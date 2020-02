Viikko alkaa myrskyisissä merkeissä

Suomen säähän vaikuttaa voimakas matalapaine.

Sää on tuulista ja sateista. Länsiosasta Oulun seudulle ulottuvalla alueella tulee vettä, muualla maassa räntää tai lunta.

Etelätuuli on navakkaa ja aamulla etelässä voi esiintyä myrskypuuskia. Lämpötila on plussalla lähes koko maassa.

Tiistaina maan pohjoisosassa tulee edelleen hajanaisia lumi- tai räntäsateita, aamulla myös maan itäosassa sataa paikoin vettä. Muuten sää on poutaista ja pilvipeite rakoilee. Suuressa osassa maata on edelleen suojaa.

Keskiviikkona Suomeen virtaa hieman kuivempaa ilmaa lännestä. Sää on suuressa osassa maata poutaista, lähinnä yksittäiset vesi- tai lumikuurot ovat mahdollisia. Sää jatkuu erittäin lauhana, ainoastaan Lapissa lämpötila on nollassa tai vähän pakkasella, muualla maassa on lämpöasteita.