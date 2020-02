Presidentti Sauli Niinistö jättää Münchenin turvallisuuskokouksen poikkeuksellisesti väliin – Suomesta paikalle Haavisto ja Kaikkonen

Presidentti Sauli Niinistö on ollut vuosia Münchenin turvallisuuskokouksen vakiovieras ja verkostoituja, mutta tänä vuonna kokous jää väliin. Kuvassa Niinistö vaihtaa ajatuksia Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pencen ja Saksan liittokansleri Angela Merkelin kanssa Münchenissä vuonna 2018.

Lännettömyydestä keskusteleva kokous kerää ulko- ja turvallisuuspolitiikan kärkiniemet Müncheniin. Kokoukseen saapuvat muiden muassa Emmanuel Macron, Mike Pompeo, Nancy Pelosi ja Justin Trudeau.

Münchenin turvallisuuskokous kerää loppuviikosta Baijerin pääkaupunkiin suureen joukon keskeisiä valtiojohtajia ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan ministereitä. Presidentti Sauli Niinistö on ollut jo vuosien ajan kokouksen vakiovieras. Tänä vuonna Niinistö ei kuitenkaan osallistu kokoukseen. Suomea Münchenissä edustavat IS:n tietojen mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan, ettei Münchenin turvallisuuskokoukseen osallistuminen ole automaatio ja presidentin ohjelma tarkentuu aina vuosittain. IS:n tietojen mukaan presidentti oli vielä tammikuussa aikeissa osallistua kokoukseen.

Presidentin kansliasta muistutetaan, ettei presidentti Niinistö osallistunut tänä vuonna myöskään Davosin talousfoorumiin, mutta on hiljattain tavannut suuren joukon valtion- ja hallitusten päämiehiä Tel Aviviin, Jerusalemiin ja Auschwitziin tekemiensä vierailuiden yhteydessä.

Turvallisuuskokoukseen osallistuu tänä vuonna Yhdysvalloista ulkoministeri Mike Pompeo ja puolustusministeri Mark Esper sekä edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi.

Kokouksessa nähdään myös muiden muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Kanadan pääministeri Justin Trudeau, Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz, Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Kiinan ulkoministeri Wang Yi sekä Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg.

Kokouksen teemana on lännettömyys. Keskiössä on se, kuinka länttä haastetaan niin sen sisä- kuin ulkopuoleltakin.

– Osa haastetta on se, että olemme kadottaneet yhteisymmärryksen siitä, mitä länteen kuuluminen tarkoittaa, kokouksen puheenjohtaja, suurlähettiläs Wolfgang Ischinger sanoo kokoukseen alla julkaistavan turvallisuusraportin alkusanoissa.

Kokouksessa esiin nousevat Kiina ja Venäjä, jotka kuuluvat läntistä maailmaa ulkopuolelta haastaviin voimiin. Ischinger painottaa globaalien haasteiden ja kriisien vaativan väkevää ja yhtenäistä vastausta länneltä. Presidentti Niinistö on usein painottanut, että eurooppalaisten tulisi jäsenvaltioita eri suuntiin repivänä aikana pysähtyä miettimään kysymystä siitä, mikä eurooppalaisia yhdistää.

Münchenin turvallisuuskokous on koonnut ulko- ja turvallisuuspolitiikan huippunimet yhteen aina vuodesta 1963 lähtien etsimään ratkaisuja maailmanpolitiikan ongelmiin. Konferenssi on tunnettu siitä, että siellä valtiojohtajien on helppo vaihtaa ajatuksia matalalla kynnyksellä ja sopia lennostakin kahdenvälisiä kohtaamisia.