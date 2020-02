KRP huomasi epäilyttävää rahaliikennettä – 30-vuotias pankin työntekijä kavalsi puoli miljoonaa euroa

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi 30-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä.

Pohjanmaan poliisilaitos epäilee eteläpohjalaisen pankin työntekijän epäillään siirtäneen pankin varoja omille tileilleen yli puolen miljoonan euron edestä parin viime kuukauden aikana. Poliisi tutkii asiaa törkeänä kavalluksena, törkeänä petoksena ja luottamusaseman väärinkäyttönä.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sakari Palomäki kertoo tapauksen käyneen ilmi Pohjanmaan poliisin saatua tietoa Keskusrikospoliisilta.

– KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksesta tuli tieto. Siellä seurataan tarkasti finanssiliikennettä ja he varmaankin olivat huomanneet merkit epäilyttävistä tilisiirroista. Sitten on huomattu, että näitähän on enemmänkin.

Tutkinnanjohtaja Palomäen mukaan työntekijä käytti rahojen siirtämisessä erilaisia keinoja, eikä kyseessä ollut vain sarja yksinkertaisia tilisiirtoja.

– En tiedä, olisiko sellainen edes mahdollista. Se olisi liiankin näppärän helppoa. Hänen on täytynyt tehdä kaikenlaisia välijuttuja. Siinä on täytynyt olla kekseliäisyyttä, jotta ei heti paljastuisi, Palomäki sanoo.

Rikoskomisario arvioi, ettei rahansiirtojen jälkien peittely ole ollut helppoa. Hänen mukaansa miehen siirtämät summat ovat olleet suuria, enimmillään kymmeniä tuhansia euroja kerrallaan.

– Riski paljastumisesta kasvaa sitä mukaa, mitä enemmän siirtoja on.

30-vuotias epäilty vangittiin tänään perjantaina todennäköisin syin epäiltynä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Rikoskomisario Palomäki kertoo, että hän on ollut kuulusteluissa yhteistyökykyinen ja -haluinen.

– Kuulustelujen sisältöä en voi avata sen tarkemmin, koska tutkinta on niin alkuvaiheessa.

Palomäki kertoo, ettei mies ole ollut kovin pitkään kyseisen pankin palkkalistoilla. Miehen siirtämistä rahavaroista taas on saatu talteen vain murto-osa, hän sanoo.

– Hän on todennäköisesti ehtinyt käyttää niitä johonkin. Niitä vielä metsästellään, mutta voi olla, ettei niitä ole saatavissa.