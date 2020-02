Kiinalaisprofessori antoi koronaviruksesta synkän ennusteen – Suomalaisasiantuntija eri mieltä: yksi tilasto kertoo, että epidemia voi olla jopa hidastumassa

Suomessa ei ole tällä hetkellä merkkejä koronaviruksen leviämisestä.

Kiinalainen professori Gabriel Leung varoittaa sanomalehti The Guardianin haastattelussa koronaviruksen räjähdysmäisestä leviämisestä. Hänen mukaansa jopa 60 prosenttia maailman väestöstä voi saada koronavirustartunnan, jos epidemiaa ei saada hallintaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtaja Mika Salminen ei näe tilannetta yhtä synkkänä.

– Tällä hetkellä heitellään monenlaisia arvioita siitä, mikä on tulevaisuuskuva. Arviot vaihtelevat. On synkkiä ja sitten on huomattavasti konservatiivisempia arvioita.

Matkailijat käyttivät kasvomaskeja lentokentällä Hong Kongissa 8. helmikuuta.

Salminen mainitsee Lontoossa vaikuttava alan huippuinfektiotautien yliopiston. London school of tropical medicine and hygiene arvioi, että 5 prosenttia Kiinan Hubein maakunnan väestöstä voi saada tartunnan. Epidemian keskus on Hubein maakunnassa.

– Tämä vain osoittaa sitä, että nämä ovat tällaisia alkupään arvioita, joita heitellään erilaisin perustein epävarman tiedon puitteissa. Pulmana on se, että tieto on vaillinaista, epävarmaa ja tulee käytännön syystä viiveellä.

Koronavirus todettiin ensimmäisen kerran Hubein maakunnassa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista. Hubein maakunnassa koronavirus on laajalle levinnyt.

Kiinan terveysviranomaiset ovat ilmoittaneet, että uuteen koronavirukseen on sairastunut yli 42 000 ihmistä. Kuolleita on yli tuhat.

Hyvä merkki on Salmisen mukaan se, että epidemian keskusalueella Hubeissa todetaan päivittäin vähemmän tapauksia kuin edellispäivinä.

– Se voi merkitä, että epidemia on siellä hidastumassa. Yhtä hyvin se voi merkitä, että tapaukset jotka nykyisellä etsintämenetelmällä tulevat esiin, on löydetty.

Salminen tulkitsee, että nopean kasvun vaihe näyttää olevan jonkinlaisessa suvantovaihteessa.

Mies piti maskia kävellessään kadulla Pekingissä keskiviikkona. Koronavirukseen on kuollut jo yli 1100 ihmistä.

Maailman terveysjärjestö WHO lähetti tiimin Kiinaan selvittämään tilannetta.

– Kaikki odottavat kuin kuuta nousevaa tarkempaa tietoa taudin kuvasta ja mikä on keskimääräinen sairastavuus siellä.

Salminen sanoo, että pelkät luvut voivat näyttää dramaattisilta. Hän muistuttaa, että 40 000 sairastunutta on häviävän pieni määrä Kiinan väestöstä. Kuolleita on toistaiseksi noin tuhat.

– Kiinassa kuolee muihin keuhkokuumeisiin tällä hetkellä kymmenkertaisesti tuo määrä.

Suomessa ja muualla Euroopassa ei ole Salmisen mukaan tällä hetkellä merkkejä koronaviruksen leviämisestä. On ollut yksittäisiä tapauksia ja muutamia lyhyitä tartuntaketjuja, jotka on pysäytetty.

Suomessa on todettu yksi ainoa tapaus, joka ei johtanut jatkotartuntoihin. Kyseessä ei ollut vakavaoireinen tauti. Potilas on jo parantunut.

– Siihen pyritään, että tapaukset löydetään ja sitä kautta pysäytetään jatkotartunta.