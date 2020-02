Kommentti: Kun kukaan ei kuunnellut, Greta riensi apuun ja käänsi katseet Lappiin

Saamelaisnuoret pyysivät apua Greta Thunbergilta, Greta tuli ja käänsi katseet Lappiin, kirjoittaa Ilta-Sanomien Oulun aluetoimittaja Mirja Rintala.

Sain sähköpostia Kuusamosta. Sen mukaan Ilta-Sanomat kävi kysymässä kehitysvammaiselta teiniltä mielipidettä Suomen ilmastotoimiin.

Aika vahvasti sanottu alaikäisestä tytöstä. Kyseessä on tietysti ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, 17, joka herättää vihastusta etenkin itseään vanhempien miesten keskuudessa. Myös Kuusamosta tullut palaute on miehen kirjoittama.

Tapasin Greta Thunbergin Pohjois-Ruotsin Jokkmokkissa perjantaina. Hän vietti muutaman päivän saamelaisalueella paikallisen saamelaisnuorten järjestön (Sáminuorra) kutsumana.

Sáminuorra keksi oivan tavan saada huomiota omille asioilleen. Jokkmokkin markkinoiden yhteydessä pidetyssä mediatilaisuudessa nuoret kertoivat, että he ovat olleet jo vuosia huolissaan pohjoisen luonnon tulevaisuudesta ja omasta elintavastaan, joka kytkeytyy vahvasti luontoon ja ilmastoon.

Kukaan ei ole kuunnellut nuoria aikaisemmin. Greta tuli ja käänsi katseet Lappiin.

17-vuotias Greta ilmestyi paikalle Fridays For Future -taustaliikkeensä ihmisten seurassa. Pieni ja hento ruotsalaisteini seisoi vakavana muiden puristuksessa. Toimittajien kysymyksiin hän vastasi niin hiljaisella äänellä, ettei sanoista saanut selvää pakkaslumen narskeen keskeltä.

Ikäistään nuoremmalta näyttävä Greta ei esiintynyt tapahtuman päätähtenä, vaikka ruotsalaistoimittajien kysymyksistä suurin osa oli osoitettu kansainväliseksi julkisuuden henkilöksi nousseelle ilmastotähdelle. Hän antoi saamelaisnuorille tilaa.

Jokkmokkin markkinoille osallistui tänä vuonna poikkeuksellisen paljon toimittajia, varmaankin juuri Gretan takia. Perjantainen koululakko pidettiin Talvatisjärven jäällä. Mediaa oli paikalla runsaasti, valtaosa ruotsalaista.

Ulkona pidetyssä mediatilaisuudessakin paikalle kertyi useita kymmeniä toimittajia, Yhdysvaltojen medioita myöten.

Mikä oli Gretan sanoma? Sanoisin, että sama kuin aina: ilmastokriisi on suuri, se on globaali ja ilmastotekoja tarvitaan nyt.

En ymmärrä mikä tässä sanomassa saa osan ihmisistä niin vauhkoiksi ja vihaisiksi. Varsinkin kun sanomaa levittää alaikäinen nuori tyttö, joka ei yritäkään olla asiantuntija, vaan tukeutuu sanomassaan tutkimuksiin ja tutkijoihin.

Kriitikot vaahtoavat Gretan olevan vain suurempien taustajoukkojen manipuloima sätkynukke. Hänen avullaan tehdään politiikkaa ja kerätään rahaa. Myös Gretan perhe käyttää tytärtään hyväkseen kerätäkseen rahaa, kriitikot väittävät.

En usko kriitikkoja. Greta on kertonut avoimesti Asperger-oireyhtymästään ja masennuksestaan. Asperger -diagnoosi ei tarkoita kehitysvammaisuutta, tiedoksi vaan sinne Kuusamoon. Päin vastoin monet as-ihmiset ovat erittäin lahjakkaita ja älykkäitä.

Omasta kokemuksesta tiedän, että Asperger-teiniä on mahdotonta manipuloida ja käskyttää yhtään mihinkään. He tekevät oman mielensä mukaan, toisinaan jopa hyvinkin päämäärätietoisesti ja asialleen omistautuneena.

Greta on saanut lyhyessä ajassa aikaan paljon. Häntä kuunnellaan. Etenkin nuoret kuuntelevat ikäisensä puhetta.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, poliitikot tapaavat sanoa. Viime aikoina on tuntunut, että se on vain vanha hokema, jota ei toteuteta käytännössä.

Antakaa Gretan puhua!