Suomalaisia pommitettu mysteeripuheluilla – saitko soiton 040- tai 045-alkuisesta numerosta? ”Kannattaa ihan tylysti heti katkaista”

Suomalaisia on tällä viikolla pommitettu poikkeuksellisen intensiivisesti ja aktiivisesti huijauspuheluilla tai sellaisiksi epäillyillä soitoilla, joita tulee nyt myös kotimaan numeroista.

Suomalaiset ovat tällä viikolla saaneet poikkeuksellisen paljon outoja puhelinsoittoja.

Traficomin alaiselle Kyberturvallisuuskeskukselle on tullut kuluneen viikon aikana normaalia enemmän ilmoituksia erilaisista huijaussoitoista tai sellaisiksi epäillyistä puheluista.

Viimeisten kolmen päivän aikana Kyberturvallisuuskeskukselle on tullut ilmoituksia myös uudenlaisista soitoista: Tällä kertaa puhelut ovat tulleet tavallisen oloisista Suomen +358-maakoodin puhelinnumeroista, Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Ville Kontinen kertoo.

– Jos huijauspuheluista puhutaan, niin tämä viikko on kyllä ollut tilastollinen piikki. Keskiviikkona, torstaina ja perjantaina on alkanut näkyä näitä soittoja kotimaan numeroilla. Meille on tullut merkittävä määrä ilmoituksia, että ihmisille on soiteltu suomalaisista +358-alkuisista numeroista.

– En muista milloin Suomessa olisi vastaavaa kampanjaa ollut, eli yhtä laajaa ja intensiivistä soittelua eri puolille näin aktiivisesti. Ja tahti näyttää vaan kasvavan.

Kontisen mukaan puheluita on tullut ainakin 045 ja 040 sekä 0400-alkuisista numeroista. Joskus yhdelle henkilölle on soitettu useamman kerran.

– Ne numerot, jotka me olemme saaneet tietoomme, vaikuttavat olevan generoituja numeroita ja väärennettyjä lähdenumeroja, eivätkä puhelut ole tulleet ollenkaan Suomesta.

”Kohde yritetään saada avaamaan tietokone ja asentamaan koneelleen jotakin”

Kyberturvallisuuskeskuksen tällä viikolla saamien ilmoitusten mukaan soittajat ovat puheluissa esittäytyneet ainakin IT-alan yrityksen teknisen tuen työntekijöiksi. Soittajat ovat puhuneet joko englantia tai suomea selvästi murtaen.

– Puheluissa kaava on ollut pääsääntöisesti se, että esiinnytään työntekijöinä ja keskustelun aihepiiri on, että puheluun vastaavan koneessa on jotain vikaa tai käyttöjärjestelmissä on jotain ongelmia. Puhelun kohde yritetään sitten saada avaamaan tietokone ja asentamaan koneelleen jotakin.

Kontinen sanoo, että kyseinen yritys ei kategorisesti soita tällaisia puheluita, ja ilmiönä kyseinen malli on erittäin tuttu ulkomailta.

Kontisen mukaan kyseisissä puheluissa malli on noudattanut pitkälti niin sanottua ”tech support scamia”, joissa soittajat tyypillisesti esiintyvät jonkin organisaation teknisenä tukena ja teeskentelevät yrittävänsä auttaa uhria väitetyissä teknisissä ongelmissa.

– Aikaisemmissa tapausketjuissa tällaisissa tapauksissa on ollut pankkitietojen ja luottokorttitietojen haltuun saaminen haittaohjelman kautta.

Kontinen korostaa, että tällä viikolla Kyberturvallisuuskeskukselle ilmoitettuihin, kuvatunlaisiin soittoihin liittyen ei ole varmuutta siitä, mitä soitoissa konkreettisesti yritetään. Keskuksen olettamukset ja epäilykset pohjaavat aiempiin tietoihin tämäntyyppisistä tapauksista.

– Selvitys on käynnissä, ja pyrimme saamaan lisätietoa tai vahvistusta.

Käynnissä samanaikaisesti kahdenlaisia soittoja

Pinnalla on viime päivinä ollut myös niin sanottu hälärihuijaus, joissa puhelin soi kertaalleen tai kahdesti, minkä jälkeen puhelimen soittajan toivotaan soittavan takaisin. Takaisin soittaminen tulee kuitenkin kalliiksi, sillä hintaa saattaa tulla yli 10 euroa minuutilta. Nämä huijaussoitot tulevat kuitenkin pääsääntöisesti ulkomaisista numeroista.

Kyberturvallisuuskeskus tiedotti aiemmin tällä viikolla saaneensa useita yhteydenottoja liittyen ulkomaisista puhelinnumeroista tuleviin soittoihin. Keskus mainitsi erikseen +881- ja +882-alkuiset numerot, jotka ovat sateliittipuhelinnumeroita. Aiemmin on nähty myös soittoja +675-alkuisista numeroista.

– Tässä on nyt kaksi puhelimella tehtävää huijausta käynnissä samanaikaisesti. Toinen ovat ulkomaannumeroista tulevat hälytykset katkaisulla, joihin pitäisi soittaa takaisin. Ja toisena ovat nämä väärennetyt kotimaiset numerot, joissa esiinnytään teknisenä tukena ja yritetään sitä kautta saada puhelimeen vastannut henkilö tekemään koneelleen jotain asioita.

Kontinen korostaa, että tuntemattomiin, epäilyttäviin numeroihin ei tule vastata saati soittaa takaisin.

Kontisen mukaan hälytyskellojen tulisi myös soida, mikäli suomalaisesta numerosta soittaa henkilö, joka tarjoaa ”apuaan” esimerkiksi tietokoneen asennusten ja päivitysten suhteen. Tällaisiin ehdotuksiin ei tule koskaan suostua eikä soittajan ohjeita tule noudattaa.

Yksi varoitusmerkki on se, että soittaja puhuu englantia tai suomea murtaen tai heikosti.

– Puhelu kannattaa ihan tylysti heti katkaista ja ilmoittaa asiasta meille, Kontinen ohjeistaa.