelia ei kannata mukaan turhaan jännittää, kunhan rytmissä suurin piirtein pysyy.

Simonen kiertää alkajaisiksi laitoja pitkin ja kartoittaa tarjolla olevaa tanssiseuraa.

– Siinä rupeavat miehet ja naiset katselemaan toisiaan, että ketä sitä pääsee hakemaan ja vähän merkkailemaan, että tuolta kai sitä pitäisi mennä tai tuolta ei. No minä tulen tansseihin vain tanssin takia.

Simonen kertookin usein hakevansa tanssiin juuri yksinäistä ja hieman ujolta vaikuttavaa naista.

– Täällä on tanssilavoja, joissa on aivan valtavasti naisia. Minua ihan säälittää monta kertaa kun käypi ja katson, kun joku jää sinne viimeiseksi. Eikä kukaan sieltä nurkasta kerkeä hakemaankaan.

– Ettei vallan seinäruusuksi jää. He jumittuvat ja hyvin myrtsin näköisenä ovat. Siinä kun leväyttäisivät hyvän hymyn, niin sinnehän hyökkäisivät kaikki miehet hakemaan.

Usein naisen elkeistä voikin Simosen mukaan päätellä paljon siitä, onko hän mahdollisesti halukas tanssimaan vai ei.

– Huulipunat laitettuna, iloinen ilme ja silmän räpsytykset. Siitä sen tietää, että nainen on varmaan kiinnostunut tanssista. Hymy on se kaikista tärkein. Silloin sitä on mentävä hakemaan ja siitä se sitten alkaa se poljenta.

Raimo Simonen hakee naisia yleensä tanssiin vain yhden kerran.

Raimon lähestymistapa on kuitenkin suoraviivainen ja päättäväinen. Rukkasia on hänen mukaansa turha pelätä. Todennäköisesti sellaisten antajalla on jo olemassa tanssipari, jota hän odottaa saapuvaksi.

– Mutta nainen antaa kyllä silloinkin merkin, että nyt hän ei ole tanssikelvollinen lähtemään. Hän kääntää eri suuntaan päätä, että se pitää oppia.

– Nainen kun on siellä haettavana, niin sen on sitten lähdettävä. Ei rukkasia voi antaa. Tai voi tietysti, mutta ei se mitään kaunista ole.

Vaikka naisia useimmiten riittää kaikille miehille tanssitettavaksi, ei Simosen mukaan kannata odottaa liian kauaa, jos mielii pyörähtää tanssilattialla juuri tietyn naisen kanssa.

– Siinä on äkkiä päätettävä, ettei joku toinen jää äkkiä nappaamassa. Se on vain otettava ja vietävä. Siitä se juttu alkaa sitten.

Simonen kehottaa miehiä hakemaan naisia rohkeasti tanssiin, sillä etenkin Oopperan teetanssien kaltaisissa tapahtumissa on naisten lähtevä hakemaan miestä tanssiin vain harvoin. Sen sijaan kesäisillä tanssilavoilla säännöt eivät ole yhtä tarkkoja.

Jos tanssiin hakeminen kovin ujostuttaa, eikä tiedä mistä partnerin kanssa voisi puhua, antaa Simonen oman vinkkinsä.

– Voihan siinä säästäkin aloittaa sen puhumisen. Mutta kyllä siinä ruvetaan puhumaan siitä, että mites sinä olet tänne lähtenyt ja onko hyvä täällä olla. Tai että onpa sinulla niin nätti hymy, silloinhan se vasta leviää se hymy tosiaan.

Askeliakaan ei kannata Simosen mukaan turhaan jännittää.

– Vapaa tyyli, kunhan ne askeleet suurin piirtein mennä loksahtelee. Ja tärkeintä on, että millainen orkesteri ja miten se soittaa. Ja millä rytmillä.

Väliajalla lattia tyhjenee ja vesipisteen luona on tungosta. Viimeistään tässä vaiheessa Simonen toteaa, että bleiserin jättö narikkaan oli hyvä ratkaisu.

Simosen menoa seuratessa on käynyt selväksi, että montaa tanssia ei tarvitse yksin jalalla lyödä tahtia. Ensimmäisen puoliajan aikana hän on ehtinyt tanssittaa jo ainakin viittä eri daamia, joista jokainen on pyytänyt häntä hakemaan tansiin toisenkin kerran.

– Kyllä siinä on naisillakin pientä kilpailua. Ei itsekään oikein tiennyt sitten, että ketä menisi hakemaan. Kun jokaiselta tuli niitä hymyjä ja ihania vinkkauksia.

Entä mikä olisi ennätys, kuinka montaa daamia hän ehtii parhaimmillaan yksien tanssien aikana tanssittamaan?

– Sitä en ole laskenut. Paljonko niitä tunnissa tulisi, on niitä kyllä valtava määrä.

Tänä keväänä Oopperan teetanssien musiikista vastaavat

4. maaliskuuta: Classic Stars ja Retro Sisters

1. huhtikuuta: Kimmo Leppälän orkesteri ja Mika Pohjonen

6. toukokuuta: Varusmiessoittokunnan viihdeorkesteri