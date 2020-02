Dennis-myrsky alkaa huomenna ruhjoa Suomea – näillä alueilla on syytä olla varuillaan: ”Tuhot voivat olla merkittävät”

Dennis-myrsky saavuttaa kovalla voimalla Suomen jo sunnuntaina ja se voimistuu maanantaina.

Viikonloppu jatkuu sateisena ja myrskyisenä Suomessa. Tulossa on Dennis-myrsky.

– Dennis-myrsky riehuu jo kovalla voimalla Euroopassa. Yksittäisillä paikkakunnilla tuuli puhaltaa Britanniassa jo 36–37 metriä sekunnissa. Myrsky lähestyy jo Suomea ja saavuttaa maamme merialuetta jo sunnuntai-iltana, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Hannu Valta kertoo Ilta-Sanomille.

Britanniassa myrsky tekee jo tuhojaan. Tonbridgessä vesi nousi tielle.

Valta kertoo, että myrsky iskee kovalla voimalla sunnuntaina lähes koko Suomeen.

– Rintama liikkuu lounaasta kohti koillista. Se kulkee koko Suomen etelä- ja keskiosien yli. Rintaman mukana tulee kovia sateita ja lauhaa ilmaa, Valta kertoo.

Hänen mukaansa tuuli puhaltaa merialueilla jo sunnuntaina 21-23 metriä sekunnissa.

Luvassa iskuja Vaasaan, Pietarsaareen ja Kokkolaan

– Tämä koskee kaikkia Suomen merialueita.

Valta kertoo, että myrsky iskee pahiten maa-alueille maanantaina. Vaasan, Pietarsaaren ja Kokkolan seuduilla pitää seurata tarkasti tilanteen kehitystä.

– Kovimmat puuskat iskevät Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 20-25 metriä sekunnissa, mikä tarkoittaa sitä, että yksittäisillä alueilla tuhot voivat olla merkittävät. Kattopellit voivat lähteä liikkeelle ja luvassa voi olla sähkökatkoja, hän sanoo.

Kun tuuli puhaltaa 25–28 metriä sekunnissa, se kiskoo puita juurineen. Samalla rakennuksille voi koitua huomattavia vahinkoja. Näin kova tuuli on harvinaista sisämaassa. Merellä 25–28 metriä sekunnissa puhaltava tuuli nostaa aaltovuoria. Merenpinta on valkoisenaan vaahdosta. Pauhu on kovaa ja aaltojen pärske huonontaa näkyvyyttä.

Valta muistuttaa Tapani-myrskystä, joka riehui Suomessa joulukuussa 2011. Kovin lyhytkestoinen puuska maa-alueilla oli silloin 31,5 metriä sekunnissa ja se aiheutti laajoja tuhoja.

Britanniassa Dennis-myrsky iski jo koko voimallaan Dorsetin kalkkikivirannikolle.

– Dennis-myrsky tuo mukanaa rankat sateet ja lauhan ilman, joka on lähtöisin Azoreilta Pohjois-Amerikan rannikolta saakka. Tämä vie lopunkin lumen pois maan etelä- ja keskiosista, sillä lämpötila voi olla sunnuntaian jopa + 8 astetta. Lapissa sateet tulevat lumena, Valta sanoo.

Eurooppa toipuu hiljattain mantereen yli pyyhkineestä Ciara-myrskystä. Miten voimakkaasti Dennis iskee Suomeen Ciaraan verrettuna?

– Ennusteen mukaan Dennis tuo kovemmat puuskata ja isommat tuhot Suomeen kuin Ciara. Tilanne tosin tarkentuu vähitellen, hän korostaa.