Uutistoimisto julkaisi oudon väitteen Haaviston ja kurdihallinnon edustajan tapaamisesta – ulkoministeriö kiistää: ”Ei varmasti ole meidän tulkintamme”

Ulkoministeriön mukaan kurdimedian uutisointi yhteistyöstä Suomen kanssa on harhaanjohtavaa.

Syyrian kurdihallinnon media väittää ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tukevan erityistuomioistuimen perustamista vankina olevien ulkomaisten Isis-taistelijoiden tuomitsemiseksi.

Suomen ulkoministeriön mukaan kurdimedian uutisointi on harhaanjohtavaa, tapaamisessa vain kuultiin kurdien näkemyksiä ja toiveita ja heidän näkemyksensä otettiin tiedoksi. Ulkoministeriön mukaan osapuolet olivat samaa mieltä siitä, että tulisi miettiä keinoja, miten rikoksiin tehneet saataisiin vastuuseen teoistaan.

Koillis-Syyrian kurdien itsehallinnon ”ulkoministeri” Abdulkarim Omar vieraili viime viikolla Suomessa keskustelemassa Syyriassa vangittuina olevien suomalaisten tilanteesta. Omar sanoi toivovansa Suomelta apua oikeudenkäyntien järjestämiseksi paikan päällä Syyriassa, jossa myös mahdolliset rikokset ovat tapahtuneet.

Syyrian kurdien vankeina on tiettävästi myös Suomesta lähteneitä Isis-taistelijoita. Lisäksi kurdien hallinnoimalla al-Holin leirillä on yksitoista suomalaisnaista, joista ainakin osa on voinut syyllistyä rikoksiin. Omarin mukaan kurdit ovat keränneet todisteita myös Suomen kansalaisia vastaa.

Kurdit ovat toivoneet Suomen ja muiden länsimaiden kotiuttavan leirillä olevat naiset lapsineen, mutta tämä on osoittautunut käytännössä vaikeaksi toteuttaa. Omarin mukaan oikeudenkäyntien toteuttamiseen kansainvälisessä tuomioistuimessa ei ole ollut halukkuutta.

Tästä syystä kurdit aikovat alkaa itse asettaa ulkomaalaisia taistelijoita syytteeseen. Tavoitteena on, että oikeudenkäynnit toteutettaisiin varta vasten perustettavissa erikoistuomioistuimissa yhteistyössä rikoksista epäiltyjen lähtömaiden kanssa. Omar selitti viime viikolla suomalaistoimittajille, että oikeudenkäynnit olisivat avoimia sekä medialle että ulkopuolisille tarkkailijoille läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Syyrian kurdihallinnon ulkosuhteiden johtajana toimiva Abdulkarim Omar tapasi suomalaista mediaa keskustelujen jälkeen.

Kurdihallinnon Hawar-uutistoimiston torstaina julkaiseman uutisen mukaan Haavisto olisi kurdien ja suomalaisten välisten neuvottelujen kuluessa hyväksynyt ajatuksen yhteisen erityistuomioistuimen perustamisesta.

– Suomen ulkoministeri vahvisti tukensa erityistuomioistuimen perustamiseksi Isis-palkkasotilaiden tuomiseksi oikeuteen, kuuluu englanninkielisen uutisen otsikko.

Sen mukaan asiasta kertoo suomalaisten kanssa järjestetyssä tapaamisessa mukana ollut kurdien ulkohallinnon edustajan Fener al-Kait.

Ulkoministeriössä uutistoimiston uutisointia pidetään harhaanjohtavana.

– Tuo ei varmasti ole meidän tulkintamme. Me halusimme kuunnella heitä ja tietää, mikä heidän näkemyksensä on näihin asioihin. Omalta puoleltamme me totesimme että tässä on paljon avoimia kysymyksiä. Kysymys kansainvälisestä tuomioistuimesta tai alueella toimivasta kansallisesta tuomioistuimesta on oikeudellisesti ja kansainvälisesti hyvin monisyinen ja vaatii lisäselvityksiä useilta osapuolilta, ulkoministeriön sisältö- ja viestintäasiantuntija Pekka Shemeikka sanoo.

Al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa on tuhansia ulkomaalaisia naisia ja lapsia, joukossaan myös suomalaisia.

Shemeikka toteaa, että haastattelun sitaatissa al-Kait sanoo vain kurdien selittäneen Suomen hallitukselle oman näkemyksensä tuomioistuimen perustamisesta, pyytäneen apua sen laillisissa ja teknisissä järjestelyissä, ja selittäneen hallinnon haluavan taistelijoille avoimen ja julkisen oikeudenkäynnin. Jutun mukaan al-Kait kertoo Haaviston luvanneen välittää keskustelujen sisällön Suomen ystävämaille ja EU:n jäsenille.

– Vaikuttaa siltä että juttu on vähän löyhästi kirjoitettu, Shemeikka kommentoi.

Hänen mukaansa Suomi on tällä hetkellä lähinnä kuuntelevana osapuolena kurdien kanssa käytävissä keskusteluissa. Oikeudellisten epäselvyyksien vuoksi esimerkiksi oikeudenkäyntien mahdollista järjestämistä paikan päällä Syyriassa ei ole lähdetty tukemaan.

– Isisin vastaisessa taistelussa yleinen linjamme on, että henkilöt saatetaan vastuuseen. Tästä tuomioistuimesta olemme todenneet, että kyseessä on oikeudellisesti erittäin hankala kysymys, joka vaatii lisäselvityksiä.

Ulkoministeri Haavisto on aiemmin sanonut suhtautuvansa kiinnostuksella kurdihallinnon suunnitelmiin järjestää itse oikeudenkäyntejä Isis-taistelijoille ja al-Holin leirin naisille. Yksi suurista kysymyksistä liittyy siihen, minkä maan lainsäädännön pohjalta oikeutta käytäisiin.

Haaviston mukaan Suomi ei esimerkiksi hyväksy oikeudenkäyntejä, joissa mahdollisena rangaistuksena on kuolemanrangaistus.