Peräänantamaton porilainen dreeveri odottaa kaivinkonetta louhikossa

Kuvan koira ei liity tapaukseen.

Supikoira houkutteli ajokoiran salakavalaan maanalaiseen maailmaan.

Dreeveri-tyypin ajokoira on pinteessä nykyisin Poriin kuuluvassa Noormarkussa.

Dreeveri ajoi supikoiraa, joka johdatti sen louhikkoiseen luolaan.

Tämä tapahtui jo perjantaina kello 14 aikoihin.

Illansuussa kello 19 jälkeen dreeverin omistaja soitti hätäkeskukseen.

Paikalliset vapaapalokuntalaiset raivasivat lapioilla, hydraulisilla välineillä ja iskevällä kiviporalla dreeverille väylän tulla ulos.

– Se oli siinä vaiheessa kiinnostuneempi supikoirasta, kerrotaan Satakunnan pelastuslaitokselta.

Kello 00.36 omistaja soitti uudelleen hätäkeskukseen.

Dreeveri oli yhä maan alla.

– Käytiin paikalla jo todettiin, että sinne täytyy mennä kaivinkoneen kanssa, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Nyt odotellaan päivän valkenemista.

– Saatoimme koiranomistajan ja maanomistajan yhteyteen toistensa kanssa.

Luola on 40 metrin päässä lähimmästä tietä. Maanomistajalla ei ollut mitään sitä vastaan, että sinne ajetaan kaivinkoneella.

– Toki siihen ei edes lupaa tarvittaisi, jos kyseessä on pelastustehtävä, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Luolaan työkalujensa kanssa kiemurrelleet palokuntalaiset saivat näköhavainnon dreeveristä.

Myös haukku kuului.

Dreeveri on lyhytjalkainen ajokoirarotu, joka on laajalti tunnettu peräänantamattomasta sitkeydestään.

Se tunnetaan pitkänsuuntaiseksi venähtäneen mataluutensa vuoksi myös nimillä ”ruotsalainen bassetti”, ”ruotsalainen mäyräajokoira” ja ”ruotsalainen mäyräkoira”.

Säkäkorkeus on reilut 30 senttiä. Turkin värimaailma on rikas. Värityksiä on periaatteessa kolme. Vaihtoehdot ovat mustavalkoinen, punavalkoinen ja fawn-valkoinen.

Louhikkoihin jääneet metsästyskoirat ovat tyypillinen kohde ja hikinen harmi pelastuslaitoksille eri puolilla Suomea. Aina välillä joudutaan käyttämään kaivinkonetta, kun muut konstit eivät riitä.

– Paljon on varmasti tapauksia, jotka eivät tule meille edes tietoon. Pääsee lopulta itse pois tai jätetään sinne tai vain katoaa, kerrotaan Satakunnan pelastuslaitokselta.