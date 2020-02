”Inttiahdistus” saa nuoret miehet jättämään varusmiespalveluksen – Varusmiesliitto: ”Pää ei niin sanotusti kestä”

Varusmiesliitto ehdottaa ratkaisuksi parempaa tiedottamista intin oloista jo ennen varusmiespalveluksesta ja kutsuntojen ulottamista koko ikäluokkaan.

Nuorten miesten innon puute varusmiespalvelusta kohtaan huolestuttaa Puolustusvoimissa. Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkon mukaan varusmiespalvelus jää suorittamatta joka kolmannelta mieheltä nykyisissä ikäluokissa.

Hulkon mukaan suurin syy varusmiespalveluksen suorittamatta jättämiseen on mielenterveysongelmat – armeijan olot ahdistavat.

– Syyt ovat moninaisia. Mutta monesti syyt kulminoituvat yhdessä asumiseen, tekemiseen. Nukutaan, asutaan samassa tuvassa. Koetaan ahdistavaksi käydä samassa vessassa, samoissa suihkutiloissa. Kaikki ne samat asiat, jotka ahdistavat koulunuoria, Hulkko kertoo Ylen mukaan.

Myös Varusmiesliiton puheenjohtaja Topi Korpinen pitää Hulkon kertomia asioita huolestuttavina. Hän arvelee, että ongelmat kumpuavat muun muassa siitä, että ero kasarmielämän ja siviilielämän välillä on niin suuri ja tulee monille yllätyksenä.

– Meilläkin on vahva käsitys siitä, että ongelmat omat enimmäkseen henkisen puolen ongelmia. Pää ei niin sanotusti kestä ja muutos on liian suuri, Korpinen sanoo.

Korpinen kuitenkin kertoo, ettei Varusmiesliitto ole kuullut Maavoimien Hulkon mainitseman kaltaisista tapauksista, joissa ongelmat olisivat peräisin juuri esimerkiksi yhteismajoituksista kasarmien tuvissa.

– En osaa sanoa, onko Maavoimat tutkinut asiaa. Ylipäätään kasarmiolosuhteet ovat niin erilaiset kuin siviilielämässä, niin totta kai se vaikuttaa. Jää koulut, työpaikat ja tyttöystävät kotipuoleen. Muutos on niin suuri, eikä oikein tiedetä tarpeeksi ennen inttiin lähtöä, että millaista siellä on. Aika paljon pitää selvittää itse siitä, millainen se intti oikeastaan on.

Korpinen tarjoaisi ratkaisuksi parempaa tiedotusta. Hänen mukaansa esimerkiksi nettiin tarvittaisiin parempia tietopaketteja varusmiespalveluksesta. Korpinen sanoo, että paketit voisi jaotella aihealueittain ja koulutuskohtaisesti.

Lisäksi hän ehdottaa, että tietoa jaettaisiin entistä enemmän myös ammattikouluissa ja lukioissa.

Tärkein ehdotus koskee kuitenkin kutsuntoja. Varusmiesliiton kanta on, että kutsuntoihin tulisi kutsua koko ikäluokka – eli miesten lisäksi myös naiset.

Myös Maavoimien Petri Hulkko totesi haluavansa nähdä enemmän naisia varusmiespalveluksessa. Hänen mukaansa vapaaehtoiset naiset voisivat paikata aukkoa, joka on syntynyt terveydellisistä syistä vapautettujen miesten määrän kasvettua.

– Jokaisella naisille on mahdollisuus hakeutua kutsuntoihin, mutta heitä ei tule tämän enempää. Jos lisää naisia halutaan, niin asialle pitää myös tehdä jotain.

Korpinen kertoo, että Puolustusvoimat on aiemmin selvittänyt koko ikäluokalle järjestettävien kutsuntojen kustannuksia ja päätynyt 4-5 miljoonaan euroon vuodessa. Korpisen mukaan tästä olisi muutakin hyötyä.

– Se on pieni summa siihen nähden, että koko ikäluokka voidaan katsastaa läpi ja ehkäistä esimerkiksi syrjäytymistä.

Aseistakieltäytyjäliitto sen sijaan on ottanut asiaan hieman eroavan kannan. Se toteaa, että notkahdus varusmiespalveluksen suorittavien määrässä on tapahtunut jo paljon aiemmin.

– Pääesikunnan operatiivisen osaston viime keväänä antaman tiedon mukaan vuonna 1988 syntyneestä miesikäluokasta armeijan kävi 67,2 %. Suurin osa kyseisen ikäluokan palveluksen suorittaneista teki sen vuosina 2007-09, joten pudotus kahden kolmasosan tasolle on tapahtunut jo silloin. Vielä vuosituhannen vaihteen tienoilla palveluksen suoritti lähes 80% nuorista miehistä, Aseistakieltäytyjäliitto kertoo tiedotteessaan.

– Todellisuudessa palvelukseen kutsuttavien määrän vähentyminen reilut kymmenen vuotta sitten oli kuitenkin seurausta armeijan omasta ratkaisusta lievittää vapautuksen myöntämisen perusteita. Keskeinen syy tähän taas lienee ollut se, ettei se enää katsonut tarvitsevansa koko miesikäluokan palveluksia.