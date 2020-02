Tutkinnan perusteella on syytä epäillä, että varusmies on määräysten vastaisesti lyönyt ammusta toisella ammuksella.

Puolustusvoimat on saanut valmiiksi esitutkinnan onnettomuudesta, joka tapahtui viime vuoden toukokuussa Kokkolan Lohtajalla Keski-Pohjanmaalla. Ilmatorjuntakanuunan ammus räjähti sitä käsitelleen varusmiehen käsissä. Hän loukkaantui kasvoihin, käsiin ja reisiin.

Tutkinnan perusteella on syytä epäillä, että varusmies on määräysten vastaisesti lyönyt ammusta toisella ammuksella. Lisäksi tutkinnassa epäillään, että varusmiesten valvonta ja koulutus on ollut puutteellista.

Varusmiehen kohdalla epäillyt rikosnimikkeet ovat vaaran aiheuttaminen ja palvelusrikos. Kahta Puolustusvoimien ammattisotilasta epäillään palvelusrikoksesta.

Esitutkinnan valmistuttua asia siirtyy toimivaltaiselle kurinpitoesimiehelle, Panssariprikaatin komentajalle. Hän päättää, lähetetäänkö asia syyttäjälle syyteharkintaan.