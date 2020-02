Kaksi rokottamatonta pirkanmaalaisnuorta sairastui tuhkarokkoon kaukomatkalla – altistuneita noin sata

Lääkärin mukaan tauti on muuttunut tarttuvaksi vasta Suomessa.

Kaksi nuorta aikuista on sairastunut tuhkarokkoon kaukomatkan jälkeen, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Pirkanmaalaiset nuoret olivat rokottamattomia, ja he matkustivat samassa neljän hengen seurueessa.

Sairastuneet nuoret palasivat kaukomaan matkaltaan Suomeen tammikuun lopulla. He hakeutuivat viikonvaihteessa sairaalahoitoon Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) ensiapuun Acutaan voimakkaiden oireiden takia.

Infektiosairauksien apulaislääkäri Reetta Huttunen kertoo, että tuolloin toisella nuorella oli kulunut ensioireista noin neljä vuorokautta ja toisella viisi. Tiistaina nuorten oireet vahvistuivat tuhkarokoksi.

– Molemmilla oli tyypilliset oireet. Ensin oli kuumetta, päänsärkyä ja voimakkaita kipuja. Sen jälkeen yskää eli hengitystieoireita, Huttunen sanoo.

Lisäksi molemmilla oli puhjennut ihottuma. Tyypillisesti tuhkarokossa ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Se alkaa yleensä ensin korvien takaa ja leviää sen jälkeen kasvoihin ja vartalolle.

Sairaanhoitopiiri ei kerro julkisuuteen sairastuneiden ikää tai sukupuolta.

Kiireellisiä rokotuksia noin 10

Nuorten tautien itämisaikojen perusteella vaikuttaa Huttusen mukaan siltä, että he ovat altistuneet samalle kohteelle.

Nuoret ovat sairaalassa oireidensa ja tartuttavuutensa takia. Tartuttavuus katsotaan alkaneeksi neljä vuorokautta ennen ihottuman ensioireita ja jatkuvaksi neljä vuorokautta ihottuman puhkeamisesta. Huttusen mukaan tässä tapauksessa tauti on muuttunut tarttuvaksi vasta Suomessa.

– Jos lentokoneessa olisi tapahtunut altistuminen, tästä seuraisi ihan toisenlaiset kansainväliset toimenpiteet, Huttunen sanoo.

Tuhkarokko tarttuu helposti, ja tartuntaan riittää oleskelu samassa tilassa sairastuneen kanssa. Altistuneissa on Huttusen mukaan potilaita, väestöä ja henkilökuntaa. Sairaanhoitopiiri on kartoittanut taudille altistuneet ja heihin on oltu yhteydessä.

– Selvitimme kaikki yksityiskohdat siitä, missä he (sairastuneet nuoret) ovat liikkuneet. Neljä hoitajaa selvitti altistuneita eilen aamusta iltaan, Huttunen sanoo.

Huttusen arvion mukaan altistuneita on noin sata. Näiltä sadalta ihmiseltä sairaanhoitopiiri kysyi, onko heitä rokotettu.

Kiireellisiä rokotuksia on tehty noin kymmenen.

Rokottamattomana tuhkarokkoepidemian maissa matkustaminen on riski

Tuhkarokko on yleinen tauti Aasiassa.

– Monissa Aasian maissa on tuhkarokkoepidemioita. Ilman rokotusta matkustamisen riski on suuri, Huttunen sanoo.

Laajoja epidemioita esiintyy myös Euroopan maissa, muun muassa Italiassa, Romaniassa ja Puolassa.

Rokotuksen saanut ei yleensä sairastu tuhkarokkoon. Vahvassa altistuksessa tartunnan saaminen on kuitenkin mahdollista. Rokotetun oireet ovat lievempiä kuin rokottamattoman, eivätkä rokotetut tartuta tautia eteenpäin. Rokotus myös suojaa vakavilta jälkitaudeilta.

Suomessa tuhkarokkorokotuksia alettiin antaa vuonna 1975. Tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaavat MPR-rokotukset käynnistettiin vuonna 1982.

Useimmilla ennen vuotta 1965 syntyneillä suomalaisilla on suoja tuhkarokkoa vastaan. Vuosina 1965–74 syntyneillä saattaa olla puutteita rokotussuojassa.