Joukkotuho uhkaa saimaannorpan kuutteja: Yksi asia voi ne vielä pelastaa – ”Kaikki on nyt Luojassaan”

Nestorin päivän tienoilla helmikuun lopulla syntyviä saimaannorpan kuutteja uhkaa tänä talvena pahimmillaan joukkotuho.

Talvi on ollut tähän mennessä norpan pesinnälle kaikkea muuta kuin suosiollinen. Saimaan jää on heikkoa, eikä lunta ole satanut riittävästi, ja nyt sekin vähä sulaa kovaa vauhtia pois.

Maanantaina Savonlinnan eteläpuolisella Pihlajavedellä pienten kuuttien suojaksi apukinoksia kolaamassa olleen vapaaehtoispartion reissustakin oli vähällä tulla vesiperä.

Yllä olevalla ISTV:n videolla näkyy, kuinka saimaannorpille kolataan apukinoksia.

Yksi apukinos sentään saatiin tehdyksi, mutta lunta sen rakennustarpeiksi jouduttiin kolaamaan kallioiselta luodolta ja sen rantakivikosta. Oletetun pesäpaikan lähellä jäällä oli enää vain vettä ja sohjoa.

– Kaikki on nyt Luojassaan. Se voi vielä kuutit pelastaa. Jos viikon tai puolentoista päästä tulee pakkasta, lumisadetta ja kunnon pyry, kuutit voivat saada lumipesän suojakseen, kolapartiota opastanut Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela arvioi.

Kolapartion patikkamatka saimaannorpan oletetulle pesintäpaikalle taittui maanantaina sohjoisella Pihlajavedellä.

Suojelubiologi Jouni Koskelan mukaan avonaiselle jäälle syntyvistä kuuteista kuolee jopa puolet.

Mutta maanantain parin asteen lämpimässä, tuulessa ja vesisateessa pelko oli vielä pahimmasta. Koskelan mukaan avojäälle syntyvien kuuttien uhkana on paleltuminen ja pienpedot.

– Arvioiden mukaan jopa puolet avojäälle syntyvistä kuuteista kuolee heti synnyttyään tai ensimmäisten elinviikkojensa aikana. Tänä talvena on vielä sekin, että kun Saimaan vedenkorkeus nousee vielä parikymmentä senttiä, se uhkaa romahduttaa pesät kuuttien imetysaikana.

Saimaannorpille syntyy tänä talvena arvioiden mukaan 80–90 kuuttia. Talkooväki on kolannut eri puolille Saimaata toistasataa apukinosta, mutta 200 kinoksen tavoitteesta ehkä jäädään.

Itä-Suomen yliopisto on lisäksi rakentanut Linnansaaren kansallispuistoon kuuttien suojaksi kehitettyjä keinopesiä.

Mikäli apukinoksiin ja keinopesiin syntyy noin 50 kuuttia ja loput avojäälle, niin kuuttien kuolleisuus voi Koskelan arvioin mukaan hyvinkin olla yli 20 prosenttia. Suotuisissa olosuhteissa kuuttikuolleisuus voi jäädä jopa muutamaan kuuttiin vuodessa.

Lunta apukinoksen rakennustarpeiksi jouduttiin kolaamaan kaukaa kallioluodon rantakivikosta.

13-vuotias Veikko Härkönen oli kolaamassa apukinoksia koulunsa TET-harjoitteluna. Sini Yläsaari on ollut kolan varressa aikaisemminkin.

Koskelan mukaan asenneilmasto norpansuojeluun on viime vuosina parantunut huomattavasti.

– Lähes kaikki Saimaan alueen asukkaat ja mökkiläiset hyväksyvät norpansuojelun, vain keinoista ei aina olla yhtä mieltä. Eniten vastustusta herättävät jokakeväiset kalastusrajoitukset.

Metsähallituksessa toivotaankin, että norppavesien lähiasukkaat ja mökkiläiset saataisiin mukaan suojelutyöhön niin, että esimerkiksi jokaiselle tiedossa olevalle apukinospaikalle saataisiin isäntä.

– Isäntä ottaisi ne vastuulleen ja huolehtisi lähellään olevien pesintäpaikkojen apukinosten teosta heti kun huomaa siihen olevan tarvetta. Silloin niiden rakentaminen toimisi ehkä jopa paremmin kuin nyt.

Metsähallituksella on ELY-keskuksen myöntämä ns. häirintälupa apukinosten kolaamista varten. Lupa on voimassa vielä tämän viikon. Sille on mahdollisuus hakea jatkoa, mikäli talvi vielä yllättäisi pakkasine ja tuiskuineen.

– Apukinosten kolaamisesta myöhemminkin olisi pienempi häiriö kuin jos norppa joutuisi synnyttämään avojäälle ja kuutti jäisi kokonaan ilman lumisuojaa, Koskela arvioi.

Eväät maistuivat talkooväelle raskaan urakan päätteeksi.

Tämä saimaannorppa on kuvattu Korkeasaaren villieläinsairaalassa tammikuussa.

Tänä talvena apukinoksia on ollut kolaamassa satakunta vapaaehtoista. Kirjoissa ja kansissa Metsähallituksella on kaikkiaan noin 500 vapaaehtoista, joista osa osallistuu apukinosten tekoon, osa jokakeväiseen poikaslaskentaan.

Vapaaehtoisia on eri puolilta Suomea. Yksi vapaaehtoisista on tamperelainen Jyrki Leppänen, 65. Hän on osallistunut apukinostalkoisiin jo kuutena talvena.

Leppäsellä oli aikaisemmin kesämökki Pihlajaveden rannalla, mutta se on myyty. Nyt loma-asunto on Savonlinnan keskustassa, mutta veri vetää miehen tekemään hyvää tuttuihin maisemiin.

– Ja käy tämä kuntoilustakin. Parhaimpana päivänä on tullut talsittua jäällä 17 kilomeriä. Kun sen lisäksi on kolattu kolme tai neljä apukinosta, niin on se sellainen kuntosali, että muuta ei enää tarvitse.

– Ja jos tämän uurastuksen ansiosta yksikin kuutti pelastuu, niin sitä voi hyvällä syyllä olla ylpeä itsestään.