Kommentti: Korona iskee nyt talouteen – mutta paljon pahempaakin voi tapahtua

Todellinen katastrofi olisi, jos tauti marssisi jälleen kerran armeijoiden mukana, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Se että Kiinan korona-virus aiheuttaa muutakin kuin tautivaaran huomattiin Suomessa toden teolla torstaina, kun Finnair ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut kaukolentojen lentäjiä koskevat yt-neuvottelut. On tietysti järkeenkäypää, että jos koneet eivät lennä, voi käydä niin, että lentäjät lomautetaan.

Finnair on viime vuosina rummuttanut Aasian reittiensä tärkeyttä. Nyt paljastuu, että niissäkin on yllättävät riskinsä. Silmälle näkymättömän pieni virus levittää kauhua kauas. Barcelonassa pidettävä suuri älypuhelinmessu peruutetaan. Siihen odotettettiin 100 000 osanottajaa. Messujen peruutuksen taustalla lienee Kiinan suuri merkitys sekä älylaitteiden markkinana että tuottajana. Sieltä odotettiin tuhansia osanottajia.

Öljyn kysyntä on lähtenyt selvään laskuun ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Korona-viruksen seurauksena raakaöljyn hinta on jo laskenut. Kiinan tehtaiden ja kuljetusten pysähtyminen turvatoimien vuoksi haittaa muun muassa autojen valmistusta. Kun bisnekset ovat globaaleja, ongelmat ovat yhteisiä.

Jos viruksen mylläys ja sen aiheuttama paniikki jäävät tähän kevääseen, nousu voi olla nopeaa. Nyt kasautuu kysyntää. Jos tieteiskirjatyyliin aletaan asettaa pitkään kestäviä matkustusrajoituksia, ne tuntuvat taloudessakin niin kauan kuin kestävät.

Vaarattomuus tekee vaaralliseksi

Wuhanin koronavirus on nyt viralliselta nimeltään Covid-19. Sen aiheuttaman hädän ennustetaan kasvavan, sillä Kiinassa ilmoitetaan koko ajan uusista tautitapauksista. Tässä on osin kyse tilastoinnista. Myös epävarmempia tapauksia on alettu kirjaamaan viruksen aiheuttamiksi.

Syynä on se, että ilmeisesti hyvin monelle tartunnan saaneista virus aiheuttaa vain lieviä oireita. Siksi se voi jäädä hoitamatta ja huomaamatta. Viruksen tappamat ovat yhä enimmäkseen jostain perussairaudesta kärsiviä ja iäkkäämpiä ihmisiä. Alkuvaiheessa pantiin merkille, että tupakointi on vaaratekijä.

Asiassa voi nähdä myös positiivisen puolen. Jos lieviä tautitapauksia on enemmän kuin on luultu, Covid-19 ei ole niin tappava kuin on pelätty. Mutta tappava se on varmasti.

Tällainen virus on hyvin hankala nykyaikana, kun matkustus on nopeaa. Taudinkantaja voi tartuttaa ihmisiä ilman, että huomaa itse, että mitään on vikana ja kuvitella lopulta kärsineensä vain tavallisesta flunssasta. Osalle tartunnan saajista virus on kuitenkin kohtalokas.

On viitteitä, että jotkut ihmiset ovat muita tehokkaampia tartunnan levittäjiä. Heidän syyllistämisestään varoitetaan, koska kyse ei ole tahallisesta toiminnasta. Arvioiden mukaan virus voi levitä kantajastaan parikin viikkoa, ennen kuin tämä itse sairastuu. Siksi karanteenit ovat pitkiä.

Viruksen torjumiseksi kehitetään rokotetta, mutta maailman terveysjärjestö WHO arvioi, että siihen kuluu ainakin puolitoista vuotta. Sitten pitäisi vielä järjestää rokotusohjelmat eri maissa. Siihen asti pitää pohtia milloin varotoimet ovat tarpeen ja milloin niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Todellinen katastrofi vaanii

Kiina on otollinen tautien syntysija. Maassa on tiheästi väkeä.. Perinteisesti toreilla myydään eläviä eläimiä, joista taudin arvellaan nytkin levinneen ihmiseen. Luotijunat ja lentokoneet kuljettavat matkustajia nopeasti maan sisällä, mikä nopeuttaa taudin leviämistä. Kehityksestä huolimatta terveydenhuoltojärjestelmässä on puutteita, kun köyhät ihmiset siihen turvautuvat.

Tautitapaukset ovat levinneet jo Eurooppaan. Maissa, joissa terveydenhoito on kehittynyttä vaikeastakin oireista kärsivillä on suurempi mahdollisuus selvitä hengissä, kun he hakeutuvat hoitoon. Todella laaja epidemia aiheuttaisi tietysti niissäkin ongelmia.

Oikea uhka on muualla. Lähi-idän sotaa käyvät alueet ja niiden ympäristö ovat täynnä valtavia pakolais- ja vankileirejä. Niissä on jo nyt suuria terveysongelmia. Tällaisissa oloissa virus voisi levitä nopeasti ja tehdä todella pahaa jälkiä. Palattaisiin äkkiä vanhoille vuosisadoille, joissa taudit kulkivat marssivien armeijoiden mukana ja levisivät lopulta kaikkialle.

Euroopankaan ei ole syytä unohtaa tätä. Sellaista muuria ei voi rakentaa, josta virus ei pääse läpi. Siksi sen hillitsemiseen ja hoitoon pitää panostaa ajoissa, kun vielä voidaan. Muuallakin kuin omien rajojen kuvitteellisessa suojassa.