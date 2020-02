Nyt valmistaja vastaa kysymyksiin F-35-hävittäjän vioista: Kaikki ongelmat korjattavissa – ”Kone ei ole posliininukke”

Lockheed Martinin edustajat tekivät maanantaina Pirkkalassa parhaansa hälventääkseen pelkoja ja epäilyksiä, joita yleisöllä on F-35A -monitoimihävittäjästä.

F-35 on maailman kallein ja kehittynein asejärjestelmä – näin sanotaan. Sen tie valmiiksi taistelukoneeksi on kuitenkin ollut pitkä ja ohdakkeinen. IS kysyi koneen raportoiduista virheistä ja vioista yhtiön edustajilta Pirkkalan lentokentällä maanantaina.

Yksi epäilysten kohteista on F-35:n rakenteet peittävä pinnoite, joka vaikuttaa keskeisesti koneen häiveominaisuuksiin. Pinnoite imee tutkasäteilyä, jotta kone näkyisi heikosti vastustajan tutkassa. Mutta kuinka herkkä se on vaurioille? Kuinka usein se pitää uusia? Kysymyksiin vastasi Steve Sheehy, Lockheed Martinin ylläpitostrategiasta vastaava johtaja, joka on työskennellyt yhtiössä kymmenen vuotta.

– Pinnoite ei ole ollenkaan herkkää kosketukselle. Meillä on Lockheed Martinin suunnitteluosaston ovella, lattiaan kiinnitettynä, pala koneen pintaa, jonka päältä henkilökunta kävelee joka päivä. Se palanen on ollut siinä 10 vuotta. Joka vuosi se otetaan irti ja sen tutkaheijastusominaisuudet tarkistetaan. Tähän päivään saakka se on säilyttänyt ominaisuutensa, Sheehy kehui IS:lle.

F-35-hävittäjä Tampere-Pirkkalan lentokentällä.

Maailman ensimmäinen operatiiviseen käyttöön otettu häivekone oli F-117, jossa oli samantyyppinen pinnoite, samoin kuin uusissa F-22 Raptor -ilmaherruushävittäjissä. Molemmissa koneiden pinnoitteet osoittautuivat ongelmallisen herkiksi.

– Me olemme oppineet läksymme. Kumppanimme tämän koneen (F-35:n) rakentamisessa on Northrop Grumman, joka on valmistanut B-2-pommituskoneen. Nyt on molempien yhtiöiden parhaat voimat on nyt pantu yhteen rakentamaan tätä konetta, ja sen pinnat on tehty hyvin kestäviksi, Sheehy kertoi.

– Aiemmissa koneissa on käytetty monikerroksista pinnoitetta, mutta F-35:n pinnoitteessa on vain yksi kerros. Kaikki saumat on sulatettu tai teipattu, ja kaikki koneen paneelit voi avata ja sulkea vaikuttamatta häiveominaisuuksiin. Kone ei ole posliininukke, vaan se on hyvin kestävä.

Näin F-35-hävittäjät laskeutuivat Tampere-Pirkkalan lentoasemalle:

Toinen epäilyksiä ja arvostelua herättänyt asia on F-35:n maailmanlaajuinen huoltojärjestelmä. Kuinka toimintavarma se on sekä rauhan että sodan aikana? Suomelle on elintärkeää pitää käyttökunnossa niin monta konetta kuin mahdollista. Entä jos varaosa on jossakin maailmalla, juuri kun sitä tarvittaisiin, ja kone jää maahan?

– Järjestelmä on itse asiassa etu Suomelle, Sheehy sanoi.

– Se huolehtii koko konelaivastosta kaikkialla maailmassa. Jos te ostatte F-35:n, valmiita koneita on silloin maailmalla 1 800 kappaletta. Varaosien hinnat jaetaan silloin 1 800 koneelle, ei 64:lle. Se laskee kustannuksia.

Globaaliin huoltojärjestelmään kuuluu Sheehyn mukaan jokaiseen lentotukikohtaan toimitettava perusvarasto osia. Varastoa täydennetään Sheehyn mukaan maailmalta aina kun sieltä otetaan osia käyttöön – tällä tavalla varasto on koko ajan täynnä.

– Sen lisäksi suunnittelemme Suomen ilmavoimien kanssa liikuteltavan varaosapaketin. Sitä pakettia käytetään sodan ja kriisin aikana, ja sen sisältö riippuu suoritettavien lentotehtävien ja lentotuntien mukaan. Siinä otetaan huomioon myös se, kuinka monesta hajautetusta tai eteen työnnetystä tukikohdasta halutaan toimia.

Kriisiajan toiminnassa keskeistä on koneen niin sanottu kääntöaika: aseistaminen ja tankkaaminen uutta lentotehtävää varten. Normaalisti, rauhan aikana, F-35:n huolto kestää 2,5–3 tuntia jokaisen lentotehtävän jälkeen. Nopea aseistaminen ja polttoainetäydennys moottori käynnissä sujuu Lockheed Martinin mukaan noin 20 minuutissa. Se on pitempi kuin useilla kilpailijoilla.

Eversti David Buchanan työskentelee F-35-hanketoimiston apulaisjohtajana Yhdysvaltain puolustusministeriössä Pentagonissa.

Entä F-35A:n tykki? Viime vuonna julkaistun virallisen raportin mukaan 25-millinen ase ei ammu tarkasti, ja sen aiheuttama värinä voi vahingoittaa koneen rakenteita.

Tähän kysymykseen vastasi F-35-hanketoimiston apulaisjohtaja, eversti David Buchanan.

– Raportissa esille tulleet asiat eivät olleet meille uusia, Buchanan sanoi IS:lle.

– Mitä tulee erityisesti tykkiin, me tiesimme ongelmista jo raporttia kirjoitettaessa ja jaoimme siitä tietomme. Olimme jo ennen raportin julkaisua tehneet joitakin ohjelmistopäivityksiä asian korjaamiseksi ja antaneet ne eteenpäin koneen käyttäjille. A-mallin tykkiä on jo alettu testaamaan uudelleen. Tämä on aivan normaalia toimintaa hankintaohjelman hallinnassa: ongelma havaitaan ja korjataan.

No onko se tykki tarkka?

– En ole aivan tarkasti tietoinen kaikista yksityiskohdista, mutta raportin havainto oli oikea. Se ei ollut yllätys, ja me olemme jo kehittämässä asiaan ratkaisuja – kuten kaikkiin muihinkin haasteisiin, joista olette ehkä lukeneet.