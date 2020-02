Poliisi kohdisti kovia pakkokeinoja Sofia Belórfiin – tarkkailijat seurasivat fitnesskaunotarta kuukausia

Sofia Belórfin ja Niko Ranta-ahon asunto Espanjan Marbellassa on pengottu kotietsinnöissä.

Fitnessmalli oli kovien pakkokeinojen kohteena miehensä Niko Ranta-ahon johtamaksi epäillyn huumeliigan tutkinnassa.

Niko Ranta-ahon ja Janne Tranbergin johtamaksi epäillyn huumeliigan tutkinta oli mittava ponnistus Helsingin poliisille. Poikkeuksellisen laajassa jutussa on käytetty tutkintamenetelmiä laidasta laitaan.

Jutussa on laadittu 57 erillistä esitutkintapöytäkirjaa: jokaiselle epäillylle henkilölle oma. Kolme heistä välttyi syytteeltä, käräjille päätyi 54.

Tähän mennessä julki tulleista pöytäkirjoista ilmenee, että poliisi on käyttänyt runsaasti pakkokeinoja selvittääkseen tapahtumia. Poliisi on kuunnellut telelaitteita ja fyysisiä tiloja, tarkkaillut ja kuvannut ihmisiä salaa pitkiä aikoja.

”Javier” on poliisin epäilyn mukaan Janne Tranberg. Signal on yksi tämän hetken salatuimmista viestisovelluksista.

– Menetelmien osalta tämä ei sinänsä ole erityinen, sillä juuri tällaisessa jutussa näitä keinoja käytetään. Tässä tapauksessa epäiltyjen määrä on kuitenkin suuri, rikoskomisario Toni Uusikivi kertoo.

Operaatio Katiska -nimellä tunnetussa tutkintakokonaisuudessa poliisi on käyttänyt myös harvinaisempia salaisia pakkokeinoja kuten valeostoja ja peiteltyä tiedonhankintaa.

Peitelty tiedonhankinta on laissa määritelty näin: ”Tiettyyn henkilöön kohdistuvaa lyhytkestoisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tiedonhankintaa, jossa poliisimiehen tai tullin rikostorjunnan tullimiehen tehtävän salaamiseksi käytetään vääriä, harhauttavia tai peiteltyjä tietoja”.

Muun muassa lyhytkestoisuus erottaa peitellyn tiedonhankinnan peitetoiminnasta, joka on vielä pidemmällä menevää soluttautumista. Peitelty tiedonhankinta voi olla esimerkiksi sitä, että poliisi tekeytyy lähetiksi toimittaakseen paketin rikoksesta epäillylle. Poliisimies voi myös esiintyä vaikkapa taksinkuljettajana tai ravintolan tarjoilijana hankkiakseen tietoja rikoksesta epäillyn läheisyydessä.

Katiska-jutun toiseen pääepäiltyyn Niko Ranta-ahoon ja hänen avopuolisoonsa Sofia Belórfiin kohdistui mittavia pakkokeinoja esitutkinnassa. Ranta-aho on ollut tutkintavankina Mikkelin vankilassa heinäkuusta 2019. Myös Belórf sai kesällä tehdä kymmenen päivää tuttavuutta poliisin pahnojen kanssa.

Niko Ranta-ahon ja Sofia Belórfin asuntoon Espanjassa tehtiin kotietsintä.

Ranta-ahon ja Belórfin asunnot Helsingissä ja Espanjan Marbellassa on pengottu kotietsinnöissä. Heidän matkapuhelimiinsa, tietokoneisiinsa ja muihin päätelaitteisiin on tehty laite-etsinnät, joissa on selvitetty niiden sisältämät sähköpostit, muistiinpanot, tiedostot ja niin edelleen.

Erillinen raportti laadittiin sanoista, jotka oli tallennettu Ranta-ahon matkapuhelimen näppäimistön automaattikirjoitukseen.

Telekuuntelua ja televalvontaa kohdistettiin Belórfin espanjalaiseen liittymään sekä neljään Ranta-ahon liittymään ja neljään päätelaitteeseen. Ranta-ahon liittymistä yksi oli suomalainen, yksi brittiläinen ja kaksi espanjalaisia.

Sekä Belórf että Ranta-aho olivat poliisin suunnitelmallisen tarkkailun alla. Tässä salaisessa pakkokeinossa on kyse pitkäaikaisesta tai toistuvasta tarkkailusta, jossa voidaan käyttää apuna kameraa tai muuta vastaavaa laitetta.

Poliisin tarkkailukuva Sofia Belórfista ja Niko Ranta-ahosta Helsinki-Vantaan lentoasemalla 18.3.2019.

Merkintä Belórfin pöytäkirjassa kertoo tarkkailun kestosta. Hän oli suunnitelmallisen tarkkailun kohteena 17.3.–17.9.2019 eli peräti puolen vuoden ajan.

Esitutkinta-aineistoon on liitetty poliisin salaa ottamia tarkkailukuvia mm. pariskunnasta lentoasemalla ja Ranta-ahosta tapaamassa Helvetin enkeleiden Jarkko Laaksoa Helsingissä ja Turussa. Tarkkailussa Ranta-ahoa on kuvattu myös videolle.

Belórf on ollut myös teknisen kuuntelun kohteena kuukauden ajan 4.7.–4.8. Osan tästä ajasta hän oli vangittuna, joten poliisi on mahdollisesti kuunnellut hänen selliään.

Ranta-ahoon kohdistettiin teknistä kuuntelua ja teknistä seurantaa. Jälkimmäinen voi tarkoittaa esimerkiksi autoon piilotettua jäljitintä.

Laakson ja Ranta-ahon tapaaminen Helsingissä 16.–17.3. osui tärkeään kohtaan tutkinnassa. Heti perään 18. maaliskuuta Belórf ja Ranta-aho palasivat Espanjaan ja poliisi otti Suomessa kiinni 37-vuotiaan teollisuussuvun vesan, jonka epäillään levittäneen merkittäviä määriä salakuljetettuja huumeita.

Tarkkailukuva Jarkko Laaksosta ja Niko Ranta-ahosta Helsingissä 16.3.2019.

Siihen asti poliisi oli tutkinut vain Ranta-ahon ja tämän porukoiden tekemisiä. Maaliskuun puolivälin jälkeen alkoi herätä epäilyksiä Tranbergin osuudesta.

– Sitä mukaa kun tämän haaran tutkinta eteni, pääsimme Tranbergin jäljille, Uusikivi kertoo.

Tranberg joutui vähän ennen kiinniottoaan poliisin valeostajan jallittamaksi. Poliisi teki kaksi valeostoa Tranbergin hallitsemaksi epäillylle huumeiden myyntitilille. Tällä hankittiin lisänäyttöä siitä, että juuri hän olisi ”hesburgerking”-tilin takana.

Tranbergin rikoskumppaniksi epäilty entinen Cannonball-presidentti Ari Ronkainen puolestaan oli peitellyn tiedonhankinnan kohteena. Hänen pöytäkirjastaan ei ilmene tarkemmin, millaisesta tilanteesta oli kysymys.

Jarkko Laakso ja Niko Ranta-aho Helsingissä 6.7.2019.

Jarkko Laakso ja Niko Ranta-aho Turussa Ruisrockin aikaan 6.7.2019.

Teknistä kuuntelua on harjoitettu niin asunnoissa kuin autoissa. Poliisi kuunteli koko viikonlopun yli salaa asuntoa, jonka Ranta-aho, Belórf ja Laakso parin muun henkilön kanssa olivat vuokranneet Turun Ruisrock-viikonlopuksi.

Tämä kuuntelu johti ns. ylimääräisen tiedon kautta laulaja Samu Haberin huumerikossyytteeseen.

Erään epäillyn autoon asennetut salamikrofonit tallensivat hänen ja Ranta-ahon välisen keskustelun toukokuussa 2019. Poliisi oli juuri ottanut kiinni eräitä Ranta-ahon läheisiä rikoskumppaneita.

Puhelussa Ranta-aho kertoo stressaavansa ja säpsähtävänsä jokaisesta auton äänestä. Hän sanoo olevansa kova äijä kaikin puolin ja henkisesti.

Keskustelukumppani ajaa puhelun aikana ylinopeutta poliisiauton ohi ja kiroaa sitä. Ranta-aho vastaa: ”vähän käy sääliks äijä sai kympin sakon ite kymmenen vuotta huomaatsä miten purkaa ulos nauramalla arvaa miten tuntuu oikeesti”.

”Ei mul täs puhelinluettelos oo kovin monta äijää oo kelle mä rupeen soittelee näissä asioissa,” Ranta-aho sanoo.

Poliisin näkemyksen mukaan Ranta-aho viittasi ”kymmenellä vuodella” rangaistukseen, jonka pelkää saavansa huumerikoksista.