Jörn Donner toivoi, että hänen hautajaisissaan tarjoillaan dry martineja eikä pappeja, poliitikkoja tai presidenttejä kutsuta – Leski kertoo: ”Se on omalaatuinen tilaisuus”

Tammikuun lopussa kuollutta kulttuuripersoonaa muistellaan perheen parissa, kertoo leski Bitte Westerlund.

Kirjailija, poliitikko ja elokuvaohjaaja Jörn Donnerin kuolema on koskettanut monia. Donner kuoli 30. tammikuuta Kolmiosairaalassa Helsingissä 86-vuotiaana.

– Hirveästi on lähetetty kukkia, se on minulle yllätys. Kukkalähetyksiä on tullut yli 50, Jörn Donnerin leski Bitte Westerlund kertoo.

– Valkoiset ruusut näyttävät olevan suosittuja, hän sanoo.

Bitte Westerlundia vähän huvittaa. Jörn Donner ei pitänyt kukista.

– Jörn ei antanut edes minulle kukkia.

Nyt kukkia on tullut kirjakustantamoilta, naapureilta, ystäviltä, lasten kavereilta ja Suomen valtiolta.

Suomen ehkä tunnetuin kulttuurivaikuttaja on jättänyt vahvan jäljen. Jörn Donner itse pyysi lahjoittamaan rahaa muistokseen Amnesty Internationalin Suomen-osastolle. Tili on avattu nyt. Jörn Donner lahjoitti joka vuosi rahaa Amnestylle.

– Siellä on annettu jo 2 000 euroa, Bitte Westerlund kertoo.

Muistelukirja on ollut auki eduskunnassa ja antikvariaatti Laterna Magicassa Helsingin Kruununhaassa.

– Emme kuulu kirkkoon. Muistelemme Laterna Magicassa. Se on hänen tyyliään. Laterna Magicalla on aina ollut hyvä yhteistyö Jörnin kanssa, ja se oli myös Ingmar Bergmanin kirjan nimi.

Bitte Westerlundia, Jörn Donnerin leskeä, vähän huvittaa kukkalähetysten määrä. Mies ei pitänyt kukista.

Perjantaina muistokirja lähtee Saunaseuraan Helsingin Lauttasaareen. Se oli Jörn Donnerille tärkeä paikka. Muistokirjaan saa kirjoittaa muistoja Donnerista.

– Jörn kävi Saunaseurassa kaksi kertaa viikossa saunomassa, Bitte Westerlund sanoo.

Perinteisiä kirkkohautajaisia tai siunaustilaisuutta pappeineen ei järjestetä.

Bitte Westerlund puhuu silti hautajaisista. Se on perheelle tarkoitettu muistotilaisuus ilman julkisuutta. Jörn Donner tuhkataan.

– Tuhkat levitetään mökillemme Tammisaaren Bromarvissa kesällä. Se oli Jörnin toive.

Yksityisestä perheen muistotilaisuudesta tulee silti melko iso tilaisuus, sillä Jörn Donnerin veljen pojalla on kahdeksan lasta ja heillä lapsia, ja Jörn Donnerilla itsellään on kuusi lasta.

– Emme tiedä vielä päivämäärää emmekä kerro. Jörn on toivonut, että hautajaisissa tarjotaan dry martinit, Westerlund kertoo.

– Siellä ei saa olla poliitikkoja, pappeja eikä presidenttejä, hän toivoi. Se oli vitsi. Mutta vaikka piispa John Vikström oli hyvä ystävä, häntäkään ei ole kutsuttu. Se on juuri näin omalaatuinen tilaisuus.

Isompi muistotilaisuus vietetään 21. maaliskuuta Helsingin Kaapelitehtaalla. Se on Jussi-gaalan jälkeisenä päivänä.

– Jörnille pidetään Jussi-gaalassa tribute (kunnianosoitus). Olemme saaneet kutsun.

Kansanjuhlassa tarjotaan kalakeittoa Jörn Donnerin reseptillä. Sen valmistaa Tukkutorin kala.

– Tukkutori oli Jörnin suosikki. Olemme tilanneet keittoa 650 hengelle.

Jörn Donner on poissa, mutta ei unohdu.

– Koko ajan tulvii viestejä, Bitte Westerlund sanoo.

– Tyylikkäimmän lähetti vintagekauppa Play It avain Samin omistaja Arja Könönen tästä naapurista Kruununhaasta. Hän lähetti vintagekortin.