Voimakas matalapaine lähestyy Suomea – tuulet ja sateet saapuvat jo viikonlopuksi

Lounaasta liikkuneet lumisateet ovat iltapäivällä jo maan itäosassa ja Kainuussa.

Etelässä länsituuli on iltapäivällä kohtalaista. Etenkin lounaassa ja länsirannikolla sää muuttuu paikoin selkeämmäksi. Itä-Suomen pohjoisosassa ja osassa Kainuuta lumisade voi hieman sakeutua. Pohjoisessa on laajalti pilvistä ja tulee paikallisia heikkoja lumisateita. Pohjois-Lapissa on kuitenkin selkeää ja sen myötä kylmintä.

Sää on lauhaa, mutta illalla ja yöllä on sentään etelässäkin pakkasta.

Myös pohjoisessa lämpötilat ovat selvästi yli tavanomaisen helmikuun, ainoastaan Pohjois-Lapissa selkeässä säässä ollaan paikoin jopa lähellä tavanomaista.

Perjantaina maan koko länsiosassa on vähitellen selkeämpää, joskin pilvisyys lisääntyy etelässä ja lännessä vielä iltapäiväksi. Myös idässä poutaantuu.

Lauantaina etelänpuoleinen tuuli voimistuu selvästi ja lännestä leviää lumi- ja räntäsateita. Etenkin lounaassa sataa vettä.

Perjantaina Pohjois-Atlantilla ja vähitellen Britteinsaarilla kehittyy laaja ja voimakas matalapaine, joka viikonlopulla sinkoaa Suomeen saakka tuulia ja sateita. Keski-Euroopan yli liikkunut matalapaine tuo sateita eteläiseen Manner-Italiaan ja Balkaniaan.