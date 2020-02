Kommentti: Isot pojat tulivat Atlantin takaa – mutta onko F-35A hypetyksen arvoinen?

Hornetin seuraajan valinta voi olla Suomen kohtalonkysymys, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Asejätti Lockheed Martinin edustajat ja tehtaan koelentäjät ovat itsevarmoja kauppamatkustajia. He tarjoavat Suomelle uusinta hävittäjäsukupolvea edustavaa F-35A:ta, ja myyntipuheet ovat kovia. Kone on heidän mukaansa valtava teknologinen loikka eteenpäin sotilasilmailussa.

F-35:stä pitäisi tehdä vain yksi kysymys. Tarjoaako se Suomelle sitä, mitä me haemme ja tarvitsemme? Hiukan toisin muotoillen: onko tämä HX-tarjokas kaiken siihen liittyvän hypetyksen arvoinen?

Taustaksi on hyvä muistaa, että HX-hankkeessa on kysymys on ilmavoimien taistelukyvystä noin vuoteen 2060 saakka, ja samalla yhä keskeisemmäksi muuttuvasta osasta valtakunnan puolustusta. Uudet monitoimihävittäjät eivät ole pelkkiä lentokoneita, vaan ne verkottuvat osaksi koko puolustusjärjestelmää. Ne ovat myös maa- ja merivoimien silmät ja korvat, ja ne voivat aseillaan vaikuttaa kauas maalle ja merelle. Hävittäjien pitää olla sekä kyvykkäitä että toimintavarmoja. Ja niiden pitää vielä pystyä selviytymään tulevaisuuden ilmasodan ympäristössä. Vaatimukset ovat valtavia.

Voi hyvin sanoa, että uuden monitoimihävittäjän valinta on Suomen kohtalonkysymys, jos Euroopassa joskus puhkeaa sotilaallinen konflikti. Suomen pinta-alaan nähden ilmavoimilla on koneita suhteellisen vähän, noin 60. Jos nämä koneet muodostavat uskottavan pelotteen, tai ainakin korkean kynnyksen hyökkääjälle, ne voivat pelastaa Suomen joutumasta mukaan konfliktiin. Ja jos sodan laineet lyövät meidän rannoillemme saakka, ne voivat torjua uhkia ilmassa, maalla ja merellä ja suojata elintärkeitä kohteita.

Onneksi suursodan todennäköisyys on Euroopassa hyvin pieni, mutta ei sen riskiä voi myöskään sulkea pois. Sitähän varten näitä koneita ilmavoimille ostetaan.

F-35 on maailmanhistorian kallein aseohjelma. Koneen kehitystyön ja hankintojen arvioidaan maksavan Yhdysvalloille runsaat 400 miljardia dollaria. Päälle tulevat vielä käyttö- ja ylläpitokustannukset, jotka nousevat yli mahdollisesti 1 000 miljardiin dollariin 2060-luvun lopussa.

Suomelle yhden koneen hinnaksi tullee alle 80 miljoonaa dollaria, mikä on suhteellisen vähän verrattuna alkusarjan koneisiin. F-35 on kuitenkin kallis ylläpitää: lentotuntikustannus oli Yhdysvalloissa vuonna 2018 kaksinkertainen verrattuna F/A-18 Super Hornetiin. Ylläpitokustannukset tulevat vielä alaspäin, mutta kuinka paljon?

Yhdysvaltain puolustusministeriön edustaja kertoi maanantaina Pirkkalassa, että tavoitteena on laskea lentotuntikustannus 25 000 dollariin (22 800 euroon) vuoteen 2025 mennessä. Se on silti kallis: nykyisen Hornet-kaluston lentotunti maksaa noin 10 000 euroa.

F-35:n kehityksessä on vieläkin ongelmia: tietokoneohjelmistoissa havaittiin viime vuonna satoja virheitä, ja A-version tykin todettiin ampuvan epätarkasti ja aiheuttavan ongelmia koneen rungossa. Koneiden kääntöaika huolloissa ja korjauksissa on ollut pitkä, sillä varaosaketju ei ole toiminut kunnolla. Ja niin edelleen.

Tähän kaikkeen on myyntiorganisaatiolla ja Yhdysvaltain puolustushallinnolla on aina sama vastaus: ongelmia on korjattu koko ajan, koneet kehittyvät alkuvuosien malleista jatkuvasti, ja Suomelle vuosina 2025–2030 toimitettavat koneet ovat taatusti jo priimaa. Ostaja sitten arvioi, pitävätkö nämä lupaukset paikkansa.

Lockheed Martinin keskeinen myyntivaltti on F-35:n heikko näkyvyys tutkassa. Häiveominaisuuksiensa ansiosta se näkee vastustajat itse ennen kuin vastustajat näkevät sen. Se on suunniteltu tunkeutumaan syvälle vahvasti puolustettuun ilmatilaan. Totta, mutta tutkateknologia kehittyy myös, ja häiveominaisuudet saattavat koneen käyttöaikana menettää merkitystään.

Kelpaisiko Suomelle siis vanhempikin siis rauta? F-35:n kilpailivat ovat nekin hyviä koneita, jotka todennäköisesti täyttävät ilmavoimien vaatimukset. Liikehtimiskyvyssä ja nopeudessa useat kilpailijat ovat parempia kuin F-35.

Hankintapäätös riippuu kokonaisuudesta, siitä mitä paketissa halutaan painottaa. HX-hankeryhmä ja puolustusvoimat korostaa arviossaan koneen kyvykkyyttä, mutta yhtälössä on muitakin muuttujia. Toimintavarmuus on keskeisimpiä, mutta myös kustannukset on otettava huomioon. Samoin turvallisuuspolitiikka: jokainen tarjokas sitoo Suomea valmistajaansa sekä rauhan että kriisin aikana. HX-hanke on iso, iso palapeli. Suomen valintaa on liian aikaista veikata.