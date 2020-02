Oikeus pui: Riittääkö näppylähanskoista saatu dna yhdistämään miehen yli 17 vuoden takaiseen dramaattiseen ryöstön yritykseen?

Turun arvokuljetusryöstön yritystä vuonna 2002 tutkinut poliisi muisti löytäneensä yhden hanskan, laboratorion lausunnossa on hanskapari.

Turun yli 17 vuoden takaisen arvokuljetusryöstön yrityksen oikeudenkäynnin toisena päivänä on kuultu todistajia muun muassa näppylähanskoista. Oman todistuksensa saapui antamaan nyt jo eläköitynyt poliisimies, joka löysi hanskan tai hanskat läheltä paikkaa, jossa epäiltyjen ryöstäjien pakoauto paloi.

Poliisimies muisti itse löytäneensä paikalta yhden hanskan. Melko hyväkuntoinen, ei-rikkinäinen hanska löytyi miehen mukaan maasta metsän reunasta läheltä kevyen liikenteen väylää. Hän sanoi nostaneensa löydön talteen ja toimittaneensa pussin poliisiasemalle.

– Se poimittiin hanskat kädessä pussiin ja toimitettiin tutkimuksiin, poliisi sanoi.

Poliisin jälkeen todistajana kuullun rikoskemistin mukaan löydölle – oikean ja vasemman käden hanskalle – tehtiin tuona syksynä vuonna 2002 tutkimus. Sormien välistä ja ranteiden kohdalta saatiin selkeä ja puhdas mieshenkilön dna, jolle ei kuitenkaan löytynyt omistajaa. Ei, ennen kuin vuonna 2005. Tällöin toisen rikosepäilyn yhteydessä poliisin rekisteriin kirjattiin dna espoolaismieheltä, joka istuu oikeudenkäynnissä syytetyn penkillä.

Poliisi: Hanskat saattoivat olla sisäkkäin tai mytyssä

Todistajana kuullun poliisimiehen sekä rikoskemistin ja syyttäjän erilainen käsitys hanskojen määrästä herätti salissa ihmetystä.

Poliisimies sanoi muistavansa, kuinka hän nosti maasta yhden ainoan hanskan, ei kahta. Syyttäjien todisteena esittelemässä kuvassa sekä rikoslaboratorion lausunnossa oli kuitenkin hanskapari.

– Näin aika vie muistia, poliisimies sanoi.

Poliisimies lisäsi, että on mahdollista, että hanskat olivat osittain sisäkkäin tai mytyssä, jolloin kappalemäärään ei ehkä kiinnittänyt huomiota. Todisteet piti lisäksi kerätä talteen varoen heiluttelematta tai availematta, hän sanoi.

Nämä näppylähanskat ovat oikeudessa avainasemassa. Niistä löytyi epäillyn dna:ta, mutta riittääkö se yhdistämään syytetyn yli 17 vuoden takaiseen rikokseen?

Jälkiä raha-autossa ei voitu yhdistää hanskoihin

Täsmäävästä dna-parista huolimatta tutkinta ei edennyt vuonna 2005 eikä vuosiin sen jälkeen. Poliisin esitutkintapöytäkirjan mukaan mies istui pitkää vankeustuomiota, mikä hankaloitti tutkimista. Miehen ollessa vapaalla häntä ei poliisin mukaan voitu ottaa kiinni, koska se olisi voinut vaarantaa tutkinnan.

Esitutkinnassa tutkittiin myös arvokuljetusautosta saatuja jälkiä. Pöytäkirjan mukaan auton oikeasta kyljestä, josta ryöstäjät pyrkivät rälläkällä sisään, löytyi heikkoja, osittain liikahtaneita hanskan jälkiä. Tutkinnassa tultiin kuitenkin siihen johtopäätökseen, ettei voitu selvittää, olivatko jäljet juuri löytyneistä hanskoista.

Muiden epäiltyjen syyllisyydestä ei saatu näyttöä

Syyttäjien mukaan hanskat ja niistä saatu dna yhdistävät syytetyn, nelikymppisen espoolaismiehen arvokuljetusryöstön yritykseen. Miehelle vaaditaan noin seitsemän ja puolen vuoden vankeusrangaistusta törkeän ryöstön yrityksestä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Syyttäjien mukaan rikos tehtiin osana Bats-rikollisryhmää.

Mies kiistää rikollisjärjestön jäsenyyden sekä syytteen ja osallisuutensa ryöstöyritykseen. Puolustuksen mukaan hanskat eivät todista mitään.

– Hanskat eivät liity millään tavoin tuohon rahankuljetusautoon, syytetyn puolustusasianajaja sanoi.

Syytetyltä mieheltä kysyttiin eilen, miten hänen dna:taan on joutunut hanskoihin. Mies sanoi, että ainoa hänen mieleensä tuleva syy on se, että hanska on kulkeutunut sinne jonkun hänen yrityksessään työskennelleen ihmisen mukana.

Ainakin silminnäkijäkertomuksiin ja silminnäkijöiden ottamiin kuviin perustuen syyttäjä katsoo, että nyt syytetyn miehen lisäksi ryöstöyritykseen osallistui neljä muuta ihmistä. Poliisilla on tutkinnassa ollut muitakin epäiltyjä, mutta ainakin kahden osalta tutkinta lopetettiin, sillä näyttöä heistä ei löytynyt.