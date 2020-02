Lauha sää hallitsee lähipäiviä

Lounaistuuli on tänään kohtalaista, maan keskivaiheilla jopa navakkaa.

Etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin. Vesi- tai räntäkuurot ovat mahdollisia rannikolla.

Lumi- ja räntäsateita liikkuu maan pohjoisosan yli koilliseen.

Päivälämpötila on asteen tai pari nollan yläpuolella, Keski- ja Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta.

Keskiviikkona etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista.

Pilvisyys on runsasta ja sää enimmäkseen poutaista. Vähäisiä lumi- ja räntäsateita voi tulla etelässä ja idässä, rannikolla myös vettä.

Päivälämpötila on etelässä asteen tai pari plussalla, maan keskivaiheilla nollan paikkeilla. Lapissa on enimmäkseen heikkoa pakkasta, Luoteis-Lapissa pakkasta on selkeillä paikoilla noin 10 astetta.

Torstaina maan etelä- ja keskiosassa satelee paikoin lunta, myös pohjoisessa tulee paikoin vähäisiä lumisateita.

Päivälämpötila pysyttelee suunnilleen ennallaan.