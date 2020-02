Missä on lunta hiihtolomaviikolla? Meteorologeilta yksiselitteinen vastaus

Meteorologeilla on yksi viesti ensi viikon lomailijoille: jos lunta kaipaa, on suunnattava katseensa pohjoiseen.

Ensi viikolla etelässä vietetään hiihtolomaa. Moni lomailija mielii lumisiin maisemiin ja nauttimaan kirpeistä pakkaskeleistä. Missä sellaisia on takuuvarmasti luvassa?

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala toteaa, että epävakainen sää jatkuu myös tulevalla viikolla. Matalapaineita liikkuu, ja voimakkaita tuuliakin voi ilmetä.

– Kyllä sanoisin, että pohjoisen ja itäisen Suomen suuntaan pitää mennä, jos lunta kaipaa. Etelässä ei ole takuita hiihtokeleistä, kun matalapainetoiminta on niin villiä.

Tarkemmin sanottuna tulevalla viikolla lunta on Mustalan mukaan Lapissa, Kainuussa ja käsikolkassa sekä Itä-Suomesta etenkin Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Oulussa vaihtelevaa

Myös Forecan meteorologi Anna Latvala on samoilla linjoilla.

– Pohjoisessa lunta on itse asiassa monin paikoin jopa enemmän kuin tavallisesti. Saariselältä Kittilän kautta tuonne Muonioon ja Sodankylään on semmoiset 90–120 senttiä lunta. Rovaniemenkin seudulla on yli 70 senttiä syvät nietokset, Latvala toteaa.

Luminen alue ulottuu Latvalan mukaan Koillismaan kautta Kainuuseen. Lumisinta on Kittilän alueella, jossa on lähes 120 senttiä lunta.

– Oulussa tosin on voimakasta vaihtelua. Siinä missä Siikajoen Ruukin asemalla ei ole mitattu tällä hetkellä ollenkaan lunta, Oulunsalossa peitettä on jopa 31 senttiä, Latvala kertoo.

– Lähipäivinä on tulossa heikompia sateita, mutta suuri osa niistä tulee lumena, joten odottaisin myös Ouluun lunta tulevalle viikolle.

Kouvolasta Tampereelle

Kajaanin seudulle siirryttäessä alkaa jo merkittävä paikallinen vaihtelu lumen suhteen.

– Kajaanissa lumen määrä vaihtelee puolesta metristä kymmeneen senttiin riippuen siitä, missäpäin ollaan, Latvala sanoo.

Itä-Suomessa, etenkin Pohjois-Karjalan seudulla, lunta on 10 sentistä puoleen metriin. Ilomantsissa on tällä hetkellä lunta yli 70 senttiä.

Lumiraja kulkee itäisessä Suomessa Kouvolan kohdalla ja ulottuu Tampereelle. Pohjoisimmillaan lumiraja kulkee Vaasa-Kauhava-Kaustinen -akselilla.

Paljonpuhuvaa on vaihtelun suhteen se, että kun Tampereen lähellä Nokialla ei ole lainkaan lunta, Härmälän asemalla on puolestaan havaittu lumipeite.

Keski-Suomessa Viitasaari-Jyväskylä-Joutsa -akselilla lunta on Latvalan mukaan 10–20 senttiä.

– Jyväskylässä lunta on juuri nyt 16 senttiä. Todennäköisesti lumet eivät sula ensi viikkoon mennessä, vaikka sää onkin vaihteleva ja epävarma.

Etelä ja länsi jatkavat lumettomina

Länsirannikolla on pitkälti melko lumetonta, sanoo Latvala.

Yksittäisillä asemilla voidaan kuitenkin mitata muutaman sentin lumipeitteitä. Esimerkiksi Niinisalossa on eräällä asemalla mitattu kaksi ja toisella viisi senttiä lunta.

Myös Etelä-Suomi on enimmäkseen täysin lumeton.

– Suomi tuntuu olevan nyt vahvasti jakautunut talven ja lumen suhteen. Erot eri alueiden, pohjoisen ja etelän välillä, ovat huomattavia, ja ne saattavat semmoisina säilyäkin, Mustala toteaa.

Latvalakin vahvistaa, että lämpötila todella on nyt tavanomaista korkeammalla – niin tällä kuin tulevallakin viikolla.

– Suurta muutosta säätilaan ei ole näkyvissä. Lännen lauha virtaus, jossa on ajoittain viileämpiä hetkiä välissä, jatkuu. Etelä-Suomessa useampina päivinä lämpötila nousee ainakin päivällä plussan puolelle.