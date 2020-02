Talven influenssaan liittyy pari erikoisuutta – ”Onko tämä tyyntä myrskyn edellä?”

Rokotukset alkoivat tavallista myöhemmin, mutta rokotteen teho on hyvä.

Suomeen saapuneen kauden influenssan tartuntatautirekisteriin ilmoitetut A ja B -löydökset ovat viime viikkojen aikana lisääntyneet. Influenssaa on todettu eri puolilta Suomea ja kaiken ikäisiltä.

Tämän kauden influenssaan sisältyy pari erikoisuutta. Yksi niistä on aiempaa hitaammin liikkeelle lähtenyt rokottaminen.

Lokakuussa 2019 kerrottiin, että influenssarokotteet saapuivat Suomeen tavallista myöhemmin, mikä viivästytti niiden jakelua kansallisen rokotusohjelman tarpeisiin. Syynä viivästykseen oli Maailman terveysjärjestön WHO:n päätös odottaa noin kuukausi tavallista myöhempään suosituksissaan yhden rokotteisiin sisältyvän viruskannan kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2019–2020 tilastoista näkyy, että A-virukseen sairastuneita oli tilastoitu yhteensä 4 459 ja B-virukseen yhteensä 574. THL:n kartoilla sairastuneiden määrän kasvu näkyy selkeimmin Itä-Suomessa.

Todellinen sairastuneiden määrä on suurempi, sillä tartuntatautirekisteriin ilmoitetut influenssalöydökset edustavat vain pientä osaa influenssaan sairastuneista ja tiedon kertymisessä on viiveitä.

IS kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tämän kauden influenssan etenemisestä ja rokotteiden kattavuudesta.

– Tämän kauden influenssa näyttää muihin kausiin verrattuna hitaasti etenevältä, joten nyt ehtii hyvin ottaa rokotteen. Valtaosa viruksista on A-viruksia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoo Ilta-Sanomille.

THL:n tilastojen mukaan julkisella puolella on jaettu noin 1,1 miljoonaa rokotetta. Nohynekin mukaan rokotteen teho vaikuttaa hyvältä.

– Käytössä on pistettävä Vaxigrip Tetra ja nenäsumuterokote on Fluenz Tetra, jonka antoaika meni umpeen 30.1. Kannattaa ottaa rokote, sillä sen suoja alkaa noin kahden viikon kuluttua. Rokote näyttää suojaavan kohtuullisen hyvin ikäihmisiä. Yhdistämällä tietoja valtakunnallisesta rokotusrekisteristä ja tartuntatautirekisterin laboratoriovarmistetuista influenssalöydöksistä tehoksi saadaan noin 40 prosenttia. Jos on oikeutettu maksuttomaan influenssarokotukseen, rokotuksen voi hakea omalta terveysasemalta, siellä on vielä pistettävää influenssarokotetta, Nohynek sanoo.

Missä ovat sairastuneiden alueelliset keskittymät tällä hetkellä Suomessa?

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että influenssa on iskenyt pahiten Itä-Suomeen ja Lappiin.

Toinen kauden influenssan erikoisuus on se, että se on edennyt hitaasti.

Onko rokotteen ottaneiden määrässä eroa 7.2.2020 verrattuna tasan vuoden takaiseen aikaan? Vaikuttaako se suojan saamiseen? WHO:n takiahan alku myöhästyi.

– On eroa, tällä kaudella on jaettu vähemmän annoksia 7.2. mennessä, mutta toisaalta tiedonsiirto-ongelmat ovat suurempia, esimerkiksi Vantaalta ei näy yhtään annettua annosta.

Onko tiedossa se, millä alueilla rokotuksen ottaneiden määrä olisivat alhaisimmat tai korkeimmat?

– Yleensä Itä-Suomessa on korkeita lukemia, Länsi-Suomessa ne ovat matalampia kaikissa ikäryhmissä. Epidemia on edennyt oudon hitaasti. Onko tämä tyyntä myrskyn edellä vai merkki siitä, että rokotteen virusvalinnat ovat osuneet kohdalleen ja rokote on pysäyttänyt tartuntaketjuja?

Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, raskaana olevat naiset, kaikki 65 vuotta täyttäneet ja alle 7-vuotiaat lapset.

Lisäksi sen saavat maksutta sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat ja vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri sekä varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset.

Jos ei ole oikeutettu maksuttomaan influenssarokotukseen, rokotteen voi ostaa apteekista lääkärin reseptillä ja käydä pistättämässä sen terveyskeskuksessa. Rokotteen voi myös hakea yksityiseltä lääkäriasemalta.