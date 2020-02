Keskustan Kulmuni huolissaan: ”Kolme miljoonaa suomalaista asuu alueilla, joissa asuntojen arvo on laskussa”

”Suuret ikäluokat ovat Suomen historian vauraimpia ihmisiä. Kehitys uhkaa kuitenkin nyt pysähtyä.”

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni nosti puheessaan puolueen politiikka- ja toimintapäivillä Helsingissä esiin suuret erot asuntojen hinnoissa ympäri maata.

– Jopa kolme miljoonaa suomalaista asuu alueilla, joissa asuntojen arvo on laskussa. Tämän vuoksi keskusta on tuonut keskusteluun asuntojen tase-erot. Osassa maata omaa asuntoa voi olla vaikea saada kaupaksi. Pankilta ei tahdo saada luottoa uuden kodin rakentamiseen tai ostamiseen.

– Heränneen keskustelun vuoksi laitan liikkeelle asiaa koskevan selvityksen.

Kulmuni huomioi myös tuoreen tutkimuksen, jonka mukaan lähes miljoona suomalaista haluaisi muuttaa maalle.

– Samaan aikaan suurimpien kaupunkien keskustoissa asuntojen hinnat ovat nuorten parien ulottumattomissa.

Puoluejohtaja vetosi moneen otteeseen vanhoihin keskustalaisiin periaatteisiin, kuten sisällissodassa esillä olleeseen torpparikysymykseen. Keskustan edeltäjä Maalaisliitto ajoi maareformia vapauttaakseen torpparit sodan jälkeen.

– Ihminen, joka hoitaa omaa kasvimaataan, ei halua tehdä vallankumousta.

Yhtä lailla nyt asumisen vapaus on Kulmunin mukaan ”tinkimätöntä” ja joitain on tehtävä sille, että asuntosäästäminen on menettänyt asemaansa vakaana tukipilarina.

– Suuret ikäluokat ovatkin Suomen historian vauraimpia ihmisiä. Kehitys uhkaa kuitenkin nyt pysähtyä.

Moneen otteeseen keskustan puoluejohtaja ottaa esille, että koko maa on pidettävä asutettuna.

Hallituksen tämänviikkoiseen ilmastokokoukseen viitaten Kulmuni sanoo, että Suomi on laaja ja oma auto välttämätön.

Kulmunin mukaan tarvittavat ilmastoratkaisut löytyvät teknologiasta. Hän kiittelee myös hallituksen päätöstä laskea teollisuuden sähköveroa.

– On vain isänmaallista tuottaa energia itse ja puhtaasti kuin tuoda öljyä, kivihiiltä, maakaasua ja sähköä muualta.

Valtiovarainministerinä hän ottaa kantaa työttömyyteen, joka Kulmunin mukaan on suurta Pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Oulussa, vaikka suurissa kaupungeissa on samaan aikaan eniten vapaita työpaikkoja.

– Tätä taustaa vasten on epäilemättä niin, että työvoimapalveluita ja muita toimia tarvitaan. Talouden tasapaino edellyttää kuitenkin avoimen yksityisen sektorin onnistumista. Keskusta haluaa etsiä konkreettisia ratkaisuja. Niinpä jalkaudumme ennen Vantaan puoluekokousta korkean työttömyyden kaupunginosiin. Haluamme kuulla nuoria, työttömiä, yrittäjiä, maahanmuuttajia. Keskustan on mentävä sinne, missä se ei ennen ole ollut.