Kommentti: Hävittäjäpeli kovenee – nyt puhutaan jo suoraan vastustajista

Kyllä kauppiaat tietävät, mihin heidän tuotteensa on tarkoitettu, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Suomi on hankkimassa uusia monitoimihävittäjiä 10 miljardilla eurolla. Mitä varten?

Koska Suomi on länsimaa sekä poliittisesti että puolustuksellisesti, mahdollinen vastustaja on tiedossa. Sitä vain ei ole niin kauheasti toitotettu keskustelussa HX-hankkeesta.

Lentäviä sotakoneita tarjoavien valtioiden ja aseyhtiöiden edustajat puhuvat jo aika suoraan siitä, mihin heidän kauppatavaraansa mahdollisesti käytetään.

Ruotsin ilmavoimien komentaja Mats Helgesson sanoi suomalaismedialle jo vuosi sitten näin:

– Gripen, erityisesti E-malli, on suunniteltu tappamaan Suhoita. Siinä meillä on musta vyö.

Saab Gripen E esittäytyi medialle Satakunnan Lennostossa tammikuun lopussa.

Venäjällä on useita hyviä Suhoi-koneita. Su-35 on länsimaisille koneille kova vastustaja: nopea, liukas liikehtimään ja kauas ampuva. Suhoi Su-57 puolestaan on vielä kehitysvaiheessa oleva uusi häivehävittäjä. Mutta siitä voi tulla kova vastustaja.

Saab Gripen E:n keino lyödä Suhoit lattiaan on elektronisen sodankäynnin (EW) kyky. Gripenin EW-säiliö häiritsee ja hämää vastustajan tutkaa. Tällöin Suhoi-pilotti ei näe tutkassaan terävää kohdetta, johon hän voisi lukita aseensa, vaan vaikkapa hämärän pilven kaltaista elektronista höttöä. Sen taakse voi kätkeytyä mitä tahansa.

Boeing Super Hornetien mukana tarjottavat EA-18G Growlerit ovat taas oikeita elektronisen sodankäynnin erikoisvehkeitä. Ne kykenevät sokaisemaan vastustajat samalla periaatteella kuin Gripen. Kaikissa muissakin Suomelle tarjolla olevissa koneissa on EW-kykyjä. Venäläisillä kilpailijoilla on myös.

Eurofighter Typhoonia kaupataan Suomelle oikeana tehopyssynä. Koneen myyjäorganisaatiosta kerrottiin hiljattain suomalaismedialle, miksi Eurofighter päihittää Suhoin: a) se on nopea (yli 2 Machia), b) se pääsee vastustajaa vikkelämmin korkealle ja hyvään ampuma-asemaan (tätä myös Napoleon korosti maasodassa), c) luotettavana koneena Eurofightereita on aina riittävästi käytettävissä ja d) kone on modulaarinen ja helposti päivitettävissä entistä tehokkaammaksi.

Eurofighter Typhoon teki Suomen HX-tarjokkaille räätälöiden koelento-ohjelman tammikuussa Pirkkalan lentotukikohdassa.

– Venäläiset kehittävät jatkuvasti kykyjään, sanoi brittiläisen BAE Systems -yhtiön HX-kampanjajohtaja John Rossall.

– Te olette ostamassa F/A-18:n seuraajaa, joka on palveluskäytössä vuoteen 2060 ja ehkä sitäkin pitempään. Eurofighterin kykyjä kehitetään jatkuvasti. Se on tällä hetkellä parempi kuin teidän vastustajanne, ja myös 10 vuoden kuluttua se on parempi. Se ei enää silloin ole sama lentokone.

Briteillä on lisäksi vielä pätevä ilmataisteluohjus: Meteor, joka kantaa yliäänipatoputkimoottorinsa avulla kauas horisontin taakse. Tavanomainen ohjus polttaa rakettimoottorinsa heti lennon alussa ja menettää liike-energiaansa nopeasti ohjautuessaan maaliinsa, mutta Meteor putputtaa eteenpäin loppuun saakka. Edes amerikkalaisilla ei ole sellaista ohjusta vielä.

Dassault Rafale on Ranskan ehdokas HX-tarjouskilpailussa.

Meteor kuuluu myös myös Gripen E:hen ja Dassault Rafalen aseistukseen. Rafale on lisäksi tehokas, kaksimoottorinen ja siinä on toinenkin pätevä ilmataisteluohjus, Mica.

Yhdysvaltain ilmavoimien majuri Jordan Levine, radiokutsunimeltään Burn, kertoi Venäjän kalustosta vieraillessaan maanantaina Satakunnan Lennostossa. Levine oli osa laajaa delegaatiota, joka markkinoi Suomelle Lockheed Martin F-35A:ta.

– Olemme kaikki varmasti yhtä mieltä siitä, toimintaympäristö täällä Suomessa voi potentiaalisesti olla tappava, Levine sanoi.

Venäjän S-400-ilmatorjuntajärjestelmän kantama on noin 400 kilometriä.

Majuri mainitsi erityisesti nämä kaksi venäläistä järjestelmää: uuden S-400-ilmatorjuntaohjuksen ja Su-57:n. Molempien kehitystyö jatkuu, ja S-400:n seuraaja S-500 on sekin jo edennyt suunnittelupöydältä testausvaiheeseen.

– Jos Yhdysvallat ja Suomi kehittävät ilma-asettaan ja järjestelmiään, pitää olettaa, että muutkin tekevät samoin. Tällä hetkellä ainoa keino taistella näitä järjestelmiä vastaan on hankkia lavetti, joka kykenee pääsemään niitä lähelle, mahdollisesti katkaisemaan niiden ’tappoketjun’ ja suorittamaan sitten tehtävänsä.

Tappoketju, kill chain, on sotilaskieltä. Se on maalin havaitsemiseen, lukitsemiseen, seuraamiseen, ampumiseen ja ammunnan tuloksen arvioimiseen käytetty aika. Jos ketju katkeaa alkuunsa, maalia ei voida tulittaa.

Majuri Jordan Levinella on kokemusta kahdesta häivehävittäjästä, F-22 Raptorista ja Suomelle tarjottavasta F-35:sta.

F-35 on häivehävittäjä. Levinen mukaan sen häiveominaisuudet eivät liity vain heikkoon näkyvyyteen tutkassa. Häivekone pyrkii vähentämään myös koneen lämpösäteilyä ja radiotaajuista säteilyä. Siten se pääsee huomaamatta lähemmäs kohdetta kuin edellisen polven koneet, tai iskemään niin kaukaa, ettei vastustaja ole ehtinyt havaita sitä. Olisiko se Suomen Suhoin-tappaja?

Venäläisvalmistaja on tietysti ottanut huomioon häivetekniikan kehityksen suunnitellessaan S-400-järjestelmää. Siinä on useita eri taajuuksilla toimivia tutkia, ja jokainen patteri on hajautettu niin, että sitä on vaikea tuhota. Lännessä on myös otettava vakavasti huomioon se mahdollisuus, että Su-57 kypsyy raakileesta täysveriseksi taistelukoneeksi.

Niin... ensin on ase, ja sitten sille tulee vasta-ase. Ja taas keksitään uusi ase. Sotilasteknologian kehitys on loputonta kilpajuoksua, ja se kisa on äärimmäisen kallista. Suomi on nyt korvaamassa nykyisen Hornet-kaluston kykyjä ja ottamassa samalla monta askelta eteenpäin kilpajuoksussa. Se maksaa 10 miljardia euroa.