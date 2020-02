Kommentti: Mitä hyötyä Suomelle on yhteistyöstä sotilaallisesti heikon naapurin kanssa?

Armeijan kehno tila huolestuttaa poliitikkoja Ruotsissa. Maan saamat hyödyt sotilaallisesta yhteistyöstä Suomen kanssa ovatkin kiistattomat, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko kehui medialle alkuviikosta, että Suomella on Euroopan ylivoimaisesti suurin tykistö. Tuhat kenttätykkiä! Ruotsissa niitä on 24 ja Norjassa 24, Hulkko huomautti.

Eikä siinä vielä kaikki. Meillä on noihin tykkeihin myös riittävästi ampumatarvikkeita, Hulkko kertoi. Maavoimat on kenraaliluutnantin mukaan muutenkin hyvässä iskussa, Suomen itsenäisyyden ajan parhaassa.

Norjallakaan ei liene suurta huolta. Norja on Nato-maa, ja sinne on ennakkovarastoitu runsaasti sotakalustoa Atlantin takaa apuun tulevaa ratsuväkeä varten.

Ruotsin tilanne ei ole hyvä. Eikä sitä ainakaan paranna se, että poliitikot ja puolustusvoimien johto kiistelevät maanpuolustuksen kehittämisestä.

Ruotsissa on laaja poliittinen yksimielisyys siitä, että kylmän sodan jälkeen alas ajettua maanpuolustusta pitää tehostaa, etenkin maavoimien osalta. Rahaa puolustusvoimille ja kokonaismaanpuolustukseen onkin tulossa lisää: puolueet ovat sopineet nykyiseen tasoon verrattuna merkittävästä, noin 10 miljardin euron lisärahoituksesta viisivuotiselle suunnittelukaudelle 2021–2025. Linjaukset on kirjattu niin sanotun puolustusvalmiuskomitean loppuraporttiin, joka valmistui syksyllä.

Suomalaiset Leopard-taistelupanssarivaunut olivat mukana Northern Wind -harjoituksessa Ruotsissa viime vuonna.

Suunnitteilla on uusi sodan ajan organisaatio, johon kuuluisi 90 000 sotilasta vuodesta 2021 alkaen. Nykyinen sodan ajan vahvuus on 60 000. Lisäys vaatisi 8 000 varusmiehen kouluttamista vuosittain, kun heitä nykyisin astuu riviin 3 000 vuodessa.

Suomessa puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280 000 sotilasta, joista 180 000 on maavoimien kokoonpanossa.

Sovitusta panostuksesta huolimatta monet Ruotsin puolustusvoimien kehityshankkeet uhkaavat viivästyä pahasti, kertoo Dagens Nyheter -lehti (DN).

Lehden mukaan puolustusvoimien johto on pitänyt koko joukon pahoja puutteita salassa poliitikoilta – ampumatarvikkeista on pulaa sekä kiväärikaliiperissa aseissa että tykistössä, ajoneuvokalusto on käytössä kulunutta, ilmavoimien Gripen-ohjaajat eivät saa tarpeeksi lentotunteja eikä koneille ole pystytty hankkimaan tarpeeksi aseita. Ilmavoimien kuudesta Hercules-kuljetuskoneesta vain kahta on pystytty pitämään lentokunnossa, eikä rahaa ole riittävästi kaikkien helikoptereiden lentotoimintaa varten. Näiden välttämättömien reikien paikkaaminen vaatisi runsasta kolmea miljardia euroa, lehti kertoo.

Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén.

Puolustusvoimat kiisti perjantaina, ettei puolustusvalmiusvaliokunnalle olisi kerrottu puutteista. Niistä on raportoitu muun muassa vuoden 2019 budjetissa, kerrottiin pääesikunnasta DN:lle.

Puolustusvalmiusvaliokunnan loppuraportin valmistuttua on puolusvoimien johto, komentaja Micael Bydén eturivissä, ryhtynyt laatimaan omaa esitystään poliittisten linjausten toteuttamisesta. Bydén kehittäisi käytettävissä olevilla varoilla enemmän ”sinisiä” puolustushaaroja – meri- ja ilmavoimia – kuin maavoimia. Bydén panttaisi maavoimien hankkeita, sillä niihin ei raha riitä. Puolustusvoimat arvioi, että sitä tarvittaisiin vielä runsaat 5 miljardia euroa lisää.

Bydénin esityksessä isoin asia on se, ettei useita suunniteltuja joukko-osastoja pystytä puolustusvoimien laskelmien mukaan perustamaan ennen vuotta 2025, niin kuin piti.

Se sotii poliittisia linjauksia vastaan.

– Kaikissa puolustushaaroissa on omat haasteensa, mutta maavoimat on jäänyt eniten jään alle, sanoi kristillisdemokraattien puolustuspoliitikko Mikael Oscarsson DN:lle tammikuussa.

– On hyvin huolestuttavaa, jos puolustusvalmiuskomitean priorisoima kolmen maavoimien prikaatin muodostaminen vuoteen 2025 mennessä siirtyy myöhemmäksi tulevaisuuteen juuri nyt, kun turvallisuuspoliittinen tilanne kiristyy.

Ruotsin maavoimien nykyisessä kokoonpanossa on kaksi prikaatia, joissa on kummassakin noin 5 600 sotilasta. Suomessa maavoimilla on viisi prikaatia ja kaksi jääkärirykmenttiä.

Suomi ja Ruotsi tekevät yhä tiivistyvää puolustusyhteistyötä, johon on vahva poliittinen tahtotila Pohjanlahden molemmin puolin. Tätä Hulkko kehui aivan erityisesti alkuviikosta.

Yhteistyö länsinaapurin kanssa hyödyttää toki Suomea, vaikka naapurin puolustuskyky aleni huolestuttavasti kylmän sodan päättymisen jälkeen. Yhteistyö lähettää Venäjän suuntaan vahvan poliittisen viestin siitä, että Suomi ja Ruotsi huolehtivat yhdessä Itämeren turvallisuudesta.

Eikä Ruotsi mitenkään hampaaton ole. Ruotsin merivoimilla on kykyjä, joita Suomella ei ole: sukellusveneitä. Ja ilmavoimilla on tällä hetkellä noin 95 Saab Gripen C/D -hävittäjää, ja niiden korvaajiksi suunniteltu uusi E-malli on tulossa sarjavalmistukseen. Suomen meri- ja ilmavoimille yhteistyö ruotsalaisten kanssa on jo tuttua ja luontevaa.

Yhteistoimintakyky kehittyy jatkuvasti myös yhteisissä maavoimien harjoituksissa. Tänä vuonna suurin ponnistus on Ruotsin pääsotaharjoitus Aurora, johon Suomi lähettää 1 500–2 000 sotilasta.

Saab esitteli uutta Gripen E -monitoimihävittäjää tammikuussa Satakunnan Lennostossa Pirkkalassa.

Ruotsin saamat hyödyt yhteistyöstä ovat kiistattomat. Suomen suuri maantieteellinen alue on aina ollut puskuri Ruotsille, ja yhteisen tilannekuvan, tiedustelutiedon ynnä muun jakaminen Ruotsin kanssa pitää naapurin hereillä Venäjän sotilaallisesta toiminnasta. Ruotsilla voi myös olla teollisuuspoliittinen motiivi. Saab kauppaa meille parhaillaan uusia Gripen E -monitoimihävittäjiä, ja puolustusyhteistyön syventäminen maiden välillä on aivan erinomainen argumentti myyntiponnisteluissa.

Tuleeko Ruotsista sitten sotilaallista apua meille?

Puolustusvalmiuskomitean loppuraportti linjasi syksyllä, että Ruotsi voisi lähettää yhden kokonaisen prikaatin Suomen puolustuksen tueksi sotilaallisen konfliktin sattuessa. Ainakin tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, ettei tuota ”ylimääräistä” prikaatia käytännössä ole olemassa kuin vasta joskus kaukana tulevaisuudessa.

Ei pidä unohtaa sitäkään, että sekä Ruotsi että Suomi tekevät laajaa kahdenvälistä puolustusyhteistyötä Yhdysvaltain ja useiden Euroopan maiden kanssa, ja molemmat ovat tiiviisti mukana Naton kumppanuusohjelmassa. Hätänumeroita, joihin voi soittaa, on jo useita.