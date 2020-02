Uutissuomalainen: Kymmenien kiinalaisturistien kotiinpaluu Suomesta estynyt koronavirusepidemian vuoksi, paluulentoja ei löydy edes välilaskuilla

Useita lentoja on peruttu koronaviruksen vuoksi.

Kymmenillä kiinalaisilla turisteilla on hankaluuksia päästä palaamaan Suomesta kotimaahansa, Uutissuomalainen kertoo. Ongelman taustalla on koronavirusepidemia, jonka vuoksi Kiinan-lentoja on peruttu.

Poliisi kertoo useiden kiinalaisturistien nyt tiedustelevan jatkoaikaa viisumeilleen. Kyselyitä on tullut poliisin mukaan ainakin kymmeniä.

Viisumeja voidaan jatkaa tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Kyselyjä alkoi tulla jo ennen lentojen perumisia.

Finnair on perunut koronavirusepidemian vuoksi joitain satoja lentoa. Maailmanlaajuisesti lentojen peruutuksia on kymmeniä tuhansia. Ylitarkastaja Juhani Ruutu Poliisihallituksesta kertoo Uutissuomalaiselle, ettei paluulentoja tällä hetkellä näytä löytyvän edes välilaskujen kautta. Lentojen keskeytysten jatkumisesta ei tällä hetkellä ole tietoa.

Ulkoministeriön mukaan viisumeita uusivien kiinalaisten määrää ei tiedetä.