Toiveet hiihtolomaviikon lumista sulavat etelässä – mutta sateita on kyllä luvassa: Meteorologi kertoo, missä lomailisi itse

Matalapaineet tanssivat Suomen päällä ensimmäisen talvilomaviikon, ja tuloksena voi sataa yhtä lailla vettä kuin lunta.

Optimisti näkee talviloman säässä hyvää: on olemassa tekniset mahdollisuudet lumipyryyn. Forecan meteorologi Christian Roine kertoo, että Suomen ympärillä pörrää monia matalapaineita, ja sadetta on luvassa.

– Lähtökohdat ovat sellaisia, että lumipyryjä voi tulla, hän kertoo.

– Ihan yhtäläisiä mahdollisuuksia on myös vesisateeseen.

Maassa lomaillaan porrastetusti. Eteläsuomalaiset laskeutuvat lomille ystävänpäivänä 14.2., Keski-Suomessa lomaillaan on viikolla 9 ja Pohjois-Suomessa viikolla 10.

Varma on, että lumi peittää Lapin, Kainuun ja Itä-Suomen vaarat.

Jos Roine lähtisi lomalle eteläsuomalaisten kanssa, hän valitsisi kohteeksi Lapin.

– Jos haluaa nauttia hiihtolomasta, hiihdellä ja olla ulkona, on melkein paras suunnata pohjoiseen.

Keski-Suomessakin lunta on, mutta puhutaan noin kymmenestä tai kahdestakymmenestä sentistä. Keski-Lapissa taas lunta on tänä vuonna poikkeuksellisen paljon: päältä metrin.

– Hiihtoloman ensimmäisinä päivinä tilanne on todennäköisesti samanlainen kuin nyt, Roine kertoo.

Lumiraja mukailee Lappeenranta–Tampere–Vaasa-akselia. Alkaneesta viikosta on luvassa sateinen.

– Se on niin pienestä kiinni, että ollaanko kylmän puolella ja tulee lunta vai sitten vettä, Roine sanoo.

Nollan molemmin puolin kiikutaan Suomi-neidon vyötärölle saakka, eikä edes Ouluun ja Iisalmeen ole luvassa kuin kolmea pakkasastetta. Lapissakaan pakkanen ei kiristy kymmeneen asteeseen.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ari Mustala kertoo, että talvilomaviikon sää on keskiarvoa lämpimämpää.

Laitos on tilastoinut keskimääräisiä talvilomasäitä vuosien 1981 ja 2010 välillä, ja aina on oltu pakkasella. Viikolla kahdeksan Sodankylässä oli keskimäärin –18,4 astetta, mutta tänä vuonna ennuste kipuaa nollaan saakka.

Kymmenen päivän ennusteessa aurinko esiintyy vain ystävänpäivänä 14. helmikuuta, ja silloinkin sen säteitä saa vain Lapissa.

Syynä on Ari Mustalan mukaan voimakas läntinen matalapainetoiminta. Pohjois-Atlantilla kehittyy jatkuvasti uusia matalapaineita, jotka puhaltavat Suomen yli.

– Ensi työkseen ne pyöräyttävät aina lämpimän sään, Roine kuvailee.

Suursäätila on ollut samanlainen koko alkuvuoden. Matalapaineet tulevat ja menevät, ja niiden välissä on korkeapaineen selänteitä, niin sanottuja harjanteita, jolloin on ilmassa on korkeapaineen elementtejä. Pakastaa, ja aurinko paistaa.

– Ei tämä sitä tarkoita, että joka ikinen päivä sataisi koko ajan, Roine lohduttaa.

Jos pohjoisesta virtaisi kylmää ilmaa Jäämereltä tai yllemme asettuisi korkeapaine, voisivat pakkaset paukkua ja hanget narskua. Korkeapaine pysyy tyypillisesti matalapainetta pidemmin paikoillaan.