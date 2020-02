KRP:n mukaan Turun arvokuljetusryöstön yrityksestä syytetty on ollut Bats-jengissä sen perustamisesta lähtien – ”Äärioikeistoaate on osa heidän mielenmaisemaansa”

Batsin jäseniä yhdistää KRP:n mukaan skiniaatteen lisäksi pitkäaikainen ystävyys.

Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan Turun arvokuljetusryöstön yrityksestä syytetty nelikymppinen mies on ollut rikollisryhmä Batsin jäsen jengin alkuajoista lähtien. Tarkkaa perustamispäivää ei KRP:n mukaan ole tiedossa. Varmasti ryhmä on toiminut vuodesta 2002, mutta jotakin toimintaa on ollut jo 1990-luvun puolella, sanoi tiistaina oikeudessa kuultu KRP:n asiantuntija.

Hänen mukaansa syytetty on ainakin viime joulukuussa vielä ollut ryhmässä. Tällöin KRP on saanut tiedon, että miehen oikeassa kädessä ollut lepakkotatuointi on edelleen ihossa eikä sitä ole poistettu tai peitetty.

– Ainakin joulukuussa se on nähty ja näillä muodoin hän on edelleen ryhmän jäsen, KRP:n asiantuntija sanoi.

Syyttäjän mukaan syytetyn kädessä oleva lepakkotatuointi todistaa tämän kuuluneen rikollisjengi Batsiin. Puolustus on eri mieltä.

Tatuointi on KRP:n mukaan jengin tunnus. Viranomaiset ovat katsoneet, että järjestäytyneet rikollisryhmät eivät salli tunnustensa luvatonta käyttöä.

Oikeudenkäynnissä läsnä ollut syytetty ei pyrkinyt peittelemään tatuointiaan, vaan se oli usein näkyvissä hänen lepuuttaessaan käsiään pöydällä. Miehen mukaan peukalonhangan lepakolla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Batsin kanssa, vaan se on kuolleen ystävän muistoksi. Mies kiistää olevansa Batsin jäsen.

Miestä syytetään osallisuudesta Turun vuoden 2002 arvokuljetusryöstön yritykseen. Hän kiistää syytteen törkeän ryöstön yrityksestä.

Toissa vuonna uusi jäsen

KRP:n mukaan useat Batsin jäsenet ovat tunteneet lapsuudesta asti. Lisäksi osa on tutustunut vankilassa. Ryhmän jäseniä yhdistää KRP:n mukaan myös skiniaate.

– Äärioikeistoaate on ollut osana heidän mielenmaisemaansa jo silloin alusta lähtien ja ymmärtääkseni se on säilynyt, asiantuntija sanoi oikeudessa.

Ryhmä on KRP:n mukaan toiminut perinteisillä järjestäytyneen rikollisuuden aloilla.

– Pääasiallinen lajikirjo on huumausainekauppaa, omaisuusrikoksia ja sitten väkivaltaa. Kolminaisuus, joka toistuu usein ryhmien lajikirjossa.

Muista ryhmistä Bats poikkeaa KRP:n mukaan siinä, että sillä on Suomen lisäksi ollut aktiivista toimintaa Ruotsissa. Lisäksi se on ollut poikkeuksellisella vahvuudella mukana liike-elämässä, mitä asiantuntija ei suostunut tarkentamaan.

KRP:n mukaan ryhmän toiminta on viime vuosina jossain määrin hiipunut. Lakkautetuksi tai lakanneeksi KRP ei sitä kuitenkaan vielä luokittele. Asiantuntijan mukaan ryhmä otti toissa vuonna uuden jäsenen, joka sai muiden tavoin lepakon peukalonhankaansa.