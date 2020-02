Tällainen oli Lotta Hintsan 7 viikon matka, joka päättyi evakuointiin – ”Siihen on syynsä, miksi ihmiset eivät kiipeä talvella”

Pakkanen on kiristynyt yli 35 asteeseen ja tuuli puhaltanut kuin myrskyssä.

Matka Broad Peakillä on ollut raskas. Vuorikiipeilijä ja missi Lotta Hintsa on päivittänyt Instagram-tililleen tietä maailman 12. korkeimman vuoren huipulle. Matka päättyi, kun Pakistanin armeijan helikopteri evakuoi Hintsan ja tämän kanssa kiivenneen, sairastuneen Donald Bowien. Hintsa pääsi 6 600 metriin, kun huippu häämöttää kahdeksassa kilometrissä.

– Siihen on syynsä, miksi ihmiset eivät kiipeä talvella, olosuhteet ovat brutaalit!! Hintsa on päivittänyt tililleen.

Joulukuussa hän kertoi, miten joutui antibioottikuurille kiipeilyryhmän viimeisenä potilaana.

– Viimeinen osa vaellusta perusleirille oli HIRVEÄÄ, kun flunssan lisäksi oli -35 astetta.

Vuorikiipeilijä Hintsa.

Bowieta koko matkan ajan vaivannut yskä osoittautui röntgenissä keuhkokuumeeksi. Myös ryhmän kolmas jäsen, venäläinen Denis Urubko sairastui vuorella, mutta hän jatkoi tietään huipulle, kun Bowie ja Hintsa evakuoitiin.

Matka pakistanilaiselle vuorelle alkoi joulukuun puolivälissä.

– Kiinnostavaa nähdä, kuinka erilaista tämä on kesään verrattuna.., Hintsa pohti alkutaipaleella, kun he olivat neljässä kilometrissä.

– Joka päivä kylmenee, joten yritän totuttaa käsiäni siihen ottamalla ne pois hanskoista silloin tällöin. Odotan innolla, mihin kehoni pystyy tottumaan tämän retken aikana, hän päivitti ennen joulua.

Purevan pakkasen lisäksi olosuhteita on hankaloittanut hirmumyrskylukemissa raivonnut tuuli. Hintsan mukaan se on noussut yli 40 metriin sekunnissa, millaista Suomessa ei ole Ilmatieteen laitoksen mukaan koskaan koettu. Monina päivinä retkue pysyi teltassa sääolojen vuoksi.

Yleensä seurana olivat vain Bowie, Urubko, kokki, yhteishenkilö ja kaksi muuta henkilökunnan jäsentä. Kun samaan perusleiriin osui koko joukko K2-vuorelle kiipeilijöitä, Hintsa riemastui päivityksessään.

– Eräänä päivänä perusleiri oli täynnä elämää ja vaikka rakastan tiimiämme, oli upeaa saada uusia naapureita! Nyt asiat ovat takaisin entisellään, olemme sään armoilla ja löysin laakean kiven, jolla joogata, hän päivitti.

Hintsa kertoi Ilta-Sanomille viime elokuussa Gasherbrum II -vuoren kiipeilyreissun jälkeen, että vaikka vuorilla on muutoin terapeuttista, pahinta on odottaminen.

– Ykkösleirissä sai poistua teltasta vain teltan viereen pissille, tie oli niin huonossa kunnossa. Käytännössä vain makasi teltassa monta päivää. Se käy jossain kohtaa psyykeen päälle.

Aikaa oli jutella, pelata korttia ja plärätä puhelinta. Verkko ei toiminut.

– Joillain oli tabletilla kirjoja mukana ja kännykässä leffoja.

– Mulla reppu painoi 17–25 kiloa, mikä on aika lailla 40–50 prosenttia omasta painosta, niin siihen ei halua mitään ylimääräisiä kirjoja.

Hintsa kiipeää niin sanotusti alppityylillä, eli kantaa itse kaikki tavaransa.

Talvisella kiipeilymatkallaan Hintsa on kertonut lukeneensa Matthew Walkerin suosittuun Why We Sleep (Miksi nukumme) -kirjaan. Vuoriarjen askareihin kuuluu makuupussien kuivaaminen, telttojen järjestely ja pyykkäys.

Lähes 50 000 Instagramissa seuraama Hintsa tekee kaupallisia yhteistyöpäivityksiä myös vuorilta. Sponsoreina on retkiruokamerkki, mutta on Hintsa pukeutunut kuvaa varten myös juhlamekkoon lumimaisemassa.

Ei haittaa, vaikka hiustenpesukertojen väliin jää lähes kuukausi, kuten Hintsa päivityksessään kertoo.

Elokuussa Hintsa iloitsi IS:lle, että sponsorit mahdollistavat sen, että vuorikiipeilystä on tullut hänelle ”puoliammatti”. Suomessa treenaamiseen kuluu vähintään 20 tuntia viikossa.

Instagramissa Hintsa vitsaili, että voisi kirjoittaa kirjan nimeltä ”Älä koskaan mene talvikiipeilyretkelle”. Heti peräjälkeen hän totesi, että todennäköisesti lähtisi jo seuraavana päivänä talviselle K2-vuorelle – Broad Peakin korkeammalle.

Tunto on kadonnut varpaista ja oikeasta kädestä usein, ja kylmyys vallannut koko kehon.

– Olet jatkuvasti joko poissa polulta vyötäröä myöten lumessa, yrität olla aiheuttamatta lumivyöryjä tai kiipeät jyrkkää, sinistä jäätä, missä yksi virhe voi tarkoittaa, että päädyt kaaauas alas, todennäköisesti viidessä osassa, Hintsa päivitti Instagramiin.

– Ja se on vain (osa) kiipeämistä, en edes mainitse hulluissa olosuhteissa leiriytymistä.