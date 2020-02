Helsingissä vieraileva ”Tohtori Kuolema” arvioi, että Suomesta voisi tulla seuraava maa, jonne saavutaan kuolemaan kaikkialta maailmasta

Eutanasian ja avustetun itsemurhan puolesta kampanjoiva entinen lääkäri Philip Nitschke on vakaasti sitä mieltä, että mahdollisuus päättää omasta kuolemastaan on jokaiselle kuuluva ihmisoikeus.

Australialaislähtöisen 72-vuotiaan Philip Nitschken kannettavan tietokoneen takakannessa on tekstitarra. ”I’d rather die like a dog”, siinä lukee. Kuolen mieluimmin kuin koira.

Punaisiin henkseleihin sonnustautuneen miehen englantia on helppo ymmärtää. Puhe tulvahtelee selkeästi ja johdonmukaisesti. Kun Nitschke puhuu rauhallisesta kuolemasta, hän puhuu kokemuksesta.

Suomessa parhaillaan vieraileva Nitschke on entinen lääkäri, jonka nimissä on maailman ensimmäinen laillisesti tappavalla lääkeannoksella tehty eutanasia.

Helsingissä hän on osallistuakseen Oikeus kuolla -dokumenttisarjan kuvauksiin. Sarjassa seurataan neljän kuolemaa toivovan ihmisen matkaa kohti loppua. Dokumenttisarja esitetään syksyllä Ylellä.

Lisäksi hän on täällä tutustumassa suomalaiseen lainsäädäntöön, mutta palataan siihen myöhemmin.

Nitschken nimi nousi otsikoihin ympäri maailman syksyllä 1996. Australian Pohjoinen territorio oli hiljattain säätänyt lain, joka tiukoin edellytyksin antoi lääkärille luvan antaa potilaalleen tämän toivomuksesta tappava annos lääkettä. Laki oli laatuaan ensimmäinen maailmassa.

Philip Nitschke piti Helsingissä yleisöluennon ja työpajan, jossa hän kertoi eutanasiasta, avustetusta itsemurhasta ja keinoista päättää elämä kivuttomasti ja laillisesti.

Nitschke taas oli valmistunut lääkäriksi kahdeksan vuotta aiemmin. Hänestä laki oli hyvä ajatus ja hän oli itsekin kampanjoinut sen puolesta. Nitschke kuitenkin tiesi, ettei pystyisi itse antamaan tappavaa ruisketta, joten hän rakensi laitteen, jonka avulla potilas voisi itse päättää elämänsä.

Laitteen nimeksi tuli Deliverance Machine – suomeksi vaikkapa vapautuskone. Nykyään British Science Museumissa Lontoossa esillä oleva Kone toimi siten, että sen käyttäjä vastasi tietokoneen esittämiin kysymyksiin, jonka jälkeen se annosteli erittäin voimakkaita unilääkkeitä, barbituraatteja käyttäjän käteen kiinnitettyyn kanyyliin.

Kaikkiaan neljä ihmistä päätti elämänsä Nitschken konetta käyttäen. Ensimmäinen heistä oli pitkälle edennyttä eturauhassyöpää sairastanut Bob Dent.

Viisi vuotta sairaudesta kärsinyt Dent oli käynyt läpi useita tuloksettomia leikkauksia. Syöpä oli levinnyt jo Dentin luihin asti, minkä vuoksi hän oli vuodepotilaana ja oli kärsi jatkuvista, voimakkaista kivuista. Palliatiivinen hoito ei ollut tuottanut toivottua tulosta.

Ennen kuolemaansa kirjoittamassaan avoimessa kirjeessä hän kertoi elävänsä ”tuskan vuoristoradassa” ja tappaneensa itsensä jo aiemmin, mikäli omistaisi aseen.

– Jos pitäisin lemmikkieläintä samassa tilassa kuin itse olen, saisin syytteen, Dent kirjoitti.

Denti oli suunnitellut kuolevansa iltapäivällä noin kello kahdelta. Ensin hän söi lounaan yhdessä vaimonsa ja Nitschken kanssa. He keskustelivat jalkapallosta, kunnes Dent ilmoitti olevansa valmis ja siirtyi vaimonsa avustuksella talon takapihan terassille. Samaan aikaan Nitschke valmisteli laitteensa ja kiinnitti kanyylin Dentin käsivarteen. Vielä viimeisen kerran Nitschke kysyi, oliko Dent varma päätöksestään.

Tämä vastasi kurottamalla kohti laitteeseen yhdistettyä tietokonetta ja vastasi kyllä kolmeen sen esittämään kysymykseen.

Viimeisen napinpainalluksen jälkeen Dent sulki silmänsä ja vajosi välittömästi uneen. Vain minuuttien sisällä hän kuoli vaimonsa Judyn käsivarsille.

– Se oli erittäin merkittävää. Se muutti myös minun elämääni, Nitschke muistelee.

Nitschke esitteli kivuttomaan itsemurhaan soveltuvaa pentobarbitaalia sisältävää lääkepulloa Helsingissä. Lääke on tarkoitettu eläinten eutanasiaan.

Dentin kuolema aiheutti maailmalla myrskyn. Esimerkiksi silloista paavia Johannes Paavali II:sta lähellä oleva moraaliteologi, isä Gino Concetti totesi olevansa kauhuissaan.

– Yksikään laki ei voi oikeuttaa eutanasiaa. Se merkitsisi loppua rakkaudelle ja oikeudenmukaisuudelle perustuvalle sivilisaatiolle, Concetti toisteli medialle.

Sivilisaation loppua ei kuulunut, mutta Australian liittovaltion parlamentti kumosi eutanasian mahdollistavan lainsäädännön seuraavana vuonna. Nitschken sanoin ”palasi takaisin pimeälle keskiajalle”.

Hän itse joutui napit vastakkain jo alun alkaen kielteisesti lakiin suhtautuneen Australian lääkäriliiton kanssa.

– Minulle tuli yllätyksenä kuinka hanakasti he olivat vastaan, vaikka se oli tiukinta mahdollista lainsäädäntöä. Eutanasiaan tarvittiin hyväksyntä neljältä lääkäriltä ja sen saadakseen tuli olla todella sairas. Minusta kuoleminen ei voi olla etuoikeus vain erittäin sairaille, vaan mielestäni se on kenelle tahansa täysijärkiselle aikuiselle kuuluva perustavanlaatuinen ihmisoikeus.

Vuonna 2014 liitto katsoi Nitschken näkemysten olevan vaaraksi australialaisille ja hyllytti hänen lääkärilupansa vedoten hätätapaukseen.

Lääkäriluvasta käytiin oikeutta kaksi vuotta, mutta Nitschke voitti tapauksen. Lääkäriliitolla oli kuitenkin uusia vaatimuksia.

Se totesi, että Nitsche voi saada lupansa takaisin, mutta hän ei voisi olla enää kirjoittamassa Peacefull Pill Handbookia – käsikirjaa, jossa hän neuvoo keinoja rauhaisaan ja vapaaehtoiseen kuolemaan

– He sanoivat, että jos haluat olla lääkäri, sinun täytyy ottaa nimesi pois käsikirjasta. Silloin poltin julkisesti lääkärin lupakirjani.

Nitschke polttamassa lääkärinlupaansa vuonna 2015. Osa palaneesta paperista on hänellä kehyksissä kotinsa seinällä.

– Aluksi olin siitä hieman huolissani, että onko tämä todellakin jotakin, mitä haluan tehdä. Se oli kuitenkin elämäni parhaita päätöksiä ja vapautti minut lääketieteen ammattilaisten painostavista mielipiteistä.

Lupakirjansa polttamisen jälkeen Nitschke on jatkanut toimintaansa vuonna 1997 perustamansa Exit International -järjestön kautta. Järjestö jakaa tietoutta ja apua kuolemaa toivoville esimerkiksi siitä, kuinka nämä voivat laillisesti hankkia kivuttomaan itsemurhaan soveltuvia lääkkeitä, tai päättää päivänsä hengittämällä hapen keuhkoista syrjäyttävää typpeä tai heliumia.

Useimmat siltä apua hakevat ovat iäkkäitä. Alle 50-vuotiaat eivät lähtökohtaisesti edes pääse yhdistyksen jäseniksi. Sillä halutaan välttää syytteet ”vaarallisen tiedon” levittämisestä nuorille.

Järjestö liittyy myös siihen, miksi Nitschke on nyt Suomessa. Hän järjesti yleisöluennon ja workshopin, jossa kertoi avustetusta itsemurhasta, mutta lisäksi hän kertoo käyneensä viime päivinä keskusteluja Helsingin yliopiston lainoppineiden kanssa.

Keskustelut koskivat Suomen lainsäädäntöä, jonka mukaan itsemurhassa avustaminen ei ole rikos. Tämä on maailman mittakaavassa harvinaista ja yhtä lähelle pääsee ainoastaan Sveitsi, Nietschke sanoo.

Monissa maissa itsemurha ei ole rikos, mutta siinä avustaminen sen sijaan on. Esimerkiksi Australian joissakin osavaltioissa siitä voi saada maksimirangaistuksen, elinkautisen vankeustuomion. Iso-Britanniassa rangaistus voi olla jopa 14 vuotta vankeutta.

– Se on todellinen paradoksi. Pankkiryöstössä avustaminen on selvästi rikoksessa avustamista, mutta miten sellaisessa toiminnassa, joka ei ole rikollista, avustaminen yhtäkkiä onkin rikos.

Nitschke kertoo etsivänsä vielä lisää lainopillisia näkökulmia asiaan, mutta hän pitää mahdollisena, että Suomesta voisi tulla seuraava Sveitsi. Maa, jonne matkustetaan kuolemaan kaikkialta maailmasta.

Avustettu itsemurha voisi tapahtua esimerkiksi Nitschken kehittämällä Sarco-laitteella. Futuristinen kapseli toimii siten, että kun ihminen astuu sen sisään ja painaa nappia, kapseli täyttyy hetkessä typpikaasulla. Sisällä oleva ihminen menettää tajuntansa alle minuutissa ja kivuton kuolema seuraa lähes välittömästi.

Laitteen tekniikka on yksinkertaista, eikä se vaadi mitään hankalasti saatavia lääkkeitä tai kemikaaleja. Ei ihme, että mies on laitteidensa vuoksi nimetty mediassa myös ”avustetun itsemurhan Elon Muskiksi” ja ”Tohtori Kuolemaksi”.

Toisaalta Sarco-laitetta on luonnehdittu myös ”glorifioiduksi kaasukammioksi”.

Sarco-laite esillä Venetsiassa. Nitschken mukaan vapaasti 3d-tulostettava laite on saatavilla sekä tummalla että läpinäkyvällä lasilla, jonka läpi pian kuoleva voi katsella halumaansa maisemaa.

– En olisi ollut kovin yllättynyt, jos joku olisi todennut, että jos tuon laitteen tänne, vietän loppuelämäni suomalaisessa vankilassa. Se ei olisi ehkä karmein mahdollinen kohtalo, mutta menettäisin innostukseni Helsingistä. Esimerkiksi Hollannissa ongelma on se, että jos annan koneen käyttöösi, autan sinua itsemurhassa. Suomessa tästä ei välttämättä olisi oikeudellisia seuraamuksia.

Ex-lääkärin mukaan Sarco-laite voidaan kuljettaa peräkärryllä mihin tahansa mukavaan paikkaan, jossa ihminen toivoo kuolevansa. Hän asettaa tällaiselle kuolemalle vain yhden ehdon: sitä haluavan ihmisen täytyy olla täysin järjissään. Se voitaisiin varmistaa ennalta esimerkiksi psykologin tai psykiatrin haastatteluilla.

– Jos et tiedä mitä olet tekemässä ja joku tulee tarjoamaan sinulle kuolettavan tabletin tietäen tästä, se on minusta lähes sama kuin murha.

Pitkälle edennyttä Alzheimerin tautia sairastavat tai dementiasta kärsivät ihmiset taas ovat Nitschen mukaan vaikeampi tapaus.

– Silloin on tavallaan jäänyt junasta. Tilanne on edennyt niin pitkälle, että emme enää oikein tiedä, mitä ihminen silloin ajattelee. Heillä voi olla jopa todella mukavaa, mutta he eivät pysty kertomaan siitä luotettavasti.

Nitschkeä on vastustettu myös esimerkiksi argumentilla, jonka mukaan mahdollisuus eutanasiaan tai helppoon ja kivuttomaan avustettuun itsemurhaan saattaisi ajaa useiden vanhusten omaiset painostamaan näitä tekemään ”oikean ratkaisun”, esimerkiksi perinnön toivossa. Nitschkeä itseään tämä ei vakuuta.

– Olen nähnyt useasti, että nuoremmat ihmiset enemminkin painostavat vanhempiaan päinvastaiseen. Ei ole poikkeuksellista, että minulle tullaan kertomaan, kuinka lapset ovat pyytäneet, että äiti, voisitko vielä käydä läpi yhden kemoterapiajakson. Jatka taistelua. Mutta kun ihminen ei halua jatkaa taistelua, vaan ainoastaan asettua makuulle ja kuolla.

Vapaaehtoisen kuoleman puolestapuhuja uskoo, että Sarco-laite on jo lähitulevaisuudessa käytössä Sveitsissä. Myös Suomessa on viime vuosina keskusteltu laajasti eutanasiasta. Toukokuussa 2018 eduskunta torjui eutanasian laillistamista ajaneen kansalaisaloitteen.

Nitschken mielestä asia on turha jättää poliitikkojen käsiin, vaikka esimerkiksi hänen kotimaassaan Australiassa nähtiin viime vuonna pieni valonpilkahdus. Victorian osavaltio laillisti avustetun itsemurhan ja laki tulee voimaan tänä kesänä. Laki kuitenkin sallii sen vain vakaassa mielentilassa oleville kuolemansairaille henkilöille, joiden elinajanodote on alle kuusi kuukautta.

Nitschke toteaa, että jos ihmisellä on riittävästi tietoa ja jos sen sijaan on tarjolla oikeaa tietoa ja käytännöllisiä keinoja, jokainen voi itse ottaa oman kohtalonsa omiin käsiinsä.