Tällainen vamma on Olli Lindholmin kuolemaksi koitunut aortan repeytyminen

Aortan repeäminen johtaa ilman hoitoa lähes aina nopeaan kuolemaan. Sydänkirurgi kertoo, mitkä seikat altistavat aortan repeämiselle ja voidaanko tältä katastrofilta mitenkään suojautua.

Aortta on elimistön suurin valtimo. Se lähtee sydämestä ja kulkee rintakehän sisällä ja vatsaontelon takana haarautuen navan korkeudella alaraajoihin meneviksi valtimoiksi. Aortan repeäminen tapahtuu joko pullistuneen ja heikentyneen aortan seinämän (aneurysma) puhjetessa tai aortan sisäpinnan revetessä ja veren pakkautuessa aortan seinämäkerrosten väliin (dissekoituma), jolloin seinämäkerrokset kuoriutuvat irti toisistaan. Nämä molemmat tilanteet ovat nopeasti henkeä uhkaavia.

– Aortan tyvi ja sen jatke, niin sanottu nousevan aortta, sijaitsevat sydänpussin sisällä. Tässä aortan osassa tapahtuva dissekoituma vaatii välitöntä leikkausta. Aortan repeämä tällä alueella johtaa ilman hoitoa sydämen tamponaatioon ja kuolemaan muutamien tuntien ja viimeistään parin päivän kuluessa, kertoo HYKS:n sydänkirurgian ylilääkäri, professori Tatu Juvonen.

Tällaisia potilaita leikataan Meilahden sairaalassa noin 30–40 potilasta vuodessa.

– Leikkaamme näitä potilaita hätäleikkauksena tarvittaessa mihin vuorokauden aikaan tahansa, Juvonen kertoo.

Ennuste on hyvä, jos leikkaushoitoon pääsee riittävän nopeasti,

– Huomattava osa näistä hätäleikkaukseen päässeistä potilaista pystytään pelastamaan. Meidän leikkaustulokset kestävät kansainvälisen vertailun ja ovat huippuluokkaa. Leikkauskuolleisuus viimeisen 10 vuoden ajalta näissä nousevan aortan dissekoitumissa oli 13,7 prosenttia. Kun tätä vertaa liki 100 prosenttiseen kuolemanriskiin ilman leikkausta, on selvää, että hallitsemme potilaan hoidon vaikka kyseessä on erittäin vaativa toimenpide.

– Haaste on saada nämä potilaat elävänä sairaalaan, professori Juvonen valottaa.

Toinen kompilikaatio, mikä aorttaan voi tulla, on läpiseinämän repeytyminen.

– Aortan aneurysma esiintyy yleisimmin vatsa-aortan alueella ja sen repeämä tapahtuu vatsaontelon taakse. Läpiseinämän repeytyminen voi tulla myös terveeseen aorttaan esimerkiksi vakavan vamman kuten putoamisen tai liikennetapaturman seurauksena.

– Aortta-aneurysmankin revetessä potilaan suurin haaste on päästä elossa sairaalaan, jossa on verisuonikirurgian päivystys. Valtaosa näistä potilaista pystytään hoitamaan nykyään suonensisäisellä niin sanotulla stenttiproteesilla, Juvonen kertoo.

Tällaisen potilaalla leikkaus on väistämätön.

– Aortan katastrofeissa hoitopäätös on selvä, sillä tiedämme, ettei potilas selviä elossa ilman kirurgista toimenpidettä, Juvonen jatkaa.

Millaisia oireita aortan repeytymiseen liittyy?

Juvosen mukaan repeytymiseen ei usein liity minkäänlaisia ennakoivia oireita. Joitakin oireita voi kuitenkin ilmaantua.

– Suurimmassa osassa tapauksista ensimmäinen oire on aortan repeytymisen aiheuttama kipu. Jos potilaalla on äkkiä alkanut kipu, jollaista hän ei ole aiemmin tuntenut, siihen on suhtauduttava vakavasti. Riippuen siitä, mistä ja miten aortta on repeytynyt, kipu voi paikantua rintaan, selkään tai vatsalle. Kipu voi olla luonteeltaan myös siirtyvä.

– Kliinisiä, yleensä lääkärin tekemiä löydöksiä, voivat olla esim. sykkivä laajentuva resistenssi vatsalla, pulssipuutos ja verenpaine-erot raajoissa. Jos potilaalla on näitä löydöksiä, hänet tulee toimittaa välittömästi asianmukaiseen erikoissairaanhoidon yksikköön, Juvonen kertoo.

Miten aorttaa voi suojella repeytymiseltä?

Aortan sairauksiin altistavat sekä perinnölliset tekijät että elämäntavat. Perinnöllisesti löyhä sidekudos on merkittävä riskitekijä ja aortan aneurysmat saattavat kulkea suvussa.

– Mitä lähempänä sydäntä olevassa aortan osassa tauti esiintyy, sen voimakkaampi on perimän vaikutus. Tästä esimerkkinä on Marfaanin syndroma, joka on perinnöllinen sidekudossairaus. Sen seurauksena marfaanikoille kehittyy usein jo hyvin nuorella iällä aortan tyveen pullistuma, johon liittyy aorttaläpän vuoto. Myös kaksipurjeinen aorttaläppä altistaa aortan laajentumiselle ja dissekoitumalle. Sen sijaan toisessa päässä aorttaa sijaitseva vatsa-aortan aneurysma on tyypillisesti ikääntyneiden ”tupakkamiesten” tauti, Juvonen sanoo.

Aortan repeytyminen havaitaan usein sattumalta.

– Monesti aortan laajentuma tulee esille sattumalöydöksenä. Kun aneurysman poikkimitta on kasvanut yli 5-6 cm, riski repeytymiselle on merkittävästi lisääntynyt ja nämä potilaat arvioidaan tapauskohtaisesti kirurgiseen hoitoon.

Juvosen mukaan omilla elintavoillaan voi vähentää aortan repeytymisen riskiä.

– Jos haluaa suojella aorttaa, verenpaineen huolellinen kontrollointi ja tarvittaessa verenpaineen hoito ovat tärkeitä. Aneurysman taustalla voi olla valtimonkovettumissairaus, joka on samalla tavalla rasva-aineenvaihdunnan häiriö kuin esimerkiksi sepelvaltimotauti. Niinpä aorttaakin voi hoitaa noudattamalla terveys- ja ravitsemussuosituksia: vähentämällä kovien rasvojen ja erityisesti suolan käyttöä ja lopettamalla tupakanpolton. Myöskään liikunnan merkitystä ei pidä unohtaa, Juvonen muistuttaa.

Jos epäilee, että suvussa on perinnöllistä taipumusta aortan laajentumiin tai äkkikuolemiin, kannattaa asia tutkituttaa mahdollisimman nuorena.

– Jos suvussa esiintyy aortan sairauksia tai äkkikuolemia ja haluaa itselleen ”henkivakuutuksen”, kannattaa hakeutua sydämen ultraäänitutkimukseen. Se on hyvin helposti ja nopeasti kardiologin vastaanotolla tehty tutkimus.