Yleinen tapa määritellä talvi saattaa pian muuttua

Poikkeuksellisen leuto talvi on saanut tutkijat ja meteorologit pohtimaan, pitäisikö talven määritelmää muuttaa.

– Voi olla, että talven minimipituus joudutaan määrittelemään uudelleen. Voidaan joutua pohtimaan myös, missä menee raja, että syksy muuttuu suoraan kevääksi, tutkija Mika Rantanen kertoi Ilta-Sanomille tammikuussa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan terminen talvi alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi pakkasen puolelle. Ainakaan vielä näin ei ole käynyt Etelä-Suomessa.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokisen kertoo keskustelleensa kollegoidensa kanssa talven määritelmän muuttamisesta.

– Kyllä siitä on käyty keskustelua.

Jokisen mukaan talvella on useita määritelmiä, joista lämpötilaan perustuva määritelmä on yksi yleisimmin käytetyistä. Toinen tapa on määritellä talvi kalenterikuukausittain. Tällöin talveen kuuluvat joulu-, tammi- ja helmikuu.

– Onhan se lämpötilaan perustuva määritelmä vähän sellainen historiallinen jäänne, jota ei ole suunniteltu reaaliaikaiseen yksittäisten vuodenaikojen seurantaan.

Siksi Jokinen uskoo, että määritelmä voi muuttua tulevaisuudessa.

– Mitään ei ole lyöty lukkoon, mutta useampana vuotena on ollut hankaluuksia sen kanssa, miten talven alku ja loppu määritellään. Tämä on näkynyt erityisesti sellaisina talvina, kun pakkasjaksot ovat olleet vain muutaman päivän pituisia, Jokinen kertoo.

Viikon keskivaiheilla sää viilenee hetkellisesti.

Käytännössä muutos voisi tarkoittaa sitä, ettei termistä talvea yritettäisikään edes seurata pitkin talvea. Sen sijaan määritelmää voitaisiin käyttää, kun vuodenajan alkua ja loppua tarkastellaan jälkikäteen.

Toinen vaihtoehto on, että luovutaan kokonaan yksittäisten vuodenaikojen seuraamisesta. Edelleen voitaisiin kuitenkin laskea useampien vuosien tilastoja siitä, milloin talvi tyypillisesti alkaa ja loppuu.

– Termisen talven määritelmä on lähinnä knoppitietoa. Tästä huolimatta määritelmän muuttaminen olisi viesti siitä, että talvet ovat lämmenneet sen verran, etteivät perinteiset määritelmät enää toimi, Jokinen kertoo.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan talvet, jolloin lämpötila ei mene etelässä pysyvästi pakkasen puolelle, yleistyvät lähivuosikymmeninä. Tänä vuonna on kuitenkin vielä mahdollista, että pakkaset saapuvat myös Etelä-Suomeen.

– Kyllä tässä vielä on aikaa. Esimerkiksi vuosien 2007 ja 2008 taitteessa terminen talvi alkoi Helsingissä vasta maaliskuun loppupuoliskolla ja kesti yhdeksän päivää.

– Kovin pitkää talvea tuskin on tänä vuonna kuitenkaan luvassa. Huhtikuussa auringon lämmitys alkaa olla jo niin voimakasta, että keskilämpötilat nousevat.

Hiihtolomaviikot lähestyvät, mutta sää pysyttelee edelleen lauhana.

– Aika leutoa säätä on luvassa. Voimakastuulinen ja sateinen sää jatkuu vielä tänään, mutta huomenna sateet vähenevät, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo.

Latvalan mukaan viime viikonlopun vesisateet huuhtoivat vähäisetkin lumet pois paikoitellen Suomea. Näin kävi esimerkiksi Salon tienoilla.

Viikon keskivaiheilla sää viilenee hetkellisesti. Silloin maan keski- ja paikoitellen eteläosassa yöllä voi olla pakkasta. Päivisin lämpötila kipuaa nollan tietämille. Pohjoisessa pakkaset jatkuvat kuitenkin myös päivällä.

Sitä, onko loppuviikosta luvassa lumi- vai vesisateita, ei voi vielä varmaksi sanoa.

– Suomi on jälleen kerran matalapaineen reitillä. Siksi uudet, laajemmatkin sadealueet voivat tulla Suomeen asti. Niiden ajoitus voi kuitenkin vielä muuttua, Latvala kertoo.

Ainakaan etelässä ei kannata odottaa kovin lumista hiihtolomaa.

– Jos haluaa oikein kunnolla hiihtää hankien keskellä niin etelässä se ei oikein ole mahdollista. Täällä lumet jäävät hyvin vähäisiksi, Latvala sanoo.

– Lapissa on kuitenkin reippaasti lunta, eikä se ole sieltä mihinkään lähdössä. Käytännössä lumi pysyy siellä, missä sitä on tällä hetkellä vähänkään enempää.

Latvala pitää epätodennäköisenä sitä, että etelään saataisiin enää tänä vuonna kunnon talvea.

– Näyttäähän se aika epätodennäköiseltä, muttei sitä pysty varmaksi sanomaan.

Ilmatieteen laitoksen mukaan terminen talvi alkaa, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi nollan alapuolelle.

– Se vaatisi, että Suomeen virtaisi pohjoisemmasta selvästi kylmempää ilmaa, Latvala sanoo.