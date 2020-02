Kesän tuloa ennustava kiuru nähty lentämässä Helsingissä

Arkistokuva kiurusta Turussa. Kuvan lintu on lennähdellyt Turkuun maaliskuussa 2011.

Lintujen kevätmuutto alkoi.

Kiuru lensi eilen Suomeen.

Tai vähintään Suomessa, sillä se saattoi ylittää valtakunnanrajan jo aikaisemmin.

Helsingin Haltialassa havaittiin lauantaina yksinäinen kiuru, Alauda arvensis.

Kiuru oli lentänyt peltojen yllä, todennut useaan kertaan ”drliu” ja lopuksi laskeutunut. Havaintohetki oli varhainen aamu, reilusti ennen auringonnousua. Sen koomin Haltialan kiurua ei tavattu, mutta pelto oli iso, kiuru pieni, ja pian kaikki joka tapauksessa katosi sumuun.

Lintujärjestö BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved pitää hyvin mahdollisena, että kysymyksessä on ensimmäinen virallinen kevätmuuttaja.

– Jostainhan se on sinne tullut eikä Suomessa ole tänä talvena havaittu talvehtineita kiuruja kuin yksi Utössä ja yksi Jurmossa, Södersved kertoo nojautuen sähköiseen Tiira-lintuhavaintojärjestelmään.

Kiurun saapuminen helmikuun alussa ei ole mitenkään tavatonta. Joskus ensimmäiset tunnustelijat on havaittu jo tammikuun puolella.

Sanonta ”kuu kiurusta” viittaa pääjoukkojen saapumiseen.

Eilen havaittiin vähän – tarkkaan laskien kaksi – myös västäräkkejä, yksi Helsingin Puotilassa ja toinen Porin Kirjurinluodossa, mutta ne ovat talvehtineita yksilöitä. Leuto talveton talvi on suosinut herkkänokkaisia uskalikkoja.

Lähinnä lounaisessa Suomessa on havaittu jo myös mustavariksia ja uuttukyyhkyjä, mutta niistä on Södersvedin mukaan vaikeampi sanoa, ovatko ne kevätmuuttajia, koska myös talvehtijoita on tavattu yleisesti.

Muista varhaisista saapujista töyhtöhyyppä antaa vielä odottaa itseään.

Ensimmäiset muuttolinnut ovat kärkkyjiä, jotka reagoivat herkästi leutoihin säihin. Suomen lähestyy parhaillaan laaja matalapaine, joka tuo vesisateita.

– Se saattaa työntää uusia muuttolintuja, Södersved pohtii.

Hän oli parhaillaan sunnuntaikävelyllä Lohjanjärven maisemissa. Järvi lainehti vielä auki.

– 2000-luvulla myöhäisimmät jäätymiset ovat olleet kaksi kertaa 16. helmikuuta, Södersved kertoo.

Näsijärvi jäätyi 7. helmikuuta, joka on mittaushistorian myöhäisin ajankohta.