Brittilehti The Guardian vieraili Suomessa – toimittaja hämmästyi talvella pyöräilevistä suomalaisista

Hallituksen terveyshankkeet keräävät suitsutusta arvostetun brittimedian jutussa.

– Lämpötila, jopa kello 9.30 aamulla, on vain -13 astetta ja lunta sataa hiljalleen valkopeitteiselle leikkikentälle. Mutta kymmenet alakouluikäiset tekevät jotain, mitä et näissä olosuhteissa odottaisi: ajavat pyörillä.

Näin kuvailee arvostetun brittimedian The Guardianin toimittaja Peter Walker aamua Joensuussa.

Lehti oli tekemässä juttua monelle suomalaiselle sangen arkisesta asiasta: talvipyöräilystä. Jutussa hämmästellään, miten jopa puolet lapsista ovat vierailun aamuna saapuneet kouluun pyörällä. Walker vierailee myös paikallisessa talvipyöräilyn kongressissa ja haastattelee kaavoituspäällikköä Juha-Pekka Vartiaista kaupungin turvallisista pyöräteistä – myös ne ovat monissa osin maailmaa harvinaisuus.

– Täällä on pitkä pyöräilyn perinne. Mutta sen lisäksi meillä on myös pitkä pyöräilyn suunnittelemisen perinne, Vartiainen kertoo The Guardianille.

Suomi haluaa terveyden vetonaulaksi

Pyöräily toimii esimerkkinä suomalaisten liikkeelle saamisesta: jutussa nostetaan esille myös Suomen hallituksen toimet edistää etenkin lasten ja nuorten terveyttä.

– Suomen koulujärjestelmä, jota ylistetään yhdeksi parhaista koko maailmassa, toimii vetonaulana kansainvälisille tutkijoille ja kateellisille politiikoille. Nyt maa haluaa tehdä saman toisella sektorilla: terveyden edistämisessä, jutussa kirjoitetaan.

Esimerkiksi Suomen toimista terveyden edistämiseksi nostetaan – pyöräilyn lisäksi – oppilaille tarjottavat seisomatyöpisteet sekä tuolit korvaavat jumppapallot. Niiden kirvoittajana on toiminut Valtionhallinnon Move-projekti, jonka tarkoitus on saada Suomen koululaiset liikkeelle.

– Me emme ole luonnonvaroiltamme rikas maa. Meillä ei ole öljyä, mutta me voimme saavuttaa [terveyshankkeilla] jotain, mitä olemme tehneet jo koulujärjestelmällämme, joka on tunnettu tuote ympäri maailman, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoo lehden haastattelussa.