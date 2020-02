Lidl yritti vaivihkaa pienentää muovikassien kokoa – kansa raivostui ja vaati vanhat kassit takaisin: ”Miksi Lidl? Miksi?!”

Isommat muovikassit tekevät paluun kevään aikana.

Päivittäistavarakauppaketju Lidl aikoo ottaa käyttöön vanhat nykyisiä suuremmat muovipussit. Muovipussit muutettiin viime syksynä pienemmiksi.

Lidlin osto-osaston johtaja Thomas Heinrichsin mukaan muutos pienempään kokoon tehtiin muun muassa muovikassien kestävyyden parantamiseksi.

– Muovisen ostoskassimme koko on muuttunut viime syksynä kaikissa myymälöissämme. Kassi on hieman paksumpi, jotta se kestäisi paremmin useamman käyttökerran esimerkiksi ostoskassina. Samalla kassin kokoa on muutettu muutamalla sentillä.

Kassien kokomuutokseen on asiakkaiden suunnalta suhtauduttu kielteisesti. Sosiaalisen median, asiakaspalvelun ja myymälöiden kautta saadun palautteen mukaan uudet muovikassit ovat liian pieniä.

Keskustelua heräsi syksyn aikana myös Vauva.fi:ssä. ”Nyt muovikassi on liian pieni sekä ostoksille että jäteastiaan. Ennen se oli täydellinen. Miksi Lidl? Miksi?!”, tuskaili eräs käyttäjä lokakuussa.

”On paljon pienempi kuin viikonloppuna ostamani. Piti ihan verrata kun jäi vaivaamaan kaupassa”, totesi toinen.

Muutos on tulossa. Heinrichsin mukaan palaute on otettu vastaan ja isommat muovikassit tekevät paluun kevään aikana.

Lidl on mukana Kaupan liiton ja ympäristöministeriön yhteisessä Omat kassit mukana -hankkeessa, jossa tavoitteena on vähentää muovikassien kertakäyttöistä kulutusta.

Muovikassien myynti onkin vähentynyt. Lidlin viime huhtikuisen tiedotteen mukaan muovikasseja ostettiin 2018 lokakuun ja 2019 tammikuun välisenä aikana noin 10 prosenttia vähemmän edellisvuoden samaan ajankohtaan nähden.

Kesto- ja paperikassien myynti nousi samalla mitatulla jaksolla, mutta kokonaisuutena myytävien kassien määrä laski.

– Teemme jatkuvasti töitä muovin vähentämisen eteen. Pyrimme vähentämään muovia aina silloin kun se on järkevää, Heinrichs kertoo.