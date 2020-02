Lasten rokotuskattavuus on Suomessa erittäin hyvä – rokottamattomia vain alle prosentti kouluikään ehtineistä

Vuonna 2017 syntyneistä lapsista lähes kaikki ovat saaneet viitosrokotuksen.

Lasten rokotuskattavuus on Suomessa erittäin hyvä ja rokottamattomuus harvinaista. Kattavuuksissa on kuitenkin eroja eri rokotteiden ja eri alueiden välillä. Tiedot käyvät ilmi valtakunnallisesta rokotusrekisteristä.

Vuonna 2017 syntyneistä yli 98 prosenttia eli lähes kaikki lapset ovat saaneet kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta suojaavan viitosrokotuksen. Monissa kunnissa kaikki lapset saavat viitosrokotuksen.

Tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaavan MPR-rokotteen on saanut noin 96 prosenttia pikkulapsista. Noin kolme viidestä kunnasta ylsi laumasuojan kannalta tärkeään, vähintään 95 prosentin kattavuuteen.

Suurimmista kaupungeista yli 97 prosentin MPR-kattavuuden saavuttivat muun muassa Turku, Tampere, Jyväskylä ja Seinäjoki. Myös monessa pienemmässä kunnassa vuonna 2017 syntyneiden lasten rokotuskattavuus on erinomainen. Helsingissä MPR-rokotteen on saanut lähes 96 ja Espoossa 97 prosenttia pikkulapsista.

Myös pneumokokkirokotteen suosio on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2017 syntyneistä sen on saanut 96 prosenttia. Rotavirusrokotteen on saanut noin 93 prosenttia ja vesirokkorokotteen yli 80 prosenttia lapsista.

– Tuoreiden rokotusasenteita ja -luottamusta tarkastelevien kyselytutkimusten mukaan Suomessa suhtaudutaan hyvin myönteisesti rokotteisiin ja rokottamiseen ja rokottaminen nähdään hyvänä tapana suojautua tauteja vastaan, sanoo THL:n erikoistutkija Jonas Sivelä.

Hyvin harva lapsi on rokottamaton

Rokottamattomuus on Suomessa harvinaista.

Kun tarkastellaan alle kouluikäisiä lapsia kokonaisuudessaan, vain noin prosentti lapsista ei ole saanut kansallisen rokotusohjelmaan kuuluvia perusrokotuksia lainkaan kolmeen ikävuoteen mennessä. Kouluikään ehtineistä 6 -7 vuotiaista lapsista ilman perusrokotuksia jää vain 0,6 prosenttia.

– Neuvoloissa työskentelevillä ammattilaisilla on tärkeä rooli rokotusluottamuksen rakentamisessa ja vahvistamisessa. Meillä Suomessa vanhemmat suojaavat lapsiaan rokotuksilla ehkäiseviltä vakavilta taudeilta erinomaisen hyvin, sanoo THL:n ylilääkäri Ulpu Elonsalo.

Kattavuustiedot perustuvat valtakunnalliseen rokotusrekisteriin

Tiedot rokotuskattavuuksista perustuvat valtakunnallisen rokotusrekisterin ajantasaisiin tietoihin. Rokotusten kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvien puutteiden vuoksi todelliset rokotuskattavuusluvut voivat olla vielä hieman rokotusrekisterin lukuja korkeampia.

THL, ohjelmistotoimittajat ja terveyskeskukset tekevät jatkuvaa yhteistyötä, jotta kattavuusluvut olisivat mahdollisimman tarkkoja, THL kertoo tiedotteessaan.