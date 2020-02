THL kertoo kuinka meneteltäisiin, jos lennolla epäiltäisiin levinneen vaarallisia tauteja

Jos virusepäilyjä varmistuu, aletaan tavoitella samalla lennolla lähellä istuneita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei toistaiseksi ole antamassa erityisiä toimintaohjeita Helsinki-Vantaan lentoasemalle koronaviruksen ehkäisemiseksi. Toimintaohjeiden perään alettiin kysellä Finavialta, kun selvisi, että koronaviruksen kantajaksi epäilty kiinalaisnainen teki perjantaiaamuna välilaskun Helsinki-Vantaalla ollessaan matkalla Kiinasta Kööpenhaminan Kastrupiin.

Perjantaina alkuillasta varmistui, että kyseisellä kiinalaisnaisella ei ollut koronavirusta.

Varautumissuunnitelma on kuitenkin selkeä, mikäli joku oirehtiva lentomatkustaja olisi sairastunut uuteen koronavirukseen. Laboratoriotulosten varmistumisen jälkeen viranomaiset selvittävät, miten kyseinen matkustaja on mahdollisesti suojautunut lennolla.

– Jos matkustaja vain vaihtaa konetta, on erittäin pieni riski, että lentoasemalla samaan aikaan olleet saisivat tartunnan. Keskitymme siis lentokoneisiin, ja hoidamme asiaa yhdessä viranomaisten kanssa kansainvälisten ohjeiden mukaisesti, THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane kertoi STT:lle.

– Helsinki-Vantaan lentokentällä ei ole erityistä riskiä koronavirukselle tällä hetkellä, Sane toteaa.

Lähiriveillä istuneita tavoitellaan, tarvittaessa myös matkustamohenkilökuntaa

Sanen mukaan THL:llä on selkeä toimintamalli, jos on syytä epäillä, että lennolla on levinnyt vaarallisia tauteja.

– Lähiriveillä istuneet ovat lähikontakteja, joita lähdetään kartoittamaan. Mutta se ei tarkoita, että he välttämättä saisivat tartunnan. Todennäköisesti riski on pieni, mutta lähikontakteilla se on kuitenkin kohonnut.

Sanen mukaan myös lentokoneen matkustamohenkilökuntaa tavoitellaan, jos virusepäily varmistuisi.

Toimintaohjeiden mukaan mahdollisen tartuttajan istuinpaikan ympäristössä olleita kartoitetaan kahden rivin päähän eteen- ja taaksepäin. Vasta viruksen epäilyvaiheessa lähikontakteihin ei kuitenkaan aleta ottaa yhteyttä.

Varotoimet ehtivät käynnistyä Helsinki-Vantaalla

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ehdittiin perjantaiaamuna ryhtyä varotoimiin, kun tieto kiinalaisnaisen koronavirusepäilystä levisi. Lentoasemalla tehostettiin siivousta reitillä, jota kiinalaismatkustaja oli mahdollisesti käyttänyt.

Finavian viestintäkoordinaattori Elina Suomisen mukaan tehostettu siivous tarkoittaa käytännössä, että pintoja puhdistetaan useammin. Hänen mukaansa siivousta on tehostettu jo aiemmin koronaviruksen vuoksi.

– Olemme tehostaneet esimerkiksi kaiteiden ja monitorien puhdistusta, koska niitä asiakkaat koskevat luonnollisestikin paljon. Sen lisäksi olemme toimittaneet käsidesiä muun muassa turvatarkastuspisteille, kun siellä ei ole mahdollisuutta käsien pesuun vedellä.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla tilastoitiin toissa vuonna reilut 20,8 miljoonaa matkustajaa, ja Aasian-liikenne on vilkasta.