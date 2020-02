Ilta-Sanomien juttu palkittiin maailman kovimmassa uutisdesignkilpailussa

Ilta-Sanomien toimitussihteeri Katarina Sällylän tekemä kuvitus sai kunniamaininnan Best of Digital Design -kilpailussa.

Kunniamaininta tuli verkkojutun kuvituksesta. Muista suomalaisista HS sai yhteensä kuusi palkintoa.

Ilta-Sanomien juttu Nainen sadan vuoden takaa tyrmistyisi nähdessään nykynaisen, uskoo Kaari Utrio – 2000-luvulla kaikki on toisin kuin ennen on saanut kunniamaininnan Best of Digital Design -kilpailun kuvitussarjassa.

Juttu julkaistiin osana Oon hyvä näin -teemaviikkoa. Viikon aikana Ilta-Sanomat käsitteli ulkonäköpaineita, jotka varjostavat monen nuoren elämää.

Palkitun kuvituksen tekijä, toimitussihteeri Katarina Sällylä, on palkinnosta hyvillään, monestakin syystä.

– Hienolta ja kovalta näytti seura. Olen todella iloinen ja ylpeä meidän porukasta ja tästä teemaviikosta.

Katarina Sällylä, 26, on Ilta-Sanomien toimitussihteeri.

Sällylä kertoo saaneensa ajatuksen kuvituksiinsa tutustuttuaan juttua varten haastatellun Kaari Utrion Bella donna – kaunis nainen kautta aikojen -kirjaan.

– Pallottelin ideoita työkaverin kanssa ja juttelin jutun kirjoittaneen toimittajan (Pauliina Leinonen) kanssa. Utrion kirjan avulla tutustuin vuosikymmenien kauneusihanteisiin ja arkistoista löysin todella hienoja kuvia eri vuosikymmeniltä. Halusin yhdistää niitä piirroksiin.

Sällylä kertoo aiemminkin yhdistäneensä kuvituksissaan eri tekniikoita, kuten maalausta, digitaalista piirtämistä ja valokuvaa.

26-vuotias Ilta-Sanomien toimitussihteeri pitää teemaviikon sanomaa erittäin tärkeänä.

– Se sanoma jota etenkin nuorille tytöille annetaan, että paineista huolimatta sinä riität... Oon hyvä näin kiteyttää sen todella hyvin.

Ilta-Sanomien Lifestyle-toimituksen esimies Jenni Id vastasi teemaviikon järjestelyistä. Idin mukaan kampanja onnistui jopa yli odotusten, sekä lukijamäärien kuin palautteenkin perusteella.

Jenni Idin mukaan Oon hyvä näin -teemaviikko onnistui yli odotusten.

– Tälle oli selvästi tilausta. Palaute oli oikeastaan pelkästään kiittävää ja sitä tuli paljon – lukijoilta, kansalaisjärjestöiltä, julkisuuden henkilöiltä ja ihan tavallisilta suomalaisilta, joista sadat rohkaistuivat jakamaan kuvansa ja pohtimaan avoimesti omia ulkonäköpaineitaan somessa #oonhyvänäin-tunnisteella.

Idin mukaan monet tekijät tuntuivat olevan projektissa mukana erityisellä tunteella.

– On palkitsevaa saada johtaa työtä, jonka toimittajatkin kokevat merkitykselliseksi. Liikutuin juttuja editoidessani monesti siitä, kuinka rohkeasti haastateltavat avautuivat kipeistäkin tunteistaan. Tuntui, että onnistuimme tekemään oikeasti merkityksellisiä, vertaistukea antavia ja toivoa tuovia sisältöjä isolle joukolle lukijoita.

Best of Digital Design on yhdysvaltalaisen Society for News Design -järjestön vuotuinen kilpailu, jossa etsitään maailman parasta uutisdesignia. Muista suomalaisista Helsingin Sanomat palkittiin kilpailussa kahdella pronssimitalilla ja neljällä kunniamaininnalla.