IS seuraa

Niko Ranta-ahon ja Janne Tranbergin huumejutussa vuorossa syyttäjien asiaesittely.

Helsingin käräjäoikeus jatkaa tänään perjantaina Katiska-nimellä tunnetun suuren huumerikoskokonaisuuden käsittelyä. Massiivisessa jutussa on tähän mennessä luettu syytteet ja kuultu niihin vastaukset. Nyt vuorossa on syyttäjien asiaesittely eli syyttäjät kertovat oikeudelle vapaamuotoisesti, mistä koko jutussa heidän nähdäkseen on kyse.

IS seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä Helsingin oikeustalolla kello 9 alkaen.