Pyörätuoliin joutumisesta alkoi kiihkeä työ: Eino Collin teki 7 vuodessa 539 laulua samasta aiheesta

”Tee niin paljon kuin ehdit ja pystyt.”

Tämä lienee sanavalmiuden ja kotiseuturakkauden lyömätön Suomen ennätys – etenkin, kun ennätysmies ei ole edes kotoisin seudulta.

Mikä kotiseudussa menetetään, se rakkaudessa voitetaan!

Helsinkiläinen Eino Collin, 55, on sanoittanut 539 Huopalahti-aiheista laulua. Ei enempää, ei vähempää, ja nyt se on loppu.

Takana on kiihkeä seitsemän vuoden luova työrupeama. Se alkoi, kun kaulavaltimon tukos invalidisoi Eino Collinin pyörätuoliin.

Suuri osa teksteistä syntyi Itä-Helsingissä Vesalassa. Taustaltaan Eino Collin eli Eino Kollin on mäntsäläläinen.

Collin on alkuperäinen sukunimi, tuttu myös Hollolan Pyhäniemen kartanon Collineista. Eino käyttää Collinia taiteilijanimenä, kotiovessa lukee vaatimattomasti Kollin.

Hän harkitsee myös arkinimen vaihtamista Colliniksi.

Moni tuntee hänet, ei Eiccana, vaan Eikkana.

Samanniminen alter ego seikkailee monissa Huopalahti-lauluissa Ollin kanssa, jolla on vastineensa tosielämän Ollissa, päiväkeskuksesta tutussa kaverissa, joka on Eikan tavoin pyörätuolissa.

– Junnu sanoi, älä myy, tee omakustanne, Eikka kertoo.

Eikan tuoreessa omakustanteessa on 21 Huopalahti-laulua ja yhteensä 64 sanoitusta. Loput 518 Huopalahti-laulua Eikka aikoo saada mahtumaan seuraavaan omakustanteeseen.

Tavalla tai toisella.

Omakustanteen rinnalla ilmestyi sokeille tarkoitettu spin-off, joka sisältää 23 sokeiden pistekirjoituksella painettua Huopalahti-laulua. Sen paperiarkit ovat tukevia ja puhtaan valkoisia ja nypyjen tulkitsemiseen käytetään sormenpäitä.

– Tee niin paljon kuin ehdit ja pystyt, Junnu sanoi. Pikku hiljaa aloin kirjoitella, muodostui laulurivejä, Eikka kertoo.

Junnu?

Eino Collin täytti juuri 55 vuotta ja muutti Kannelmäkeen.

Tapaamme Eikan hänen uudessa Kannelmäen kodissaan seniorien palvelutalossa.

Eikka odottaa pyörätuolissa. Ei ole vaikea arvata, että kyseessä on poikkeuksellinen persoona. Että Eikalla on vain alushousut johtuu toki siitä, ettei hoitaja ole vielä käynyt auttamassa pukeutumisessa.

Eikka ei häkelly. Elämä pyörätuolissa on opettanut, mistä kannattaa oikeasti murehtia ja millä ei ole niin väliä. Ja että elämän rikkaus on itsestä kiinni, omasta tahdosta, omista haaveista.

Ja haaveita Eikalla on.

Taustalla soi kaunis melodia. Eikka näyttää levyn kantta. Esittäjä on suklaasilmäinen, pörrötukkainen Henri, kappaleen nimi on Varjossa rantapalmujen. Kansipaperissa lukee sanat E. Collin.

– Se oli vuonna 1996 kahdeksan viikkoa listaykkösenä Kyproksella. Levy tuotti 50 000 markkaa, Eikka kertoo.

Varjossa rantapalmujen oli hitti suomalaisten turistien suosimassa tangomusiikin baarissa. Levyllä on toinenkin E. Collinin sanoitus. Yöttömän yön nainen soi eniten Lapissa.

– Kyllä, Junnu Vainio, Eikka sanoo.

Tarina on hieno.

Eikka kertoo Junnu Vainion käyneen Mäntsälän Lukon peruskoulussa puhumassa sanoittamisesta ja musiikista. Enempää ei tarvittu, olihan Eikka valmiiksi runopoika.

– Opettaja näki kun tuhersin taas omiani pulpetin alla, vei kynän ja paperin. Junnu sanoi ”annapa Collinin lappuset tänne”, katsoi ja sanoi ”kyllä näistä lauluja syntyy, perästä kuuluu”, Eikka kuvailee kohtaamista mestarisanoittajan kanssa.

Kohta kasvutarina saa lähes elokuvallisia piirteitä. Missä vaiheessa vastuu siirtyy kuulijalle, se ei ole tärkeää.

Suppea versio Huopalahti-tekstejä ilmestyi sokeille pistekirjoituksella (oik).

Junnu on tärkeä.

Mentori.

Pian Eikan sanoitusvihko päätyi paikallisen tanssiorkesterin poikien kautta Junnun käsiin. Tämä otti yhteyttä. Puhelimeen vastasi Eikan äiti, joka välitti yllättävän soittopyynnön.

Treffit sovittiin Taivallahden kirkon luo. Eikka osasi sinne, koska mummi asui lähellä. Junnun kanssa matka jatkui Eläintarhan Unionille. Junnu tarjosi pullakahvit, juteltiin sanoittamisesta.

Junnu ehdotti yhteistyötä. Eikka alkaisi kirjoittamaan enemmän, Junnu antaisi tyylit.

– Junnu sanoi, kun olet tehnyt kaksi, olet sanoittaja, Eikka muistelee.

Se rohkaisu kantoi kauas. Pitkälle yli viidensadan.

Mutta miksi Huopalahti?

Pikku-Huopalahti on Munkkiniemen ja Meilahden väliin työntyvä merenlahti, joka luikertaa ohi Ruskeasuon ja Niemenmäen kunnes rantautuu Pikku-Huopalahden kaupunginosaan.

Vuosina 1920–45 Huopalahti muodosti oman kunnan.

Junnu Vainio kuoli vuonna 1990. Seuraavana vuonna Eikka muutti Helsinkiin. Hän oli suorittanut Tikkurilan maalitehtaan ulkomaalauskurssin. Työelämä maalasi runopojan nurkkaan. Oravanpyörään.

Pois ei päässyt pitkään aikaan, ja kun se aika koitti, kaikki oli toisin.

Paluuta entiseen ei ollut.

Ensimmäinen Vesalassa syntynyt omakustanne sisältää osan Huopalahti-teksteistä.

Jo ennen kaulavaltimon tukosta Eikalla oli ollut sydänoireita ja pienempiä infarkteja. Hän oli tehnyt julkisivumaalarina 16 tuntisia työpäiviä seitsemänä päivänä viikossa. Vetänyt omaa firmaa.

Lopulta meni terveys, lopullisesti.

Moni maalauskohteista oli ollut Huopalahdessa. Siitä oli tullut Eikalle elämänpiiri, värikkäämpi kuin mikään ulkoseinän väri.

Ja rakkaampi.

– Huopalahti on laulujen aarreaitta, Eikka vastaa empimättä kysymykseen, miksi juuri Huopalahti.

Hän tiesi entuudestaan paljon, kyseli lisää paikallisilta asukkailta, haastatteli heitä, kun Ruskeasuon Wilhelmiinan palvelukodissa asuessaan ajeli sähköpyörätuolilla Huopalahden katuja ja puistokujia.

Erityisesti historia kiinnosti, entinen maaseutumainen Huopalahti. Vanhoja tarinoita hän oli kuullut korjaillessaan mökkien kattoja Ruskeasuon siirtolapuutarhassa.

539 Huopalahti-sanoitusta on niin valtava määrä, ettei itsensä plagiointia pysty täysin välttämään.

– Muutaman kerran meni liian lähelle ja jouduin muuttamaan. Huomasin itse tai oikolukijani, joka avustaa tietokoneella, Eikka kertoo.

Vaikka vain harva Huopalahti-sanoituksista on sävelletty, huokuu niistä vahva laulullisuus. Kuin pieni kansanlaulu. Ne muodostavat runollisen ja usein romanttisen kertomuksen kadonneesta elämänmuodosta – unohtamatta nykyaikaa.

Eikka ja Olli kulkevat. On kympin ratikka, Huopalahden ranta, Tilkanmäki, vanha Puu-Huopalahti, Birgitan täydellinen lihaliiteri-grillaamo, Helanderin sekatavaravalinta-vuokraamo, lehmiä, metsämansikoita, peltoja, kestikievari, kaislikon kuikkapoikue ja orava.

Ja betonihelvetti.

Eino Collin lausui Huopalahti-kokoelmastaan laulun Tilkantori 12.

Monessa laulussa tunnelma on etäisesti kuin P. Mustapään Läkkiseppä Lindblad -runoissa. Iskelmällisyys vuorottelee idyllisten tuokiokuvien kanssa ja väleissä kukkii huumori: Huopalahden rannalla / on Eikka ja Olli kierroksella / jossa humppa kajahtaa / ja Matin mela heilahtaa / jossa naiset toteaa / hui - hai, hui - hai / tuo on Matti Niskanen.

Eikan oma suosikki on omakustanteen laulu numero 44 nimeltä Tilkantori 12.

– Kaverit sanoivat, että Juicen Viidestoista yö on soinut riittävästi, nyt tulee Tilkantori 12, Eikka naurahtaa.

Vaikka Huopalahti on käsitelty loppuun ja kohta omakustannettu kokonaan, kiinnostus historiallista Helsinkiä kohtaan jatkuu. Eikka valokuvaa ”katoavaa Helsinkiä”, tekee kuvista postikortteja ja näyttelykin on tulossa palvelukeskukseen.

Hän lausuu laulujaan erilaisissa tilaisuuksissa, kuten vanhustentaloissa. Keikkoja on kolme-neljä viikossa.

Ja Eikka etsii lauluilleen säveltäjiä.

Muutaman on säveltänyt Petri Selin. Kontakteja on ollut moniin eturivin musiikkimiehiin. Yksi este läpimurrolle saattaa olla Eikan tekstien muoto. Ne ovat enemmän runoutta kuin raakaa riimiä.

– Selin on Korsisaaren laulava taksikuski, ajaa invataksia, Eikka kertoo.

Kyproksella hurmannut Henri on pyytänyt uusia kappeleita.

Mielessä on musiikkielokuva Huopalahdesta. Se perustuisi Eikan lauluihin. Ohjaajaksi hän on ajatellut Timo Koivusaloa.

Kontakti ei ole vielä johtanut läpimurtoon, mutta Eikalla ei ole kiire.

Itse asiassa hänellä ei ole mitään niin paljon kuin aikaa.

Iskelmät antavat toivoa. Tällä hetkellä suosikkeja ovat Eki Jantunen ja Mutkattomat, Souvarit ja Hannu Hautaniemen yhtye.

– Se on nyt kova YouTubessa, Eikka kehaisee jälkimmäistä.

Eikan elokuvien mittava kokoelma käsittää 1 351 dvd-elokuvaa. Suomen Filmiteollisuuden, Suomi-Filmin ja Fennadan osalta hyllyrivit ovat täydelliset. Niiden kuvaama maailma on lähellä vanhaa Huopalahtea.

– Tuliot on kaikki, Mikko Niskasista puuttuu kuusi.

Sarjakuvalehtiä on noin 5 000. Aku Ankkojen taskukirjoja, vuosikertojen näköispainoksia ja niin edelleen.

Eikä siinä kaikki. Eikka vetää luontoretkiä. Osanottajat ovat pyörätuolissa tai sokeita. Kohteet Nuuksiossa asti.