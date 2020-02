Soldiers of Odin -kulkueen vastamielenosoittajille vaaditaan ehdollista vankeutta väkivaltaisen mellakan johtamisesta

Yhdelle vaaditaan lisäksi sakkoja mellakkaan osallistumisesta - kaikki kiistävät syytteen

Syyttäjä vaatii kahdelle Soldiers of Odin -kulkueen vastamielenosoittajalle ehdollista vankeutta väkivaltaisen mellakan johtamisesta. Yhdelle vaaditaan lisäksi sakkorangaistusta väkivaltaiseen mellakkaan osallistumisesta. Pirkanmaan käräjäoikeus tiedotti tänään, että oikeudenkäynti alkaa huomenna.

Kaikki kiistävät syyttäjän mukaan syytteet, vaikka myöntävätkin olleensa paikalla.

Äärioikeistolainen Soldiers of Odin -järjestö piti mielenosoituksen Tampereella viime toukokuussa, kun vastamielenosoittajat puuttuivat kulkueen liikkumiseen ainakin huutelemalla ja ärsyttämällä. Poliisi esti tilanteen eskaloitumisen varsinaiseksi yhteenotoksi, mutta tilanteessa heiteltiin kiviä ja kananmunia. Syyttäjä Olli Sulkosen mukaan Soldiers of Odin -kulkue osoitti mieltä luvallisesti, eikä varsinaisessa kulkueessa tullut esiin ongelmia.

– Vastaryhmittymä toimeenpani oman mielenosoituksensa ilmoittamatta asiasta viranomaisille, ja ryhmittymät olivat kohdata fyysisesti Tammerkosken rannalla, mutta poliisi esti tilanteen eskaloitumisen. Muuta väkivaltaa ei tehty kivien ja kananmunien heittämisen lisäksi. Mitään vammoja ei aiheutunut tilanteessa.

Aamulehti: Syytettyjen joukossa klovnipartioon kuulunut mies

Asiasta aiemmin uutisoineen Aamulehden mukaan ainakin yksi mielenosoittajista on ollut aktiivinen toimija Loldiers of Odin -ryhmässä, joka on tehnyt katupartiojärjestöstä pilkkaa esiintymällä klovniasuisina Soldiers of Odinin aiempien mielenosoitusten yhteydessä.

Johtamisesta syytetyt ovat syyttäjän mukaan järjestäneet vastamielenosoittajia paikalle esimerkiksi sosiaalisen median kautta ja olisivat omilla huudoillaan provosoineet omaa ryhmittymäänsä väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Toiselta johtamisesta syytetyistä myös takavarikoitiin reppu, jossa oli kiviä.

Soldiers of Odin -katupartioryhmän jäseniä ei epäillä väärinkäytöksistä keväisessä mielenosoituksessa. Katupartiojärjestö on perustettu yhdistysrekisterin mukaan vuonna 2016 Kemissä. Viime itsenäisyyspäivänä sen mielenosoituksessa marssi myös väliaikaiseen toimintakieltoon määrätyn uusnatsijärjestö PVL:n jäseniä ja myös järjestön sivuilla kuvissa liehuu Kohti Vapautta -liikkeen lippu. Poliisi epäilee, että PVL on jatkanut toimintaansa Kohti Vapautta -liikkeen nimissä.