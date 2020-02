Poliisi epäilee, että laillisen rahdin mukana maahan tullut kokaiini oli tarkoitus purkaa rahtikontista ennen sen tuloa Suomeen.

Suomalaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä muun muassa Yhdysvaltain huumepoliisin DEA:n kanssa Suomen suurimmassa kokaiinitakavarikossa, poliisi tiedottaa. Tutkinta alkoi Espoon kemikaalivarastoon joulukuun puolivälissä tehdystä iskusta. Nyt poliisi epäilee, että 150 kilon kokaiinierä ei ollut ainakaan kokonaan tarkoitettu Suomen markkinoille.

Poliisi pitää mahdollisena, että laillisen rahdin mukana maahan tullut kokaiini oli tarkoitus purkaa rahtikontista jo ennen sen saapumista Suomeen. Jokin meni ilmeisesti pieleen, sillä merikontti pääsi maahan ja se ehdittiin kuljettaa kuorma-autolla Espooseen. Siellä naamioituneet hyökkääjät tunkeutuivat Karapellontiellä sijaitsevaan Algol-yhtiön kemikaalivarastoon ja pahoinpitelivät kuorma-auton kuljettajaa ja Algolin työntekijöitä tarkoituksenaan ilmeisesti saada huumeet haltuunsa.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä huumausainerikoksena. Esitutkinnassa on vangittuna viisi epäiltyä. He ovat noin 20–30-vuotiaita Ruotsissa ja Tanskassa asuvia miehiä. He ovat edelleen vangittuna. Poliisilla ei ole suomalaisia epäiltyjä tutkinnassa.

Suomen poliisi on osallistunut esitutkintatoimien, kuten etsintöjen ja kuulustelujen tekemiseen yhdessä muiden valtioiden viranomaisten kanssa myös Suomen ulkopuolella, esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Koko vuoden 2018 aikana takavarikoitiin 10 kiloa

Espoon tapauksessa takavarikoitu 150 kilon kokaiinierä ylittää selvästi vuosittaiset kokonaistakavarikkomäärät. Esimerkiksi koko vuoden 2018 aikana keskusrikospoliisin ja Tullin yhteenlasketut kokaiinitakavarikot olivat kymmenen kiloa. Vuonna 2017 takavarikoitiin reilut seitsemän kiloa, vuonna 2016 18,5 kiloa ja vuonna 2015 noin yhdeksän kiloa.

Ruotsissa vuosittaiset takavarikot ovat selvästi Suomea suurempia. Lisäksi määrät ovat olleet viime vuosina reippaassa kasvussa.

Vuonna 2018 Ruotsin tulli Tullverket takavarikoi liki 490 kiloa kokaiinia, mikä oli moninkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2017 takavarikoitiin alle sata kiloa ja vuonna 2016 liki 50 kiloa.