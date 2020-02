Päivän mittaan sataa vettä, räntää ja lunta – sää poutaantuu torstaina

Etelätuuli on tänään kohtalaista. Pilvipeite rakoilee myös paikoin.

Aamulla Uudeltamaalta liikkuu maan itäosaan lumi- ja räntäsateita. Iltapäivällä ja illalla maan etelä- ja keskiosaan leviää lounaasta uusia lumi- ja räntäsateita, etelärannikolla tulee myös vettä.

Maan pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa. Luoteis-Lapissa sää muuttuu selkeämmäksi.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä rannikolla noin 2 astetta, muuten on laajalti 0 – 2 astetta, Etelä-Lapissa on pakkasta 0 – 3 astetta ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 5 - 10 astetta.

Torstaina etelässä ja lännessä sää poutaantuu. Lounaassa myös paikoin selkenee aamuisten lumisateiden jälkeen.

Itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla satelee monin paikoin lunta.

Lapissa lumisateet jäävät hyvin vähäisiksi ja pilvipeite voi rakoilla.

Päivälämpötila on etelässä 0 – 2 astetta, maan keskivaiheilla nollan paikkeilla. Keski- ja Itä-Lapissa on heikkoa pakkasta, Pohjois-Lapissa pakkasta on 8 - 15 astetta.

Perjantaina maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja monin paikoin myös selkeämpää. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin satelee paikoin lunta.

Päivälämpötila on lounais- ja etelärannikolla vähän nollan yläpuolella, muuten on heikkoa pakkasta. Länsi- ja Pohjois-Lapissa pakkasta on selkeällä alueella 10 - 20 astetta.