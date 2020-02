Kahden tuntemattoman kantasolut ovat syy siihen, että Laina, 5, on vielä hengissä – isä-Henry toivoo, että kaikki kävisivät edes kerran lasten syöpäosastolla

Espoolaisen Henry Liukko-Sipin perheen kuopus Laina, 5, on käynyt läpi raskaan kantasolusiirron kaksi kertaa. Laina on perhekuvassa vasemmalla.

Kantasolusiirto on potilaalle viimeinen hoitokeino. Espoolainen Henry Liukko-Sipi seurasi vierestä harvinaiseen leukemiaan sairastuneen Laina-tyttärensä kahta kantasolusiirtoa.

Elettiin vuoden 2016 helmikuuta, kun espoolaisen Henry Liukko-Sipin kolmilapsisen perheen elämä otti täysin uuden kurssin. Lääkäri totesi, että perheen kuopus, Laina, ei sairastunutkaan tavallista flunssaa, vaan harvinaista JMML-tyypin leukemiaa. Laina oli diagnoosin aikaan 1,5-vuotias.

Leukemia eli verisyöpä on yleisin syöpä lapsilla. Siihen sairastuu Suomessa vuosittain noin 50 lasta. Lainan sairaus, juveniili (lapsuusiän) myelomonosyyttileukemia (JMML) taas diagnosoidaan Suomessa harvemmin kuin kerran vuodessa. Tautiin tepsii vain kantasolusiirto, ja sen uusiutumisriski on korkea.

Nyt, neljä vuotta myöhemmin, 5-vuotiaalle Lainalle on tehty kaksi kantasolusiirtoa. Kantasolusiirtoa käytetään hoitona silloin, kun aggressiivista ja pahanlaatuista veritautia ei voida parantaa lääkehoidolla ja elinaikaennuste on lyhyt.

Liukko-Sipin perheessä iloitaan varovasti. Pelko on kuitenkin läsnä edelleen.

Laina Espoon Kivenlahden rannassa torstaina.

– Tilanne on yllättävänkin hyvä. Kun kävimme viimeksi Lastensairaalassa, oli puhetta jopa siitä, että Laina voisi aloittaa syksyllä eskarin muiden ikäistensä kanssa. Huomisesta ei tietenkään voi tietää, mitä se tuo tullessaan, Liukko-Sipi kertoo.

Puolitoista viikkoa sitten Lainalta poistettiin keskuslaskimokatetri. Uutta ja ihmeellistä on myös se, että Laina on alkanut syömään. Se on ihmeellistä, koska Lainalla on takanaan 3,5 vuoden paasto, jonka aikana hän sai käytännössä kaiken ravinnon letkun kautta.

– Tunteet ovat pelokkaat ja varovaisen toiveikkaat. Lainalla on ollut erilaisia vaiheita, syöpä uusi ensimmäisen kantasolusiirron jälkeen. Hänellä on ollut aika vakavaa käänteishyljintää ja infektioita, ties mitä. Kun on pari kertaa saanut niin sanotusti vastapalloon, ei oikein uskalla hehkuttaa, Liukko-Sipi kertoo.

Perheellä on takanaan reilu 300 sairaalavuorokautta muun muassa Jorvin sairaalassa ja Lastenklinikalla.

Neljä vuotta pelkoa

Kuvassa Henry Liukko-Sipin perheen vahvat naiset vasemmalta oikealle: Laina, Lauha ja Lempi sekä Kirsti-äiti.

Neljä kulunutta vuotta eivät ole olleet perheelle helppoja. Lainalle tehtiin ensimmäinen kantasolusiirto kesällä 2016. Luovuttaja oli yhdysvaltalainen. Siirtoa seurasi toiveikas jakso: ehkä tämä riittäisi. Ehkä Laina paranisi.

Yhdeksän kuukauden jälkeen tauti uusiutui. Lainalle tehtiin toinen kantasolusiirto heinäkuussa 2017, saksalaisen nuoren miehen soluilla.

– Ilman sitä siirrettä lopputulos olisi ollut väistämättä huono, Liukko-Sipi kertoo.

Perhe tietää luovuttajasta vain kansallisuuden, sukupuolen ja iän.

Liukko-Sipi kertoo, että hänen omat tunteensa ovat näkyneet syvänä suruna myös ulospäin.

– Oli aika, jolloin itketti sairaalaan tullessa ja sieltä lähtiessä. Tunteet ovat liikkuneet monella tasolla. Siinä tietysti suree sitä omaa sairasta lasta, mutta myös hänen sisaruksiaan. Heidänkin elämänsä ja lapsuutensa on mennyt enemmän tai vähemmän eri tavoin, kuin mitä on toivonut, isä sanoo.

IS kirjoitti Lainan sairaudesta syyskuussa 2017, kaksi kuukautta toisen siirron jälkeen. Silloin Liukko-Sipi vuorotteli sairaalassa vaimonsa kanssa, ja isän päällimmäinen tunne oli puhdas pelko: lääkäreiden mukaan todennäköisyys sille, että Laina menehtyisi sairauteen, oli 70-80 prosentin luokkaa.

Kantasolusiirteellä pyritään korvaamaan syöpäpotilaan pahanlaatuiset solut terveillä kantasoluilla. Yli puolet siirteen saaneista potilaista parantuu kantasolusiirron avulla.

Neljännes kantasolusiirtoa tarvitsevista potilaista saa sopivan luovuttajan lähisukulaisista, mutta jos sellaista ei löydy, luovuttajaa etsitään kansainvälisestä rekisteristä. Sieltä Lainakin sai avun.

Vertaistukea perhe on saanut osastojaksoilta saakka muilta syöpäsairaiden lasten vanhemmilta. Lisäksi Syöpäsairaiden lasten ja nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen yhdistys Sylva ry on ollut matkan varrella korvaamaton tuki.

Liukko-Sipi kuuluu Sylvan hallitukseen, ja on mukana yhdistyksen hyväntekeväisyytoiminnassa. Muiden auttaminen on vienyt eteenpäin myös omaa terapiatyötä.

Liukko-Sipiltä on usein kysytty, millaista lasten syöpäosastolla on. Osaston tunnelmaa on vaikea kuvailla: läsnä ovat samaan aikaan syvä suru sekä ilo ja toivo.

– Uskallan väittää, että kaikkien pitäisi viettää puoli tuntia lasten syöpäosastolla. Ainakin itselleni kävi niin, että asiat jysähtivät kontekstiinsa. Tärkeysjärjestys meni kokonaan uusiksi.

Luovuttajissa pulaa etenkin nuorista miehistä

Suomessa kantasolurekisteriä ylläpitää Veripalvelu. Siihen voi liittyä 18–35-vuotias, perusterve henkilö. Suomen kantasolurekisterissä on tällä hetkellä reilut 50 000 vapaaehtoista.

Rekisterin tavoitteena on saada 5 000–10 000 uutta jäsentä vuodessa, jotta mahdollisimman monelle potilaalle löytyy sopiva luovuttaja.

Kantasoluluovuttajiksi kaivataan ennen kaikkea nuoria miehiä. Kantasolusiirron hoitotulokset ovat yleensä parempia nuorten luovuttajien soluilla.

Tällä hetkellä miehiä on luovuttajista lähes kolmannes. Naisen kantasoluja ei mielellään siirretä miehelle hyljintäreaktioiden pelossa.

Liukko-Sipi on puhunut tyttärensä sairaudesta avoimesti julkisuudessa. Hän julkaisi maailman syöpäpäivänä 4. helmikuuta Suomen kantasolurekisterin Facebook-sivuilla päivityksen, jossa hän toivoo erityisesti nuorten miesten aktivoituvan.

Päivitystä oli torstai-iltaan mennessä jaettu yli 1 300 kertaa.

Liukko-Sipi uskoo, että ihmisten herättely onnistuu parhaiten tapauskertomusten kautta.

– Luotan suomalaisiin nuoriin miehiin, joita tarvitaan nyt kipeästi kantasolurekisteriin luovuttajiksi. Äärimmäisen harva pääsee lopulta luovuttamaan kantasoluja, mutta olisi tärkeää, että rekisteri olisi mahdollisimman kattava. Mikään ei kai ole tärkeämpää kuin ajatus siitä, että voit teollasi pelastaa sairaan lapsen hengen, isä pohtii.