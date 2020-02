Tallinnan-risteilylle lähtenyttä Tarjaa odotti Länsisatamassa karvas pettymys: Silja Europaa ei ollut paikalla ollenkaan – osa matkustajista jäi tylysti rannalle

Tieto matkan peruuntumisesta ei ollut saavuttanut kaikkia matkustajia ajoissa.

Muutama Tallink Siljan 22 tunnin risteilylle Helsingistä Tallinnaan lähdössä ollut matkustaja koki keskiviikkona ikävän yllätyksen kun heille ilmoitettiin Länsiterminaalin lähtöselvityksessä, että matka on peruttu.

Yksi rannalle jääneistä matkustajista oli Tarja Ojala, joka kertoo varanneensa risteilyn Tallinnaan jo hyvissä ajoin etukäteen. Sittemmin risteily oli telakoinnin pitkittymisen vuoksi siirretty Silja Europalta normaalisti Tallinna-Tukholma-reitillä liikennöivälle Victoria I:lle. Laivan vaihtuminen ei olisi Ojalaa harmittanut lainkaan, toisin kuin matkan peruuntuminen kokonaan.

– Kerrottiin vain, että laiva on vaihtunut pienempään eivätkä kaikki mahdu kyytiin.

Ojala ihmettelee sitä, että tieto risteilyn peruuntumisesta saavutti matkalle lähdössä olleita vasta satamassa.

– Kyseessä ei ole maailman vakavin asia, mutta kyllä se siinä kohtaa suututti. Tuntui ikävältä niiden puolesta, jotka olivat tehneet erityisjärjestelyjä matkan eteen, kuten vieneet koiran hoitolaan, lapsen hoitopaikkaan, tai tulleet kauempaa Suomesta.

Ojala ymmärtää hyvin ettei sille voi mitään, jos laivassa on teknistä vikaa ja se joudutaan vaihtamaan toiseen, mutta viestinnän hän olisi toivonut sujuneen kitkatta.

– Pitäähän asiakkaita informoida, ettei heitä juoksuteta satamaan turhan päiten. Terminaalissa oli ihmisiä, jotka ihmettelivät tilannetta ja pyörittelivät silmiään kuin minkit, että mihinkä nyt lähdetään yöksi.

Ojala kertoo lähtöselvityksessä olleiden virkailijoiden tarjonneen pettyneille matkustajille mahdollisuutta toiseen risteilyyn toisena ajankohtana. Se, kuinka peruuntunut matka ja siihen liittyvät oheiskustannukset korvataan, on ainakin hänen osaltaan vielä auki.

Viestintäjohtaja Marika Nöjd Tallink Siljalta vahvistaa, että keskiviikkona kaikkia Victoria I:n kyytiin pyrkineitä matkustajia ei pystytty päästämään täyteen laivaan. Hänen mukaansa tilanne olisi koskenut kolmea matkustajaa.

Tilanteen perimmäiseksi syyksi Nöjd kertoo sen, että väliaikaisesti Helsinki-Tallinna-reitille siirretty Victoria I on selvästi Silja Europaa pienempi laiva. Täyteen varattujen risteilyjen kohdalla matkoja on jouduttu perumaan, sillä Victoria I:n matkustajakapasiteetti ei ole yhtä suuri kuin Silja Europan. Nöjdin mukaan laivan vaihdosta sekä matkojen peruuntumisista on oltu yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joita tilanne koskee.

– Tietojemme mukaan keskiviikon lähdöllä oli kolme henkilöä, jotka eivät ole viestiä etukäteen saaneet ja päätyneet terminaaliin, missä he ovat vasta saaneet tietää, että heidän matkansa on peruttu eivätkä mahdu laivaan.

Silja Europan matkustajakapasiteetti on korvaavaa Victoria I:stä suurempi.

Siihen, etteivät Tallink Siljalta matkustajille lähteneet viestit ole menneet perille, voi olla Nöjdin mukaan useita syitä.

– Jollakin on ollut virheellinen kännykkänumero ja joku on voinut jättää numeron vain pöytäpuhelimeensa, johon tekstiviestit eivät ole menneet perille.

Keskiviikon osalta peruutus jouduttiin Nöjdin mukaan tekemään joihinkin kymmeniin matkavarauksiin. Lisää jo varattuja matkoja voidaan joutua perumaan myös jatkossa.

– Matkustajien siirto laivasta toiseen täytyy tehdä käsityönä varaus kerrallaan. Sen vuoksi tieto oman risteilyn tilanteesta voi tulla vasta edellisenä päivänä.

– Jos on varannut risteilyn Silja Europalle, kannattaa tarkastaa, että kännykkänumero on meille annettuihin tietoihin laitettu oikein, Nöjd kehottaa.

Torstaina päivitettyjen tietojen mukaan Silja Europan arvioidaan palaavan omalle reitilleen ensi viikon tiistaina, helmikuun 18. päivänä. Tällä hetkellä alus odottaa varaosien asentamista Turun satamassa.