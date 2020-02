Yle: Jo joka kolmas mies jättää armeijan käymättä – ”Koetaan ahdistavaksi käydä samassa vessassa, samoissa suihkutiloissa”

Fyysiset vaivat ovat palveluksen keskeytyssyinä minimaaliset. Pääsyy on nimenomaan henkinen toimintakyky.

Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkon mukaan varusmiespalvelus jää suorittamatta joka kolmannelta mieheltä nykyisissä ikäluokissa, kertoo Yle. Määrä on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna.

Hulkon mukaan suurin syy varusmiespalveluksen suorittamatta jättämiseen on mielenterveysongelmat – armeijan olot ahdistavat.

– Syyt ovat moninaisia. Mutta monesti syyt kulminoituvat yhdessä asumiseen, tekemiseen. Nukutaan, asutaan samassa tuvassa. Koetaan ahdistavaksi käydä samassa vessassa, samoissa suihkutiloissa. Kaikki ne samat asiat, jotka ahdistavat koulunuoria, Hulkko kertoo Ylen mukaan.

Hulkko kertoo, että fyysiset vaivat ovat palveluksen keskeytyssyinä minimaaliset. Pääsyy on nimenomaan henkinen toimintakyky.

Keskiviikkoisessa tiedotustilaisuudessa Hulkko kertoi myös toivovansa asepalvelukseen vuosittain moninkertaisen määrän naisia nykyiseen verrattuna. Hänen mukaansa vapaaehtoiset naiset voisivat paikata aukkoa, joka on syntynyt terveydellisistä syistä vapautettujen miesten määrän kasvettua.

– Riittääkö pelkkä mainonta ja houkuttelu lisäämään naisten määrä nykyisestä vaikka 5 000:een, se on vielä kysymysmerkki, Hulkko sanoi STT:lle.

Hän toivoo myös, että riviin astuisi myös yhä useampi niistä miehistä, "jotka on ehkä osittain liian tiukkojen perusteiden mukaan karsittu".

Erityisen parlamentaarisen komitean on määrä pian ryhtyä pohtimaan asevelvollisuuden kehittämistä. Mielipidekyselyiden perusteella nykyisellä miesten yleisellä asevelvollisuudella on kansalaisten laaja tuki, ja palaute varusmiespalveluksesta kotiutuneilta on ollut erittäin positiivista.

Hulkko kuitenkin ymmärtää, että poliitikot haluavat pohtia asevelvollisuuden kehittämistä ja myös tasa-arvonäkökulmaa. Nykyjärjestelmän suuren suosion taakse ei hänen mukaansa kannata linnoittautua, vaan tulee pysyä avoimena erilaisille ajatuksille.

– Kunhan pidetään se mielessä, että yleinen asevelvollisuus on tehty sotilaallista maanpuolustusta varten ja vain sillä voidaan Suomea puolustaa – ei millään muulla, Hulkko lisää painokkaasti viitaten pieneen kansalaisten lukumäärään ja suomalaisten ikääntymiseen.